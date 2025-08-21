Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mercedes, gelecek modellerinde BMW motoru kullanabilir

    Şarj edilebilir hibrit ve artırılmış menzilli elektrikli araç gamını genişletmek isteyen Mercedes, ezeli rakibi BMW'nin bu sistemlere uygun dört silindirli motorunu kullanmayı hedefliyor.

    Mercedes, gelecek modellerinde BMW motoru kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, elektrikli araçların beklenenden yavaş benimsenmesi üzerine içten yanmalı motor stratejisini yeniden gözden geçiriyor. Şirket bu kapsamda ezeli rakibi BMW’nin dört silindirli benzinli motorlarını gelecekteki geniş bir model yelpazesinde kullanmayı değerlendiriyor.

    Autocar'ın Mercedes içerisindeki bir kaynağa dayandırdığı habere göre iki şirket, planlama ve müzakerelerde ileri aşamaya gelmiş durumda. İş birliği, BMW’nin yeni nesil benzinli motorlarını CLA, GLA, GLB, C-Serisi, E-Serisi ve GLC dahil olmak üzere birçok Mercedes modelinde kullanmasını öngörüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

    Rakip iki firma arasındaki anlaşma, “geliştirme maliyetlerini azaltmaya yönelik stratejik bir adım” olarak görülüyor. Mercedes için bu anlaşma, Euro 7 normlarına uyumlu motor tedarikini güvence altına almanın yanı sıra, dört silindirli motor geliştirmeye yeni yatırımlar yapmadan şark edilebilir hibrit yelpazesini genişletme fırsatı sunacak.

    Bu gelişme, Mercedes’in yeni turbo beslemeli 1.5 litrelik dört silindirli M252 motorunu devreye aldığı döneme denk geliyor. Almanya’da geliştirilen ancak Çin’de Geely ve Renault ortaklığı Horse tarafından üretilen bu motor, yeni CLA’da üç farklı güç çıkışıyla (136 bg, 163 bg, 190 bg) sunuluyor ve 27 bg’lik elektrik motoru barındıran sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

    Ancak şirket içinden aktarılan bilgilere göre M252, hafif hibrit uygulamalarına uygun olsa da şu anda plug-in hibrit veya menzil uzatıcı kullanımına uygun şekilde tasarlanmış değil. BMW’nin sağlayacağı motor ise bu boşluğu doldurabilir.

    Söz konusu motorun, BMW ve Mini’nin neredeyse tüm güncel modellerinde kullanılan turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli B48 türevi olduğu öne sürülüyor. Avusturya’daki fabrikada üretilmesi beklenen B48’in hem boyuna hem de enine yerleşimlere uygun şekilde tasarlanmış olması, Mercedes’e kompakt ve orta sınıf modellerinde daha fazla esneklik sağlayabilir.

    Planlanan iş birliği ayrıca küresel üretim merkezlerini de kapsayabilir. Artan ithalat tarifelerini aşmak amacıyla ABD’de ortak bir motor fabrikası kurulması da seçenekler arasında. Eğer anlaşma hayata geçerse, bu durum bir ilke sahne olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yenikapıdan üsküdara nasıl gidilir 1.4 multiair motor nasıl toki'den ev alanların yorumları yapı kayıt belgeli ev alınır mi f5 içecek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum