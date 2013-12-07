Metin tabanlı Dropbox istemcisi Elements güncellendi

Second Gear adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen metin tabanlı Dropbox istemcisi Elements, yeni geliştirmeler ile 2.8 sürümüne güncellendi.

Kişilerin iPhone, iPad ve iPod Touch cihazları üzerinde metin dosyaları hazırlamasına ve bu dosyaları her noktadan erişebilecek şekilde popüler bulut depolama servisi Dropbox üzerine aktarması için faydalı kullanım özellikleri sunan Elements, yayınlanan yeni sürümüyle ise iOS 7'de özel olarak tasarımsal açıdan baştan aşağıya yenileniyor, "MultiMarkdown" desteğine kavuşuyor, içerisine yeni yazı fontları ekleniyor ve bünyesine otomatik harf ile düzeltme geçiş yetenekleri dahil ediliyor. Aynı zamanda birçok hata çözümüne kavuşan uygulama, bu sürümüyle daha iyi bir deneyim vaat ediyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Elements uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id382752422?mt=8