Merkez Bankası, Bitcoin ve diğer dijital paraları araştırıyor

Murat Çetinkaya, TCMB'nin dijital paralardaki gelişmeleri yakından izlediğini belirterek dijital paraların iyi tasarlandıkları takdirde finansal istikrara katkı sağlayabileceğini dile getirdi.
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan sektörde Bitcoin'e yönelik araştırmalar yapıldığını vurgulayarak "Blockchain için konuşmak gerekirse elbette Türkiye’nin mutlaka içinde bulunması gereken bir teknoloji. Bitcoin açısından bakacak olursak, bilindiği üzere İstanbul’un bir finans merkezi olmasına yönelik çalışmalar var. Benim de insanlarla yaptığım konuşmalarda, Türkiye’de çok ciddi bir Bitcoin araştırması yapıldığını ve al-sat yapıldığını görüyorum." dedi.
Resmi kurumlar, dijital paraları araştırıyor. Bitcoin ve türevleri için henüz olumlu yada olumsuz resmi bir karar bulunmuyor.
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2066223-tcmbcetinkaya-dijital-paralar-finansal-istikrara-katki-saglayabilir Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Benim tahminim.
1.) Dijtal para madenciliği adı altında hem milyarlarca doların geri amerikaya dönmesini sağladılar. Geleceğin para birimi diyorlar ama dolar ile al sat yapıp, değerini dolar ile belirliyorlar.
2.) Hem ekran kartlarını bol bol satıp yine milyonlarca doların geri dönüşünü sağladılar
3.) Hem de kurulan sanal ağ ve gpu gücü ile milyonlarca kırılamayacak şifreyi kırdılar.
Trump döneminde belki de tek bir savaş bile olmayacak ama Amerika, tarihin en iyi ekonomik gelirini sağlamış olacak.
Tabi sadece tahmin.