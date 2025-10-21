Nissan, 2025 emisyon hedeflerini tutturmak için BYD ile iş birliği yaptı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, 2025 yılı filo emisyon hedeflerini tutturmak ve Avrupa Birliği’nden ceza almamak için BYD ile CO2 havuzu oluşturma kararı aldı. Japon üretici, bugüne kadar Avrupa’da Renault ve Mitsubishi ile aynı havuzun içindeydi.

Bu yeni anlaşma yalnızca 2025 yılı için geçerli olacak. 2025-2027 döneminin tamamını kapsamayacak. Avrupa Komisyonu, otomotiv sektörünün dönüşüm sürecini dikkate alarak 2025-2027 dönemi için kurallarda bir miktar esneklik tanımıştı. Artık üreticiler, hedefi her yıl tek tek değil, bu üç yıllık dönem boyunca ortalama olarak tutturmak zorunda. Dolayısıyla 2025’teki kötü performans, 2026 veya 2027’deki daha iyi sonuçlarla dengelenebilecek.

Otomobil üreticileri, 2025 satışları için geçerli olacak CO2 havuzlarını bu yıl sonuna kadar oluşturmak zorunda. Bu nedenle önümüzdeki iki ayda benzer anlaşmaların duyurulması bekleniyor. Nitekim bazı üreticiler bu konuda çoktan harekete geçti. Mercedes-Benz, Smart, Volvo Cars ve Polestar ile güçlerini birleştirirken; Stellantis, Ford, Mazda ve Subaru ise CO2 değerlerini Tesla ile dengelemeyi tercih etti.

Kısacası, kendi başına hedefe ulaşamayan üreticiler, düşük emisyonlu araç satan markalarla ortak havuzlar kurarak kâğıt üzerinde filolarını hedefin altında tutuyor ve cezadan kurtuluyor.

Yeni dönem BYD ile başlıyor

Tam Boyutta Gör Nissan sözcüsü, Automotive News Europe’a yaptığı açıklamada, Renault ile olan önceki havuz anlaşmasının 2024 sonunda sona erdiğini belirtti. Sözcü, “Olası ortaklıkları kapsamlı şekilde değerlendirdikten sonra, kredi mevcudiyeti ve rekabetçilik açısından BYD’yi en uygun seçenek olarak belirledik” dedi.

BYD, hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yalnızca elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar satıyor. Bu durum, Çinli markayı düşük filo emisyon değeri sayesinde cazip bir ortak haline getiriyor. Öte yandan Nissan, 2025’in ilk yarısında mevcut CO2 salım değeri ile hedefi arasındaki farkın en yüksek olduğu üretici konumundaydı. Bu fark o kadar büyüktü ki, Nissan’ın tek başına hedefi tutturamayacağı düşünülüyordu.

Nissan’ın emisyonlarını azaltmak için en etkili yol elektrikli araç satışlarını artırmak. Ancak şu anda markanın binek segmentinde yalnızca Ariya modeli mevcut. Ağustos 2025 sonuna kadar Avrupa’da 11.747 Ariya satıldı. Yeni nesil Leaf ve elektrikli Micra ise 2026’da piyasaya çıkacağı için bu yılki emisyon ortalamasına katkı sağlayamayacak.

Nissan, yılın ilk sekiz ayında Avrupa’da toplam 199 bin araç sattı. Bunların sadece 13.103’ü elektrikliydi. Bu da yalnızca yüzde 6,5’lik bir elektrikli araç payı anlamına geliyor ki bu da içten yanmalı motorların etkisini dengelemek için yetersiz bir oran. Aynı dönemde BYD, Avrupa’da 95.473 araç sattı. Bunların yaklaşık yüzde 60’ı tamamen elektrikli, yüzde 40’ı şarj edilebilir hibrit modellerdi.

Renault kendi yoluna gidiyor

Renault cephesinden yapılan açıklamada ise grubun şu an için yeni bir havuz anlaşması planlamadığı belirtildi. ICCT’nin yılın ilk yarısına ait analizine göre Renault hâlâ hedefin biraz üzerinde olsa da Nissan kadar zor durumda değil. Fransız üretici, yılın sonuna doğru satışa sunacağı yeni elektrikli modellerle hedefi kendi başına tutturabileceğine inanıyor.

