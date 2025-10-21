Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nissan, 2025 emisyon hedeflerini tutturmak için BYD ile iş birliği yaptı

    Nissan, 2025 filo emisyon hedeflerini tutturmak ve AB cezalarından kaçınmak için Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ile CO2 havuzu oluşturma kararı aldı. Renault ortaklığı sona erdi.

    Nissan, 2025 emisyon hedeflerini tutturmak için BYD ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Nissan, 2025 yılı filo emisyon hedeflerini tutturmak ve Avrupa Birliği’nden ceza almamak için BYD ile CO2 havuzu oluşturma kararı aldı. Japon üretici, bugüne kadar Avrupa’da Renault ve Mitsubishi ile aynı havuzun içindeydi.

    Bu yeni anlaşma yalnızca 2025 yılı için geçerli olacak. 2025-2027 döneminin tamamını kapsamayacak. Avrupa Komisyonu, otomotiv sektörünün dönüşüm sürecini dikkate alarak 2025-2027 dönemi için kurallarda bir miktar esneklik tanımıştı. Artık üreticiler, hedefi her yıl tek tek değil, bu üç yıllık dönem boyunca ortalama olarak tutturmak zorunda. Dolayısıyla 2025’teki kötü performans, 2026 veya 2027’deki daha iyi sonuçlarla dengelenebilecek.

    Otomobil üreticileri, 2025 satışları için geçerli olacak CO2 havuzlarını bu yıl sonuna kadar oluşturmak zorunda. Bu nedenle önümüzdeki iki ayda benzer anlaşmaların duyurulması bekleniyor. Nitekim bazı üreticiler bu konuda çoktan harekete geçti. Mercedes-Benz, Smart, Volvo Cars ve Polestar ile güçlerini birleştirirken; Stellantis, Ford, Mazda ve Subaru ise CO2 değerlerini Tesla ile dengelemeyi tercih etti.

    Kısacası, kendi başına hedefe ulaşamayan üreticiler, düşük emisyonlu araç satan markalarla ortak havuzlar kurarak kâğıt üzerinde filolarını hedefin altında tutuyor ve cezadan kurtuluyor.

    Yeni dönem BYD ile başlıyor

    Nissan, 2025 emisyon hedeflerini tutturmak için BYD ile anlaştı Tam Boyutta Gör
    Nissan sözcüsü, Automotive News Europe’a yaptığı açıklamada, Renault ile olan önceki havuz anlaşmasının 2024 sonunda sona erdiğini belirtti. Sözcü, “Olası ortaklıkları kapsamlı şekilde değerlendirdikten sonra, kredi mevcudiyeti ve rekabetçilik açısından BYD’yi en uygun seçenek olarak belirledik” dedi.

    BYD, hem Avrupa’da hem de dünya genelinde yalnızca elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar satıyor. Bu durum, Çinli markayı düşük filo emisyon değeri sayesinde cazip bir ortak haline getiriyor. Öte yandan Nissan, 2025’in ilk yarısında mevcut CO2 salım değeri ile hedefi arasındaki farkın en yüksek olduğu üretici konumundaydı. Bu fark o kadar büyüktü ki, Nissan’ın tek başına hedefi tutturamayacağı düşünülüyordu.

    Nissan’ın emisyonlarını azaltmak için en etkili yol elektrikli araç satışlarını artırmak. Ancak şu anda markanın binek segmentinde yalnızca Ariya modeli mevcut. Ağustos 2025 sonuna kadar Avrupa’da 11.747 Ariya satıldı. Yeni nesil Leaf ve elektrikli Micra ise 2026’da piyasaya çıkacağı için bu yılki emisyon ortalamasına katkı sağlayamayacak.

    Nissan, yılın ilk sekiz ayında Avrupa’da toplam 199 bin araç sattı. Bunların sadece 13.103’ü elektrikliydi. Bu da yalnızca yüzde 6,5’lik bir elektrikli araç payı anlamına geliyor ki bu da içten yanmalı motorların etkisini dengelemek için yetersiz bir oran. Aynı dönemde BYD, Avrupa’da 95.473 araç sattı. Bunların yaklaşık yüzde 60’ı tamamen elektrikli, yüzde 40’ı şarj edilebilir hibrit modellerdi.

    Renault kendi yoluna gidiyor

    Renault cephesinden yapılan açıklamada ise grubun şu an için yeni bir havuz anlaşması planlamadığı belirtildi. ICCT’nin yılın ilk yarısına ait analizine göre Renault hâlâ hedefin biraz üzerinde olsa da Nissan kadar zor durumda değil. Fransız üretici, yılın sonuna doğru satışa sunacağı yeni elektrikli modellerle hedefi kendi başına tutturabileceğine inanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    polat alemdar boyu eşe doğum hediyesi ne alınır bluetooth kulaklık suya düştü ne yapmalıyım dershane mi özel ders mi ps5 ısınma sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4 Max
    Apple MacBook Pro M4 Max
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum