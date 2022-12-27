Çinli SAIC'den dizel motorlu ticari araç: Maxus V70

Tam Boyutta Gör Son dönemde genel olarak %100 elektrikli araçlarla karşımızda olan Çinli üreticilerden bu kez içten yanmalı motorlu bir ticari araç haberi geldi. SAIC çatısı altında bulunan Maxus, yeni modeli V70'i görücüye çıkardı.

Ford Transit Custom ile benzer boyutlara sahip olan yeni Maxus V70, yeni bir platform üzerine yükseliyor ve dizel motordan güç alıyor. Markanın diğer ürünlerine kıyasla daha modern bir tasarıma sahip olan aracın ön bölümünde boydan boya uzanan dörtgen şekilli detaylar tasarım imzası niteliğinde. Bunun dışında üst bölümde ince matrix LED farlar ve onları birleştiren turuncu şerit dikkat çekiyor.

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Yeni Maxus V70, 4998 mm uzunluğa, 2030 mm genişliğe, 2035 mm yüksekliğe ve 3000 mm aks mesafesine sahip. Bu da Çinli modeli Transit Custom'ın kısa şasili versiyonundan biraz daha uzun bir araç haline getiriyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre V70, farklı tavan yüksekliği ve aks mesafesi seçenekleriyle kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca görsellerdeki gibi çift renkli gövde de kişiselleştirme seçenekleri arasında.

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Maxus V70, kendi sınıfındaki çoğu araç gibi sürgülü arka kapıya ve iki parçadan oluşan bagaj kapaklarına sahip. Müşteri tercihine göre 16 veya 17 inç jantlarla satın alınabiliyor. Henüz fotoğraflarını göremesek de iç mekânda beş, altı veya dokuz kişilik oturma düzeni sunuluyor. Bunun dışında tablet benzeri dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi ve elektronik park freni gibi detaylar da V70'in donanımları arasında.

Kaputun altındaki turbo dizel motor 125 hp güç üretiyor. Sadece 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilen aracın son hızı 156 km/s ile sınırlandırılmış. Yakıt tüketimi 7.4 lt/100 km olarak açıklanan modeli 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulacağı ve Çin dışındaki pazarlara da ihraç edileceği belirtiliyor.

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Çinli SAIC'den dizel motorlu ticari araç: Maxus V70