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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes-Benz'in yeni tasarım stüdyosu Fransa'da açılıyor

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in yeni İleri Tasarım Merkezi, Fransız Rivierası'nda faaliyete geçiyor. 50 tasarımcıya ev sahipliği yapacak tasarım stüdyosu ile ilgili detaylar haberimizde.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mercedes-Benz'in sadece Stuttgart'daki merkezinde değil, dünyanın dört bir yanında birçok tasarım stüdyosu var. Şirket bunların arasına bir yenisini daha eklemek üzere. Alman otomobil üreticisinin yeni İleri Tasarım Merkezi, Fransa'nın güneyinde yer alan Fransız Rivierası'nda (Côte d'Azur) açılıyor.
Ayrıca Bkz. "Range Rover Evoque dünyanın en büyük hız tümseğini nasıl aştı? [video]"
Silindir şeklindeki yapı, sadece iç ve dış görünüm üzerine değil aynı zamanda kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arabirimi tasarımına odaklanan 50 tasarımcının çalışma alanı olarak hizmet verecek. Tesis, Antibes yakınlarındaki -Fransa'nın Silikon Vadisi olarak tanımlanan- Sophia Antipolis Bilim ve Teknoloji Parkı'nda yer alıyor.

Fransa'nın Silikon Vadisi'nde

Bahsi geçen lokasyonda şu an Hewlett Packard, Toyota, Nvidia, SAP ve Huawei'in de aralarında yer aldığı 2.230 şirketten 36.300 çalışanın görev yaptığını belirtelim. Daimler'in baş tasarımcısı Gorden Wagener konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yeni yerimizde, dijital ve analog dünyalar arasındaki trendleri ve gereklilikleri takip ederek bunları birbirine bağlı bir şekilde otomobillerimize entegre etmek için çalışacağız" dedi.

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Zimmerit 1 yıl en beğenilen
Ülkemize de açsınlar bir tane en yetenekli tasarımcılar bizde

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V4LKyR 1 yıl
Fransız rivierası diyince aklıma riviera zeytinyağları geldi.
Riviera çok güzel bir kelimedir.
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Zimmerit 1 yıl en beğenilen
Ülkemize de açsınlar bir tane en yetenekli tasarımcılar bizde

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1 Yanıt Yanıtla +5
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Bluflame 1 yıl Zimmerit
Paul Hausser
Ülkemize de açsınlar bir tane en yetenekli tasarımcılar bizde

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adamlar otobüs-kamyon montaj hattını burda kuruyor,
arge, tasarım merkezi gibi yüksek teknoloji avrupa/abd’ye gidiyor anlayın yani ülkenin durumunu.
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artenis 1 yıl
'' Bizim hanım da çok güzel çizer, ona da söyledim o da yapıyor şimdi tasarımı. Siz yapın tasarlayın beğenirsek alırız inşallah ''
Ülkedeki ucuz karakterli adam sayısı denizdeki kum kadardır. Emeğin hiçbir değeri kalmamıştır. Bkz: Fikir hakları.
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