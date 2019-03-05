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Mercedes elektriğe ısındı: İşte 400 km menzilli Mercedes-Benz EQV konsepti

Ürün gamını elektriklendirmek için EQ markasını oluşturan ve bu uğurda büyük yatırımlar yapan Alman üretici, 15 dakika şarj ile 100 km menzil sunan elektrikli Mercedes-Benz EQV konseptini tanıttı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes elektriğe ısındı: İşte 400 km menzilli Mercedes-Benz EQV konsepti
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Mercedes’in EQ rozeti altında başlattığı elektrikliye dönüşüm atağı tam gaz devam ediyor. Alman üretici boy gösterdiği 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Mercedes-Benz Concept EQV adını verdiği elektrikli V-Serisi’ni tanıttı. Mercedes, konsept olarak tanıttığı aracın üretim versiyonu için de Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nı işaret etti.

Avrupa’daki elektrikli araç pazarı için premium MPV segmentinin kapılarını aralayan elektrikli Mercedes V-Serisi’nde ön aksa konumlandırılmış 150 kW’lık (204 beygir) bir elektrik motoru ve 100 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Elektrikli V-Serisi’nin eATS adı verilen kompakt yapıdaki aktarma organları bir elektrik motoru, soğutma sistemi, güç elektroniği ve sabit oranlı şanzımandan oluşuyor.

15 dakika şarjla 100 kilometre 

Mercedes-Benz Concept EQV’nin 100 kWh’lık bataryası 400 km’ye kadar sürüş menzili sağlamanın yanı sıra aracın 160 km/s maksimum hıza ulaşmasını imkan veriyor. Elektrikli minibüsünde hızlı şarj desteğine de yer veren Alman üretici, 15 dakika şarjla 100 km menzilin mümkün olduğunu ifade ediyor. Concept EQV’nin bataryaları zeminin altında düz bir şekilde konumlandırıldığı için aracın kabininde alan kaybına neden olmuyor. Elektrikli minibüsün içerisinde 6,7 ve 8 koltuklu konfigürasyonlar sunuluyor.

Tasarımına baktığımızda Mercedes V-Serisi’ni baz aldığı açıkça belli olan aracın gövdesinde EQ markasına ait tasarım unsurları da yer alıyor. Ön yüzü domine eden radyatör ızgarasının üzerindeki LED şerit, LED farlar, ön tampondaki geniş hava girişleri ve aerodinamik yapıya katkı sağlaması için tasarlanan 19 inçlik jantlardaki mavi detaylar bu tasarım unsurları arasında. Mavi rengin devam ettiği kabinde tablet benzeri bir dokunmatik ekran aracılığıyla kontrol edilen MBUX bilgi-eğlence sistemine yer veriliyor.


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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Durum anlaşıldı beyler bundan sonraki tüm arabalar ya hybrıd yada tam elektrikli üretilecek. Bizede böyle bakmak düşecek..
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mg3 2 ay
yillik curosu 100 milyar euro olan araba firmasi sonrada almanya bizi kiskaniyor oylemi
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CoreXXX 2 ay
Yazdığının konu ile ne alakası var acaba.?
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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Durum anlaşıldı beyler bundan sonraki tüm arabalar ya hybrıd yada tam elektrikli üretilecek. Bizede böyle bakmak düşecek..
1 Yanıt Yanıtla +9
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sml_akyz 2 ay the_dedektif
Aynen bizde öylece bakarız ne de olsa çakallar Türkiye’ye getirmiyor elektrikli araçları
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