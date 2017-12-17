Mercedes-Benz'in yeni tasarım stüdyosu Fransa'da açılıyor

Mercedes-Benz'in sadece Stuttgart'daki merkezinde değil, dünyanın dört bir yanında birçok tasarım stüdyosu var. Şirket bunların arasına bir yenisini daha eklemek üzere. Alman otomobil üreticisinin yeni İleri Tasarım Merkezi, Fransa'nın güneyinde yer alan Fransız Rivierası'nda (Côte d'Azur) açılıyor.

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Silindir şeklindeki yapı, sadece iç ve dış görünüm üzerine değil aynı zamanda kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arabirimi tasarımına odaklanan 50 tasarımcının çalışma alanı olarak hizmet verecek. Tesis, Antibes yakınlarındaki -Fransa'nın Silikon Vadisi olarak tanımlanan- Sophia Antipolis Bilim ve Teknoloji Parkı'nda yer alıyor.

Fransa'nın Silikon Vadisi'nde

Bahsi geçen lokasyonda şu an Hewlett Packard, Toyota, Nvidia, SAP ve Huawei'in de aralarında yer aldığı 2.230 şirketten 36.300 çalışanın görev yaptığını belirtelim. Daimler'in baş tasarımcısı Gorden Wagener konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeni yerimizde, dijital ve analog dünyalar arasındaki trendleri ve gereklilikleri takip ederek bunları birbirine bağlı bir şekilde otomobillerimize entegre etmek için çalışacağız" dedi.