Mesajlaşma uygulamaları bu yıl operatörlere 33 milyar dolara mal olacak





Son dönemde popülaritesi giderek artan mesajlaşma uygulamaları sayesinde kullanıcıların aylık ortalama mesaj gönderme sayısı da 1200 civarına fırladı. Bu durum kullanıcıları standart SMS hizmetinden uzaklaştırırken, operatörlere de olumsuz etki yapıyor.





Ovum tarafından yapılan analize göre bu yıl WhatsApp, iMessage gibi mesajlaşma uygulamaları operatörlere 32.5 milyar dolar kaybettirecek. 2016 yılında ise bu rakamın 54 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.





İnternet üzerinden mesajlaşma uygulamaları gönderilere ücret almadığı için oldukça cazip bir hale geldi. Ancak özellikle ABD'li operatörler sınırsız SMS tarifeleri ile kullanıcıların kaçmasını önlemeye çalışıyor.





SMS hizmeti operatörler için yüzde yüze yakın bir kar getiriyor ve maliyeti de hemen hemen hiç yok. Operatörlerin yıllık SMS gelirinin 100 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

http://mashable.com/2014/02/21/whatsapp-texting-telecoms/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link