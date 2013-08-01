Mesajlaşma uygulaması Just.me, iOS ve Android tarafında güncellendi

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan sosyal mesajlaşma uygulaması just.me, iOS ve Android platformlarında yeni özellikler ile güncellendi.

Metin mesajları yanında fotoğraf ve video gönderilmesine de imkan sağlayan uygulama, tek bir noktadan tüm mesajlaşma, e-posta ve sosyal ağ uygulamalarını kişilere sunabiliyor. Yapılan görüşmeleri bulut depolama desteği sayesinde saklayabilen just.me, yeni sürümüyle iPad'e özel olarak dikey ve yatay modda çalışma desteğine, "Selfies" adı verilen yeni özelliği ile kişilerin kendi resimlerini çekip paylaşma imkanına, geri bildirimler doğrultusunda hata düzeltmelerine ve birçok yeni fotoğraf filtresine kavuşuyor.

buradan, Android sürümüne ise Just.me mesajlaşma uygulamasının ücretsiz iOS sürümüneAndroid sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.