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Mevlâna Haftası farklı sosyal platformlarda kutlanmaya devam ediyor

Mevlâna Haftası için resmi Instagram sayfasına özel bir video hazırlayan Apple ayrıca çevrim içi müzik platformunda da Mevlâna temalı parçaları bir araya getirdi.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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7-17 aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlâna Haftası farklı sosyal ve çevrim içi mecralarda kutlanmaya devam ediyor. Apple da Instagram hesabından ve uygulama mağazasından özel içerikler paylaşıyor.

Farklı içerikler

Firmanın resmi Instagram hesabında Mevlâna Haftası’na ithafen özel bir video yayınlandı. Videonun konusu Mevlâna Celaleddin Rumi’nin ‘’Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol’’ şiiri. Semazen İshak Ürün’ün sema gösterisini görüntü yönetmeni Firar Güney Kayran iPhone’la çekmiş. Video açıklamasında ayrıca şiirin İngilizcesi de yer alıyor.

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Diğer taraftan Apple Music üzerinde Mercan Dede, Kudsi Ergüner gibi isimlerden Mevlana’nın hatırasına vurgu yapan parçalar ile hazırlanmış “Mevlana’nın Hatırasına” isimli şeçkiye ulaşabilirsiniz. Yine her gün Mevlana’ya ait farklı bir söz ekrana getiren 365 Gün Mevlâna uygulaması da öne çıkartılmış durumda.

Mevlana’nın Hatırasına

365 Gün Mevlâna

Apple Instagram Hesabı



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