Mercedes, gelecek modellerinde BMW motoru kullanabilir

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, elektrikli araçların beklenenden yavaş benimsenmesi üzerine içten yanmalı motor stratejisini yeniden gözden geçiriyor. Şirket bu kapsamda ezeli rakibi BMW’nin dört silindirli benzinli motorlarını gelecekteki geniş bir model yelpazesinde kullanmayı değerlendiriyor.

Autocar'ın Mercedes içerisindeki bir kaynağa dayandırdığı habere göre iki şirket, planlama ve müzakerelerde ileri aşamaya gelmiş durumda. İş birliği, BMW’nin yeni nesil benzinli motorlarını CLA, GLA, GLB, C-Serisi, E-Serisi ve GLC dahil olmak üzere birçok Mercedes modelinde kullanmasını öngörüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Rakip iki firma arasındaki anlaşma, “geliştirme maliyetlerini azaltmaya yönelik stratejik bir adım” olarak görülüyor. Mercedes için bu anlaşma, Euro 7 normlarına uyumlu motor tedarikini güvence altına almanın yanı sıra, dört silindirli motor geliştirmeye yeni yatırımlar yapmadan şark edilebilir hibrit yelpazesini genişletme fırsatı sunacak.

Bu gelişme, Mercedes’in yeni turbo beslemeli 1.5 litrelik dört silindirli M252 motorunu devreye aldığı döneme denk geliyor. Almanya’da geliştirilen ancak Çin’de Geely ve Renault ortaklığı Horse tarafından üretilen bu motor, yeni CLA’da üç farklı güç çıkışıyla (136 bg, 163 bg, 190 bg) sunuluyor ve 27 bg’lik elektrik motoru barındıran sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Elektrikli Mercedes C-Serisi test edilirken görüntülendi 1 gün önce eklendi

Ancak şirket içinden aktarılan bilgilere göre M252, hafif hibrit uygulamalarına uygun olsa da şu anda plug-in hibrit veya menzil uzatıcı kullanımına uygun şekilde tasarlanmış değil. BMW’nin sağlayacağı motor ise bu boşluğu doldurabilir.

Söz konusu motorun, BMW ve Mini’nin neredeyse tüm güncel modellerinde kullanılan turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli B48 türevi olduğu öne sürülüyor. Avusturya’daki fabrikada üretilmesi beklenen B48’in hem boyuna hem de enine yerleşimlere uygun şekilde tasarlanmış olması, Mercedes’e kompakt ve orta sınıf modellerinde daha fazla esneklik sağlayabilir.

Planlanan iş birliği ayrıca küresel üretim merkezlerini de kapsayabilir. Artan ithalat tarifelerini aşmak amacıyla ABD’de ortak bir motor fabrikası kurulması da seçenekler arasında. Eğer anlaşma hayata geçerse, bu durum bir ilke sahne olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Mercedes, gelecek modellerinde BMW motoru kullanabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: