Xiaomi'nin yeni fiyat/performans canavarı Mi A2'nin fiyatı ortaya çıktı!

Xiaomi Mi A2 satışına bir haftadan az bir süre kala çeşitli e-ticaret sitelerinde ön siparişe açıldı. 24 Temmuz'da İspanya'da düzenlenecek bir etkinlikte global lansmanı gerçekleştirilecek Mi A2'nin fiyatı olduğu gibi bir çok özelliği de açığa çıkmış durumda.

Mi A2 özellikleri nasıl olacak?

Donanımsal anlamda Xiaomi Mi 6X'ten esintiler taşıyacak Mi A2'nin tasarım tarafında ise Redmi ailesinin güncel tasarım çizgilerine rastlamak pek ala mümkün. 5.99 inç boyutunda 18: 9 ekran/görüntü formatına sahip 2160 x 1080 (Full HD+) çözünürlük sunan bir ekran ile gelecek Mi A2, gücünü Snapdragon 660'dan alacak. 14nm üretim sürecine tabi tutulan bu işlemci, 4 x 2.2 GHz + 4 x 1.84 GHz olmak üzere toplam sekiz çekirdek barındırıyor.

32 GB depolama kapasitesi sunan Mi A2'nin bellek tarafında 4 GB RAM'e yer verileceği söylenirken batarya kısmında ise Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisinin kendine yer bulduğu 3010 mAh'lik bir batarya yer alacağı ifade ediliyor. Bellek ve depolama kapasitesi kesinleşmemiş olmakla birlikte artan depolama kapasitesiyle birlikte 6 GB RAM seçeneği de sunulabilir.

Mi A2'nin geriye kalan özellikleri ise şöyle: Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenmiş 12 + 20 MP çözünürlüklü çift arka kamera paketi, 20 MP ön kamera, Android 8.1 Oreo (Android One), parmak izi ve yüz tanıma güvenlik seçenekleri. Tüm bunlara ek olarak Xiaomi Mi A2'nin daha düşük teknik özelliklere sahip bir de Mi A2 Lite versiyonunun olacağını da belirtelim.

Mi A2 fiyatı

Daha önce Polonya ve Romanyalı e-ticaret sitelerinde listelenen Mi A2, şimdi de şirketin anavatanındaki bir e-ticaret sitesinin konuğu oldu. Aynı zamanda bir İngiliz e-ticaret sitesinde de açığa çıkan Mi A2 için biçilen fiyat etiketleri ise 200 ila 300 dolar arasında değişirken, nispeten daha düşük teknik özelliklere sahip olacak Mi A2 Lite modelinin ise daha düşük fiyat etiketine sahip olacağını söyleyelim.

1125 TL. Şu an için en ucuz fiyat etiketi (230$) sunan taraf Çinli Banggood mağazası olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca TL cinsinden de ön sipariş alan mağazanın TL cinsinden belirlediği fiyat ise

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a2_shows_up_in_two_more_stores_for_preorders_days_before_launch-news-32355.php