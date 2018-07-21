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Xiaomi'nin yeni fiyat/performans canavarı Mi A2'nin fiyatı ortaya çıktı!

Xiaomi'nin merakla beklenen yeni nesil orta/üst seviye akıllı telefonu Mi A2'nin fiyatı ortaya çıktı. Birçok kez sızan telefon, şimdiden e-ticaret sitelerindeki yerini almış durumda.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
8,1b
1
16
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi A2 satışına bir haftadan az bir süre kala çeşitli e-ticaret sitelerinde ön siparişe açıldı. 24 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek bir etkinlikte global lansmanı gerçekleştirilecek Mi A2'nin fiyatı olduğu gibi bir çok özelliği de açığa çıkmış durumda. 

Mi A2 özellikleri nasıl olacak?

Donanımsal anlamda Xiaomi Mi 6X'ten esintiler taşıyacak Mi A2'nin tasarım tarafında ise Redmi ailesinin güncel tasarım çizgilerine rastlamak pek ala mümkün. 5.99 inç boyutunda 18: 9 ekran/görüntü formatına sahip 2160 x 1080 (Full HD+) çözünürlük sunan bir ekran ile gelecek Mi A2, gücünü Snapdragon 660'dan alacak. 14nm üretim sürecine tabi tutulan bu işlemci, 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.84 GHz olmak üzere toplam sekiz çekirdek barındırıyor.
32 GB depolama kapasitesi sunan Mi A2'nin bellek tarafında 4 GB RAM'e yer verileceği söylenirken batarya kısmında ise Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisinin kendine yer bulduğu 3010 mAh'lik bir batarya yer alacağı ifade ediliyor. Bellek ve depolama kapasitesi kesinleşmemiş olmakla birlikte artan depolama kapasitesiyle birlikte 6 GB RAM seçeneği de sunulabilir.
Mi A2'nin geriye kalan özellikleri ise şöyle: Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenmiş 12 + 20 MP çözünürlüklü çift arka kamera paketi, 20 MP ön kamera, Android 8.1 Oreo (Android One), parmak izi ve yüz tanıma güvenlik seçenekleri. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Mi A2'nin daha düşük teknik özelliklere sahip bir de Mi A2 Lite versiyonunun olacağını da belirtelim. 

Mi A2 fiyatı

Daha önce Polonya ve Romanyalı e-ticaret sitelerinde listelenen Mi A2, şimdi de şirketin anavatanındaki bir e-ticaret sitesinin konuğu oldu. Aynı zamanda bir İngiliz e-ticaret sitesinde de açığa çıkan Mi A2 için biçilen fiyat etiketleri ise 200 ila 300 dolar arasında değişirken, nispeten daha düşük teknik özelliklere sahip olacak Mi A2 Lite modelinin ise daha düşük fiyat etiketine sahip olacağını söyleyelim.
Şu an için en ucuz fiyat etiketi (230$) sunan taraf Çinli Banggood mağazası olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca TL cinsinden de ön sipariş alan mağazanın TL cinsinden belirlediği fiyat ise 1125 TL.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a2_shows_up_in_two_more_stores_for_preorders_days_before_launch-news-32355.php Yorum Yaz
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Adoring 10 ay en beğenilen
3000 pil koyacagina suna 3400-3500 koyda tam olsun
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ddsmurat 10 ay
Şu tlfon bu ozellikleriyle ayfon ile ayni isi daha rahat yaparsin
Ha tek tek fark mi a2 ile kendini cahil ortadogulu gibi gösteris hezeyanlari yapamazain
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işleredom 10 ay
Hepsi aynı bu telefonların
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metintekin 10 ay
Gelmesini beklemelimi yoksa Redmi S2 alıp geçmelimi
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Guest-CBD9CC12F 10 ay metintekin
Redmi note 5 AI var ona geç buna yakın işlemci
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Bandogge 10 ay
uygun fiyata gelirse max 2 den gecebilirim, donanim benim icin yeterli.
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kesbi 10 ay
Kulaklık girişi olmadıkça alamam. Telefon yarım oluyor. Mi6yı sırf bu yüzden değiştirdim.

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oliwertr 10 ay
Anca fiyatı görüntüsü özellikleri ortaya çıkar kendisi yok.
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tecnikadamoguz01 10 ay
Bizim mi Note 3 için Android one romu gelecek anlaşılan
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ddsmurat 10 ay
Şu tlfon bu ozellikleriyle ayfon ile ayni isi daha rahat yaparsin
Ha tek tek fark mi a2 ile kendini cahil ortadogulu gibi gösteris hezeyanlari yapamazain
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axtybz 10 ay
ön taraf general mobile arka taraf iphone x olmuş. bir de a1 için değerler yüksekti, bu modelin sar değerleri nasıl acaba.
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DokuzKuyrukluTilki 10 ay
Mi Max 3 ile beraber beklediğim telefonlardan umarım uygun fiyata çıkar ikisi de. Özellikle Mi Max 3.
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alprkrkmz 10 ay
6inç ekran olan kasada 3000 mah pil komik olmuş. Yap 3500 ki alınası olsun.
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Adoring 10 ay en beğenilen
3000 pil koyacagina suna 3400-3500 koyda tam olsun
1 Yanıt Yanıtla +12
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intel7mix 10 ay Adoring
Sırf o yüzden geçmicem A1 den 3010 mah nedir bu ekrana şaka gibi dalga geçiyorlar.
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