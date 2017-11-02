Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bitcoin ve diğer dijital paralara ilişkin araştırmaların yapıldığını açıkladı.Dijital paraların finansal katkı sağlayabileceğini söyledi.
1 yıl
3,8b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor
Tam Boyutta Gör

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Bitcoin ve dijital paralara ilişin açıklamalarda bulundu.


Murat Çetinkaya, TCMB'nin dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek dijital paraların iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Çetinkaya; dijital paralar üzerine araştırma yapılması için piyasa katılımcılarından, politika yapıcılarından ve düzenleyicilerden oluşan bir ekip oluşturulduğunu açıkladı.

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan sektörde Bitcoin'e yönelik araştırmalar yapıldığını vurgulayarak "Blockchain için konuşmak gerekirse elbette Türkiye’nin mutlaka içinde bulunması gereken bir teknoloji. Bitcoin açısından bakacak olursak, bilindiği üzere İstanbul’un bir finans merkezi olmasına yönelik çalışmalar var. Benim de insanlarla yaptığım konuşmalarda, Türkiye’de çok ciddi bir Bitcoin araştırması yapıldığını ve al-sat yapıldığını görüyorum." dedi.

Resmi kurumlar, dijital paraları araştırıyor. Bitcoin ve türevleri için henüz olumlu yada olumsuz resmi bir karar bulunmuyor.


http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2066223-tcmbcetinkaya-dijital-paralar-finansal-istikrara-katki-saglayabilir Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cellat87 1 yıl en beğenilen
Katkı saglayabilir demişler hazırlanın BTCVERGİSİ geliyor :)
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Paranın kokusunu aldılar hemen açıklama yapmaya başlamışlar :D Savunun yeni vergiler geliyor :)
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Bitcoin habire artıyor. En çok kime yarıyor bu? Ekran kartlarıyla işlem yapana mı yoksa bu hizmeti satın alana mı?

Benim tahminim.

1.) Dijtal para madenciliği adı altında hem milyarlarca doların geri amerikaya dönmesini sağladılar. Geleceğin para birimi diyorlar ama dolar ile al sat yapıp, değerini dolar ile belirliyorlar.

2.) Hem ekran kartlarını bol bol satıp yine milyonlarca doların geri dönüşünü sağladılar

3.) Hem de kurulan sanal ağ ve gpu gücü ile milyonlarca kırılamayacak şifreyi kırdılar.

Trump döneminde belki de tek bir savaş bile olmayacak ama Amerika, tarihin en iyi ekonomik gelirini sağlamış olacak.

Tabi sadece tahmin.
Tugrul_512bitBitcoin habire artıyor. En çok kime yarıyor bu? Ekran kartlarıyla işlem yapana mı yoksa bu hizmeti satın alana mı?...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rryzen 1 yıl
Bakalım buna nasıl bir kılıf uydurup vergi kitleyecekler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufanumur12 1 yıl
Sonunda kafalarına dank etmiş gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GetSomeRest 1 yıl
Sarı çizmeli mehmet ağa ne anlar bitcoinden. Sen bunu köylüye nasıl izah edeceksin. Kısacası toplumun herkesimince kullanılamayan bir para ne kadar yaygın olabilir. Yıllardır buradan teknolojiyi takip ediyorum daha ben bile anlamadım bunun nasıl çalıştığını.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mekatronikteknisyeniyim 1 yıl
yanlış yazmışım dalga geçmeyin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mekatronikteknisyeniyim 1 yıl
winter is BTC vergileri :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Slifer45 1 yıl
Yerli bitcoin yaparız kesin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ismoz 1 yıl
Geç bile kaldılar Türk sitelerinden btc filan alınmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 1 yıl
vergiler yeni geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atarlı.ergen 1 yıl
geliyor vergiler yeni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 1 yıl
Eyvah, 300 küsür vergiye bir yenisi daha ekleniyor. Savulun gül gibi yeni vergimiz oldu. Geçmiş olsun.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, dijital para ve
7 etiket daha sanal para madencilik dijital para birimi bitcoin türkiye Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iPhone X'da "L" şeklinde dizilmiş iki adet batarya kullanılıyor 1 yıl Türkiye, S400 füzeleri için Rusya’ya ne kadar para ödeyecek? 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Nejdat Delioğlu 1 yıl Facebook gelirlerde büyük artış yaşamaya devam ediyor 1 yıl Google uçak fiyatları verilerini diğer sitelere kapatıyor 1 yıl Cooler Master, RGB aydınlatmalı fare matı duyurdu 1 yıl Yerçekimsiz ortam insan beynine zarar veriyor 1 yıl Tesla'nın yeni otomatik pilotu yolda 1 yıl Apple üçüncü çeyrekte 46.7 milyon iPhone sattı 1 yıl Apple ile mücadele Qualcomm’un belini büktü 1 yıl Juno'nun gönderdiği bu muhteşem Jüpiter fotoğrafına bir göz atın 1 yıl Singapur Havayolları otel odası konforundaki lüks kabinlerini tanıttı 1 yıl Elon Musk yakında Türkiye'ye geliyor [Güncellendi] 1 yıl Samsung’un kuruluş yıldönümüne özel indirimler başladı 1 yıl Fizy Premium paketi ilk üç ay 3 TL 1 yıl Xiaomi'den bütçe dostu iki yeni telefon: Redmi Y1 ve Redmi Y1 Lite 1 yıl Gearbest'ten 11.11'i beklemeden Donanımhaber'e özel indirimler! 1 yıl CIA, Usame Bin Ladin'in bilgisayarından çıkan dosyaları yayınladı 1 yıl Tesla, dünyanın en büyük Supercharger istasyonunu Şanghay'da açtı 1 yıl Rüzgar türbinlerine karşı çıkanlar tavşan öldürüyor iddiası 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor Sonraki Lenovo şimdi de Fujitsu'nun bilgisayar bölümüne ortak oldu 1 yıl Apple aslında iPhone X'u 2018'de piyasaya sürecekmiş 1 yıl Micron’dan güvenlik kameralarına yönelik microSD kartlar 1 yıl Asus GTX1070Ti Strix incelemesi "Dengeler değişiyor mu, GTX1080'i geçiyor mu?" 1 yıl 5 milyar dolarlık Savunma Sanayii İcra Komitesi kararları açıklandı 1 yıl Metan seviyesindeki açıklanamayan artış bilim insanlarını endişelendiriyor 1 yıl Yeni Android One telefonu HTC U11 life resmileşti 1 yıl Yerli otomobilde resmi adım: Aracı üretecek isimler belli oldu 1 yıl Bitcoin 7 bin dolara koşuyor [Güncelleme: 1 bitcoin 7000 doları geçti] 1 yıl Karşınızda HTC'nin yeni amiral gemi telefonu U11+ 1 yıl Tesla üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları paylaştı: Zarar, beklenenden daha büyük 1 yıl Razer’ın patronu milyarder olmak üzere 1 yıl Sanal madencilik yavaşladı, AMD hisseleri düşüşe girdi 1 yıl Kasım ayının öne çıkan oyun ve uygulamaları 1 yıl Razer'ın yeni oyuncu odaklı telefonu tanıtıldı! Razer Phone karşınızda 1 yıl Instagram şimdi de Stop Motion özelliğini deniyor 1 yıl Şifreli mesajlaşma platformu Signal'in masaüstü uygulaması çıktı 1 yıl Samsung DRAM üretim hacmini arttıracak 1 yıl Amazon'un iOS uygulamasına artırılmış gerçeklik desteği geldi 1 yıl AMD’nin yeni nesil EPYC işlemcileri hakkında ilk detaylar geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim