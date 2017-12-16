Range Rover Evoque dünyanın en büyük hız tümseğini nasıl aştı? [video]

Range Rover Evoque, 2011 yılından beri piyasada olmasına rağmen 2016'daki makyaj operasyonu ile hala çok sayıda müşteriyi cezbetmeye devam ediyor. Otomobil devi Land Rover, Range Rover'ın en çok satan modeli olan Evoque'un reklamını yapmanın oldukça akıllıca bir yolunu bulmuş.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy A8 (2018) resmi görselleriyle ortaya çıktı"

Şirket, İngiltere'nin işlek caddelerinden birine dünyanın en büyük hız tümseğini kurdu. Yayınlanan videoyu izlediğimizde yoldan geçen araç sürücülerinin devasa tümsekle karşılaşmaktan hayli rahatsız olduklarını görüyoruz. Bazıları otomobilleriyle geri dönerken gözü kara olanlar da tümseği geçmeye çalışıyor. Ama nafile bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığına şahit oluyoruz.

Range Rover Evoque bu büyük engeli aşıyor

Ve aniden kadraja bir Range Rover Evoque girerek herkese engelleri aşma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Araç dünyanın en büyük hız tümseğini başarılı bir şekilde geçerek resmen bir gövde gösterisi yapıp gidiyor. Otomobil üreticisinin iletmek istediği mesaj Evoque'un birçok engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermek. Bunu da ilgiyle izlenecek bir reklam filmi hazırlayarak başardığını söyleyebiliriz.

https://www.youtube.com/watch?v=ALtGqSdt-4w