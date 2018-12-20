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Mercedes ve BMW, yeni teknolojiler için işbirliğini değerlendiriyor

Autonews Europe'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre BMW ve Mercedes'in çatı şirketi Daimler işbirliği yapacak. Bu anlaşma otonom teknolojileri, platformları ve bataryaları kapsayacak.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mercedes ve BMW, yeni teknolojiler için işbirliğini değerlendiriyor
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Elektrikli araçlar ve otonom teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birlikte otomotiv sektöründeki rekabet bambaşka bir noktaya evrilmiş durumda. Kartların yeniden dağıtıldığı sektörde her gün yeni bir markanın doğuşuna ve asırlık üreticilerin ezeli rakipleriyle işbirliği içerisine girdiğine şahit oluyoruz. Bu doğrultuda bir iş birliği haberi de BMW ve Mercedes’in çatı şirketi Daimler’den geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Volkswagen ve Ford arasında yapılması muhtemel bir anlaşmayı siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Gelen haberler bu anlaşmanın ticari araçlar üzerinden yürüyeceği yönündeydi. Autonews Europe tarafından yapılan bir habere göre BMW ve Mercedes de işbirliği yapma fikrine daha önce hiç olmadığı kadar yakın. Fakat bu işbirliğinin kapsamında otonom sürüş teknolojileri, araç platformları ve bataryalar bulunacak.

Yeni teknolojileri daha az maliyetle daha hızlı geliştirecekler

BMW ve Daimler arasındaki işbirliğinin iki şirketin kendi bünyelerinde geliştirdiği teknolojileri kapsamayacağı belirtiliyor. Bunun yerine ortak bir Ar-Ge merkezi kurulması söz konusu olabilir. Yakın gelecekte Mercedes 10, BMW ise 12 yeni elektrikli araç piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Söz konusu anlaşmanın iki şirkete de yeni teknolojileri daha hızlı geliştirme imkanı ve maliyet tasarrufu sağlayacağı düşünülüyor.

İki şirket bu yıl Car2Go ve DriveNow adındaki araç paylaşım platformlarını da birleştirme kararı almıştı. Ayrıca BMW’nin Supra ve Z4 modellerinin üretimi için Toyota ile bir anlaşması mevcut. Daimler’in ise motor paylaşım konusunda Renault ve Nissan ile işbirliği sürüyor.


https://europe.autonews.com/suppliers/daimler-bmw-are-mulling-cooperation-key-car-components-report-says Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 ay
Bunlar GS ile FB gibi iki zıt rakipler. Asla birbiriyle ortak olmazlar BMW olsa olsa Nissan'la Mercedeste olsa olsa Bentley'le falan ortak olur
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BenFero 5 ay
Tesla piyasayı karıştırdı.

Acaba ilerde elektrikli egea yada ne bileyim elektrikli polo felan görürmüyüz acaba
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khytr89 5 ay
bmw elektirikli motor konusunda yürüdü gitti zaten, i3, i8 , karsan jest falan yani bmw bu konuda baya tecrübeli, hatta tesladan sonra bile geldiğini belirtebilirim. iş birliği mercedese yarayacaktır.
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burakdc 5 ay
Ölümcül mahalle arası ergen sorusunu soruyorum: "Bemve mi basar Mersedes mi?"
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Ridianod 5 ay
Bu elektrikli dönüşümü hızlı bir şekilde olursa bir çok şirket iflas bayrağını çekecek. Ortada hava atılacak motor, emisyon, ateşleme kontrolü yapan sensör zart zurt ıvır zıvır hiçbir şey olmayacak. Zaten yıllardır sanayide kullandığımız %95 üstü verimli elektrili motor ile pilden ibaret. Bir de buna soğutma ile şu an araçlarda kullanılan oyuncak sensörleri eklenecek. BMW ve Mercedes bunu görmüş olacak ki çok akılcı bir karar vermişler. Dönüşüm sağlandı desek bu seferde o kadar araba ile hayatımızdaki her teknolojik cihazda bize lazım olan elektrik üretimi yeterli seviyede değil. Ben Alman otomotiv sektöründekilerin yerinde olsam birleşip bir de füzyon deneyleri yapacak bir ekip kurardım. Teoride dönüşümün bu kadar hızlı olmaması gerekiyor. Araya bence hidrojen yakıtlı araçlar girecek.
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Musty3535123 5 ay
iki kulenin birleşmesi :D (lordoftherings)
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zed 5 ay
BMW ve Mercedes fanları bunu beğenmedi
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haberelectro 5 ay
Bu olmadi simdi haksiz rekabet
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baysan240 5 ay
mercedesin daha iyi olduğunu kabul ediyorum ama bmw'nin görüntüsünün albenisi çok fazla yav.
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10ff 5 ay baysan240
BMW görünce aklıma dar ve kısa paça, dar gömlek, tespih ve nargile geliyor.
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bmw ve mercedes, ortaklık ve
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