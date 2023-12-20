Karsan, Japonya'da sağdan direksiyonlu e-JEST'i tanıttı

Otomotiv ülkesi olarak bilinen Japonya pazarına Nisan 2023’te Altech firmasıyla gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmasının ardından giriş yapan Karsan, e-JEST modelinin Japonya lansmanını gerçekleştirdi.

Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene Japon basınından geniş çaplı bir katılım gerçekleşirken müşterilerin yoğun ilgisi de dikkat çekti. Karsan, Japonya pazarına giriş yaparak aynı zamanda Japonya’nın ilk Avrupalı elektrikli otobüs markası oldu.

Karsan’ın büyük bir hızla büyümeye devam ettiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İsmi otomobil kavramıyla birlikte anılan bir ülkede, Türk markası olarak yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Avrupa’daki başarılarımız ve Kuzey Amerika pazarında büyük bir hızla genişlettiğimiz araç parkımızın yanına şimdi de Japonya pazarını ekliyoruz. ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonumuz ile dünyada toplu ulaşımı dönüştürüyoruz. Bu dönüşüme, 2018 yılı sonunda 6 metrelik elektrikli minibüs e-JEST ile başlamıştık. Bizim için ilkleri temsil eden Karsan e-JEST artık Japonya halkını da güvenli ve çevreci şekilde taşımaya hazır” dedi.

Hedef önümüzdeki sene 100 adet

Tam Boyutta Gör Japonya’da tanıttıkları e-JEST’in, Karsan’ın ilk sağdan direksiyonlu aracı olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan Portekiz’e, Lüksemburg’tan İspanya’ya kadar Avrupa’nın dört bir yanında yüzlerce elektrikli modelimiz hizmet veriyor. Bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapamayı bekliyoruz. Kısa bir süre önce Kanada ile Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST modelimiz, son 3 yıldır üst üste Avrupa’da kendi sınıfının en fazla tercih edilen modeli olmaya devam ediyor. Bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya’nın ilk elektrikli Avrupa markası olduk. Ayrıca Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Japonya pazarında da önümüzdeki sene 100 adetlik satışa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ALTECH CEO’su Toshishige Ikeya şunları söyledi: “Bu, ALTECH'in elektrikli otobüs çözümüyle otomobil endüstrisine girme konusundaki ilk deneyimi olmasına rağmen, zorluklara göğüs germe ruhumuzun bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz. Elektrikli otobüs işimizin gelecekte şirketimizin ana itici gücü olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Karsan ile iş birliğimiz başarımızın anahtarı olacağını düşünüyoruz. Karsan ile değerli ortaklığımızı sürdürmeyi ve Japonya'daki elektrikli otobüs pazarını geliştirmek için uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyoruz.”

BMW elektrik altyapısına sahip Karsan e-JEST, 210 kilometre menzile sahip

6 metrelik elektrikli şehir minibüsü Karsan e-JEST, markanın elektrik dönüşümünde lider model olarak dikkat çekiyor. 22 kişilik yolcu kapasitesine rağmen kompakt bir boyuta sahip olan e-JEST, gücünü BMW’nin 135 kW’lik elektrik motorundan alıyor. 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip olan araç, hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.

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Yüksek manevra kabiliyeti, geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve rakiplerini geride bırakan benzersiz tırmanma performansıyla ön plana çıkan Karsan e-JEST sunduğu sessiz yolculuklarla geleceğe ışık tutuyor. Araç kontrol sistemlerinin yer aldığı 10,1 inçlik dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan Karsan e-JEST’in sağdan direksiyonlu versiyonu, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle yolcularına binek araç konforu sunuyor. ESP’den Hillholder’a kadar aktif ve pasif güvenlik sürüş özelliklerini bir arada sunan e-JEST, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sonra şimdi de Japonya’yı elektriklendiriyor.

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