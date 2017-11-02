Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bitcoin ve dijital paralara ilişin açıklamalarda bulundu.





Murat Çetinkaya, TCMB'nin dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek dijital paraların iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Çetinkaya; dijital paralar üzerine araştırma yapılması için piyasa katılımcılarından, politika yapıcılarından ve düzenleyicilerden oluşan bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan sektörde Bitcoin'e yönelik araştırmalar yapıldığını vurgulayarak "Blockchain için konuşmak gerekirse elbette Türkiye’nin mutlaka içinde bulunması gereken bir teknoloji. Bitcoin açısından bakacak olursak, bilindiği üzere İstanbul’un bir finans merkezi olmasına yönelik çalışmalar var. Benim de insanlarla yaptığım konuşmalarda, Türkiye’de çok ciddi bir Bitcoin araştırması yapıldığını ve al-sat yapıldığını görüyorum." dedi.

Resmi kurumlar, dijital paraları araştırıyor. Bitcoin ve türevleri için henüz olumlu yada olumsuz resmi bir karar bulunmuyor.

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2066223-tcmbcetinkaya-dijital-paralar-finansal-istikrara-katki-saglayabilir