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Range Rover Evoque dünyanın en büyük hız tümseğini nasıl aştı? [video]

Land Rover işlek bir caddeye dünyanın en büyük hız tümseğini kurarak Range Rover Evoque'un engelleri aşma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi. İşte keyifli reklam filminin detayları...
1 yıl
13,5b
1
41
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Range Rover Evoque, 2011 yılından beri piyasada olmasına rağmen 2016'daki makyaj operasyonu ile hala çok sayıda müşteriyi cezbetmeye devam ediyor. Otomobil devi Land Rover, Range Rover'ın en çok satan modeli olan Evoque'un reklamını yapmanın oldukça akıllıca bir yolunu bulmuş.
Ayrıca Bkz. "Galaxy A8 (2018) resmi görselleriyle ortaya çıktı"
Şirket, İngiltere'nin işlek caddelerinden birine dünyanın en büyük hız tümseğini kurdu. Yayınlanan videoyu izlediğimizde yoldan geçen araç sürücülerinin devasa tümsekle karşılaşmaktan hayli rahatsız olduklarını görüyoruz. Bazıları otomobilleriyle geri dönerken gözü kara olanlar da tümseği geçmeye çalışıyor. Ama nafile bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığına şahit oluyoruz.

Range Rover Evoque bu büyük engeli aşıyor

Ve aniden kadraja bir Range Rover Evoque girerek herkese engelleri aşma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Araç dünyanın en büyük hız tümseğini başarılı bir şekilde geçerek resmen bir gövde gösterisi yapıp gidiyor. Otomobil üreticisinin iletmek istediği mesaj Evoque'un birçok engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermek. Bunu da ilgiyle izlenecek bir reklam filmi hazırlayarak başardığını söyleyebiliriz.

https://www.youtube.com/watch?v=ALtGqSdt-4w Yorum Yaz
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buraoca2 1 yıl en beğenilen
Diğer sürücüler Bodoslama Dümdüz giriyor, Evoque çapraz çıkıyor. O da dümdüz girseydi Tümseğe de görseydik...
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Carsever 1 yıl
Ben Dacianin yerinde olsam ayni yeri yine diogonal gecer ve reklamin bitiminde, "Engelleri asmak icin cok para odemeye gerek yok" der lafı koyardim Range Rovera
Ben Dacianin yerinde olsam ayni yeri yine diogonal gecer ve reklamin bitiminde, "Engelleri asmak icin cok para odemeye gerek yok" der lafı koyardim Range Rover...
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Muqarnas 1 yıl
Hayattaki zorluklar vs Ben ---> Meganela çıkmaya çalışan abi.
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KöfteSuyu 1 yıl
Lada niva der susarım
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C4_1400 1 yıl
şehirde böyle bir engel olmayacağı için bu araca da gerek yok diyor reklamda
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motorstorm_x 1 yıl
Range Rover evouqe u, piyasada bol bulunan crossover denilen yükseltilmiş b-c sınıfı binek otomobillerle, duster gibi modeller ile bir tutmak doğru olmaz. Özellikle 2.2 TD4 motor ve terrain responce sisteme sahip evouqe bambaşka bir kainata yolculuğa çıkartır sizi. Son dönem modelleri dış görüntüden aşırı yumuşamaya gidip mide bulandırsa da sonuçta o bir land rover.
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pars.42 1 yıl
Anlamsız bir reklam .suzuki jimny bile geçer o tümsekten.renault 12 ile bile çaprazdan zirveye çıkıp,gene çaprazlama geri geri diğer tarafa inebilir.araç biraz yerden yüksek olsun yeter.
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osos11 1 yıl
Biz 84 Patrol ile neleri aşıyoruz bu bişey mi?
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TheCaliph_ 1 yıl
Reklam lan bu ne uzatiyorsunuz
Yok digerleri bodozlama dalmis vs vs
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Emre D 1 yıl
Böyle saçma haberler Donanım Haber'e yakışmıyor artık. Aptalca bir reklam ve sokaktaki insanların bile aktör olduğu çok belli. Hiçbir geri zekalı o tümseğe arabasıyla dümdüz girmez veya Megane'ın yaptığı gibi çarpmasına rağmen çıkmaya zorlamaz.
O tümseği piyasadaki hemen hemen bütün 4x4 SUV'ler geçebilir.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Hayat Range Rover ı olana güzel
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AsiretinMarjinalCocugu 1 yıl
Getz i bıraksalar kaldırımdan geçip gidicekti.
Getz≥Evoque
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x2yk 1 yıl
Range Rover 'in testlerini internette izlerseniz en iyilerinden biri olduğunu da görmüş olursunuz..
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