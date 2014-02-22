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Mesajlaşma uygulamaları bu yıl operatörlere 33 milyar dolara mal olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulamaları bu yıl operatörlere 33 milyar dolara mal olacak

Son dönemde popülaritesi giderek artan mesajlaşma uygulamaları sayesinde kullanıcıların aylık ortalama mesaj gönderme sayısı da 1200 civarına fırladı. Bu durum kullanıcıları standart SMS hizmetinden uzaklaştırırken, operatörlere de olumsuz etki yapıyor.

Ovum tarafından yapılan analize göre bu yıl WhatsApp, iMessage gibi mesajlaşma uygulamaları operatörlere 32.5 milyar dolar kaybettirecek. 2016 yılında ise bu rakamın 54 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

İnternet üzerinden mesajlaşma uygulamaları gönderilere ücret almadığı için oldukça cazip bir hale geldi. Ancak özellikle ABD'li operatörler sınırsız SMS tarifeleri ile kullanıcıların kaçmasını önlemeye çalışıyor.

SMS hizmeti operatörler için yüzde yüze yakın bir kar getiriyor ve maliyeti de hemen hemen hiç yok. Operatörlerin yıllık SMS gelirinin 100 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.  

http://mashable.com/2014/02/21/whatsapp-texting-telecoms/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link Yorum Yaz
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zazian_12 5 yıl en beğenilen
whatsapp çökmüş 2 saattir. butun haber ajanslari son dakika geciyor. siz sozde teknolojisitesisiniz ama hic orali degilsiniz.tuhaf.
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carter 5 yıl
Zamanında milleti sömürdüklerine saysınlar. Önceden bilen bilir, 30 liralık kontör yüklerdik bir bakmışız 10 günde bitmiş. O zamanlar mesaj hakkı falan yoktu.
Zamanında milleti sömürdüklerine saysınlar. Önceden bilen bilir, 30 liralık kontör yüklerdik bir bakmışız 10 günde bitmiş. O zamanlar mesaj hakkı falan yokt...
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xaimwadi 5 yıl
Operatörlere iyi oluyor. Zamanında bizleri bedeli neredeyse sıfır olan bir haberleşme için soydular. Bence onlarda kendi uygulamalarını yakında çıkarırlar, işe yarar mı bilmem.

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SahiNN1 5 yıl xaimwadi
xaimwadi

Operatörlere iyi oluyor. Zamanında bizleri bedeli neredeyse sıfır olan bir haberleşme için soydular. Bence onlarda kendi uygulamalarını yakında çıkarırlar, işe yarar mı bilmem.



yanlış hatırlamıyorsam turkcell BiP diye dandirikten birşey çıkarmıştı
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kasirga_ 5 yıl
Zarar mı eder operatörler hiç :) konuşmasak bile mobil interneti uçuk fiyatlarda sunar yine de ceplerini doldururlar :)
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Yusuf Saracen 5 yıl kasirga_
kasirga_
Zarar mı eder operatörler hiç :) konuşmasak bile mobil interneti uçuk fiyatlarda sunar yine de ceplerini doldururlar :)

40$ a 1 yıllık net sms konuşma halloluyor araştırın az
yok 40 $ vermem dersen beleşede var ama neti biraz pingden dolayı yavaş operatör düşonsün artık
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admag5 5 yıl
Biz böyle konuşuyoruz ama adamlar tüm sms, konuşma paketlerini kaldırır, 500MB interneti 40 TL yaparlarsa
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WeiLSiDe 5 yıl admag5
admag5
Biz böyle konuşuyoruz ama adamlar tüm sms, konuşma paketlerini kaldırır, 500MB interneti 40 TL yaparlarsa


Yapmazlarsa ...
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thestell 5 yıl
500sms 7 tl, paketsiz 40 kurus, bi zahmet uzaklasalım.
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John Stark 5 yıl
İyi iyi. Zamanında da bize giriyordu o paralar. Alırdık 25 tl kontör. 2 gün gitmezdi.
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aagir 5 yıl
zamanında soyduklarına saysınlar. 100 kontöre 50 sms atardık. yaklaşık 30 liraya 50 sms??
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ouzqan 5 yıl
İyi olmuş akılları başlarına gelmesi için daha çok zarar etmeleri lazım ki yararımıza olsun.
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Elitforce 5 yıl
İyi oluyor. Artık internet üzerine karlı tarifeler yapmaları lazım
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YETISEN 5 yıl
Bizde whatsappda resim göndermeye calisalim bir saattir.
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talsuv61 5 yıl
Oh olsun.
Whatapps a görüntülü görüşme gelse süper olur.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şu konuşma olayida tam otursun
külliyen zarar etsinler.
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seven44 5 yıl
Zamanında iyi para götürdüler
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giogo 5 yıl
An itibariyle kontrol ettim whatsapp düzeldi çalışıyor.
Yalnız insanları anlamak mümkün değil.Şu twitter denilen işe yaramaz illette neler neler paylaşılmış.Yok whatsapp yasaklanmışmış.Yok whatsapp bilerek kesilmiste milleti facebooka cekmek istiyorlarmıs..Yasaklandı diye küfür edenler,hükümete bile atıp tutan kör cahillerin sayısı çok fazla...
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