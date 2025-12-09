Ford ve Renault'dan iş birliği: Renault temelli Fiesta geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Ford, Avrupa’daki ürün gamını yeniden şekillendirecek büyük bir hamle yaptı. Şirket, Renault ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği sayesinde marka, Renault’nun Ampr elektrikli araç platformunu kullanarak en az iki yeni “uygun fiyatlı” elektrikli model geliştirecek. Üstelik bu modellerden biri, Ford’un efsanevi modeli Fiesta’nın elektrikli halefi olacak.

Ford’un Ampr platformlu ilk modeli, 2028’in başında üretime girecek. Araç, Renault 5 ile birçok temel altyapıyı paylaşacak ve tıpkı onun gibi Fransa’daki Douai ElectriCity fabrikasında üretilecek. Ancak Ford, yeni modeli “Renault kopyası” olmaktan uzak tutmakta kararlı. Şirket, aracın tamamen Ford’a özgü bir tasarıma, hisse ve sürüş karakterine sahip olacağını vurguluyor.

Planlanan ikinci model ise Renault 4’ten türeyen küçük bir elektrikli crossover. Bu araç, muhtemelen Puma’nın elektrikli halefi olacak. Ancak henüz bu konuda resmi tarih veya teknik detay paylaşılmış değil.

Ford, tasarım ve sürüş dinamiklerinin tamamen kendine ait olacağını söylese de altyapı tarafında Renault ile yoğun bir paylaşım yapılacak. Bu da Ford'un yeni elektrikli otomobillerinde 121 ile 215 hp arası güç seçenekleri, 40 veya 52 kWsa LFP batarya gibi özellikler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Ford’un 2023’te Fiesta’yı üretimden kaldırmasıyla birlikte markanın Avrupa’daki küçük sınıf yolculuğu sona ermişti. Şimdi ise şirket, bu önemli segmentte yeniden güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Ford’un Avrupa pazar payı, geçmişte gördüğü yüzde 12 seviyelerinden bugün yüzde 4’ün altına düşmüş durumda. Capri ve Explorer gibi daha pahalı elektrikli SUV’lerin satışları beklentilerin altında kaldı. Öyle ki Ford, Köln fabrikasında üretimi tek vardiyaya indirmek zorunda kaldı. Bu yüzden uygun fiyatlı küçük sınıfa dönüş, Ford için adeta hayatta kalma planı olacak.

Renault ile yapılan anlaşma sadece binek otomobilleri kapsamıyor. İki şirket aynı zamanda hafif ticari araçlar için de ortak üretim seçeneklerini değerlendiriyor.

