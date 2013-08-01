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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mesajlaşma uygulaması Just.me, iOS ve Android tarafında güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mesajlaşma uygulaması Just.me, iOS ve Android tarafında güncellendi
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan sosyal mesajlaşma uygulaması just.me, iOS ve Android platformlarında yeni özellikler ile güncellendi.
Metin mesajları yanında fotoğraf ve video gönderilmesine de imkan sağlayan uygulama, tek bir noktadan tüm mesajlaşma, e-posta ve sosyal ağ uygulamalarını kişilere sunabiliyor. Yapılan görüşmeleri bulut depolama desteği sayesinde saklayabilen just.me, yeni sürümüyle iPad'e özel olarak dikey ve yatay modda çalışma desteğine, "Selfies" adı verilen yeni özelliği ile kişilerin kendi resimlerini çekip paylaşma imkanına, geri bildirimler doğrultusunda hata düzeltmelerine ve birçok yeni fotoğraf filtresine kavuşuyor.
Just.me mesajlaşma uygulamasının ücretsiz iOS sürümüne buradan, Android sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

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wolf silver 6 yıl
Whatsapp ve viber piyasayı ele geçirdiler
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kemaloztin 6 yıl
Whatsapp in yanina bile yaklasamaz
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Septams 6 yıl
tutmaz
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Legend. 6 yıl
Hic bisi whatsapp gibi olamaz. Whatsapp dan cok daha iyi uygulamalar var. Ama whatsapp bir aliskanlik olmus hem dilde hemde gunluk hayat kullaniminda. Ornegin " ben sana whatsapp dan yazarim " diye bir olay gelisti. Kimse ben sana message me den, just me den veya bin bir turlu mesajlasma programindan mesaj atarim demiyor. Bu aliskanligi insanlara edindirgi icin whatsapp artik bir vazgecilmez.
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