Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford ve Renault'dan iş birliği: Renault temelli Fiesta geliyor

    Ford, Renault ile yaptığı yeni ortaklıkla 2028’den itibaren uygun fiyatlı iki elektrikli model çıkaracak. Bunlardan biri, Renault 5 altyapısını kullanan yeni Fiesta’nın elektrikli halefi olacak.

    Ford ve Renault'dan iş birliği: Uygun fiyatlı elektrikliler yolda Tam Boyutta Gör
    Ford, Avrupa’daki ürün gamını yeniden şekillendirecek büyük bir hamle yaptı. Şirket, Renault ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği sayesinde marka, Renault’nun Ampr elektrikli araç platformunu kullanarak en az iki yeni “uygun fiyatlı” elektrikli model geliştirecek. Üstelik bu modellerden biri, Ford’un efsanevi modeli Fiesta’nın elektrikli halefi olacak.

    Ford’un Ampr platformlu ilk modeli, 2028’in başında üretime girecek. Araç, Renault 5 ile birçok temel altyapıyı paylaşacak ve tıpkı onun gibi Fransa’daki Douai ElectriCity fabrikasında üretilecek. Ancak Ford, yeni modeli “Renault kopyası” olmaktan uzak tutmakta kararlı. Şirket, aracın tamamen Ford’a özgü bir tasarıma, hisse ve sürüş karakterine sahip olacağını vurguluyor.

    Planlanan ikinci model ise Renault 4’ten türeyen küçük bir elektrikli crossover. Bu araç, muhtemelen Puma’nın elektrikli halefi olacak. Ancak henüz bu konuda resmi tarih veya teknik detay paylaşılmış değil.

    Ford, tasarım ve sürüş dinamiklerinin tamamen kendine ait olacağını söylese de altyapı tarafında Renault ile yoğun bir paylaşım yapılacak. Bu da Ford'un yeni elektrikli otomobillerinde 121 ile 215 hp arası güç seçenekleri, 40 veya 52 kWsa LFP batarya gibi özellikler görebileceğimiz anlamına geliyor. 

    Ford’un 2023’te Fiesta’yı üretimden kaldırmasıyla birlikte markanın Avrupa’daki küçük sınıf yolculuğu sona ermişti. Şimdi ise şirket, bu önemli segmentte yeniden güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

    Ford’un Avrupa pazar payı, geçmişte gördüğü yüzde 12 seviyelerinden bugün yüzde 4’ün altına düşmüş durumda. Capri ve Explorer gibi daha pahalı elektrikli SUV’lerin satışları beklentilerin altında kaldı. Öyle ki Ford, Köln fabrikasında üretimi tek vardiyaya indirmek zorunda kaldı. Bu yüzden uygun fiyatlı küçük sınıfa dönüş, Ford için adeta hayatta kalma planı olacak.

    Renault ile yapılan anlaşma sadece binek otomobilleri kapsamıyor. İki şirket aynı zamanda hafif ticari araçlar için de ortak üretim seçeneklerini değerlendiriyor.

    Kaynakça https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2025/12/09/Ford-and-Renault-Group-form-strategic-partnership.html https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/ford-use-renault-platform-two-affordable-evs-europe
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ulş., per.okl. ve eğt.mrk.k.liği eğt.a.k.liği/alaşehir/manisa dubleks evde üst kat ısınmıyor zoretanin kaç saat arayla içilmeli nissan qashqai e-power yorumlar sadece sıcak su için kombi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum