Mercedes ve BMW, yeni teknolojiler için işbirliğini değerlendiriyor

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Elektrikli araçlar ve otonom teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte otomotiv sektöründeki rekabet bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda. Kartların yeniden dağıtıldığı sektörde her gün yeni bir markanın doğuşuna ve asırlık üreticilerin ezeli rakipleriyle işbirliği içerisine girdiğine şahit oluyoruz. Bu doğrultuda bir iş birliği haberi de BMW ve Mercedes’in çatı şirketi Daimler’den geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen ve Ford arasında yapılması muhtemel bir anlaşmayı siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Gelen haberler bu anlaşmanın ticari araçlar üzerinden yürüyeceği yönündeydi. Autonews Europe tarafından yapılan bir habere göre BMW ve Mercedes de işbirliği yapma fikrine daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Fakat bu işbirliğinin kapsamında otonom sürüş teknolojileri, araç platformları ve bataryalar bulunacak.

Yeni teknolojileri daha az maliyetle daha hızlı geliştirecekler

BMW ve Daimler arasındaki işbirliğinin iki şirketin kendi bünyelerinde geliştirdiği teknolojileri kapsamayacağı belirtiliyor. Bunun yerine ortak bir Ar-Ge merkezi kurulması söz konusu olabilir. Yakın gelecekte Mercedes 10, BMW ise 12 yeni elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu anlaşmanın iki şirkete de yeni teknolojileri daha hızlı geliştirme imkanı ve maliyet tasarrufu sağlayacağı düşünülüyor.

İki şirket bu yıl Car2Go ve DriveNow adındaki araç paylaşım platformlarını da birleştirme kararı almıştı. Ayrıca BMW’nin Supra ve Z4 modellerinin üretimi için Toyota ile bir anlaşması mevcut. Daimler’in ise motor paylaşım konusunda Renault ve Nissan ile işbirliği sürüyor.

https://europe.autonews.com/suppliers/daimler-bmw-are-mulling-cooperation-key-car-components-report-says