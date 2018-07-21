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Araştırmalar Android ve iOS kullanıcılarının farklı uygulama davranışlarını ortaya koydu

iPhone ekosisteminin yüksek gelir grubunda olması Android ile olan uygulama davranışları karşılaştırmasına büyük etki ediyor. Anketler bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
10 ay
2,8b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmalar Android ve iOS kullanıcılarının farklı uygulama davranışlarını ortaya koydu

Mobil dünyanın iki hâkim platformu Android ve iOS genelde uygulama indirme sayıları veya gelirleri ile karşılaştırılır. Bir araştırma ise iki platformun kullanıcılarının davranışlarını masaya yatırdı.

Bütçeye dayalı

Creative Strategies tarafından 800 kişi üzerinde yapılan bir çalışma iki platformun kullanıcıları arasında mağaza bazında davranış farkları olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre iOS kullanıcılarının yüzde 20’si uygulama mağazasına her gün giriş yapıyor. Yüzde 32’si ise her hafta ziyaret ediyor. Android kullanıcılarının ise yüzde 9’u günlük, yüzde 21’i haftalık olarak ziyaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde Türkiye’den 3 isim"

Bunun en büyük sebebi belirli Android cihazların düşük donanım nedeniyle her uygulamayı çalıştıramaması ve kullanıcıların da bu yüzden mağazayı daha az ziyaret etmesi. iPhone kullanıcıları ise genelde benzer uygulama tecrübesi yaşadığı için aynı oranda mağazayı ziyaret ediyor.

Her iki platformun kullanıcılarının yüzde 17’si entegre arama fonksiyonunu kullanıyor. Kullananların yüzde 30’u aradıklarını bulabildiklerini belirtiyor. Kalan büyük kısım ise tarayıcı üzerinden arama motorlarını kullandığını ifade ediyor.

Uygulama indirme kararında ise Android kullanıcılarının yüzde 44’ü yorumlara güveniyor. iOS kullanıcılarının yüzde 38’i ise uygulamanın özelliklerini inceliyor. Yine ücretli uygulamalarda fiyat seviyesi en belirleyici faktör.

Reklamsız tercih sebebi 

Uygulama içi satın alma konusunda ise her iki taraf da hem fikir. Büyük çoğunluk açıklıkla anlatıldığında uygulama içi ögeler satın alabileceklerini belirtiyor. Yine büyük çoğunluk abonelik yerine tek ödeme ile satın almayı tercih ediyor. Android tarafında çoğunluk reklamsız versiyon için ödeme yapmayı kabul ederken iOS tarafında bu oran çok düşük.

5 veya daha fazla uygulamayı satın alan kullanıcı oranı iOS tarafında yüzde 45 iken Android tarafında ise yüzde 19. Elbette iOS ekosisteminin biraz daha yüksek gelir grubuna hitap etmesi bunda en büyük neden. Diğer taraftan bu farkın iPhone kullanıcılarının Android tarafına geçişini de engellediği ifade ediliyor.

 

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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
apk indiriyorlardır , niye markete uğrasınlar
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deoks 10 ay
apk cı liselilerle yapmışlar çalışmayı galiba.
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neo01470 10 ay
Araştırmaya katılan android telefonlar neler ki ; her uygulamayı çalıştıramıyor ? 1-2 yıl içerisinde çıkan telefonların açmadığı uygulama yok gibi birşey..
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maxmania 10 ay
ios' da uygulama güncellenmezse çalışıyor mu, onu bilmeden youm yapamayacağım.
android tarafındaysa bir çok uygulama güncelleme yapmasan da çalışmaya devam ettiği için günlük kontrol ihtiyacı yok. market düzeni de yeni uygulama keşfetmeyi imkansız hale getiriyor. en çok satanlar listesine bakıyorum alayı kpss, polislik vs sınavları, iddia tüyoları gibi alakasız birbirinin kopyası uygulamalar. oyun bölümü ise hiç sevmediğim uygulama içi satın almaya yönlendiren saçmalıklar.
haftanın indirimli uygulama / oyun bölümünü kaldırdıklarından beri bıraktım play store' a bakmayı. aradığımı bulamadığım karma karışık hale geldi.
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yorumculuklar 10 ay
AppStore'un yeni tasarımını beğenmesem de keşfe yönelik bir tarzı var, sanki seyahat rehber dergisi okuyormuşsunuz gibi. Play Store ise önünüze birkaç uygulamayı fırlatmış ara bul diyor. AppStore'da genelde yorum olayı çok az oluyor, sanırım Türkiye marketine özel bir durum ama pek yorum yok uygulamalarda. Play Store'da ise "üstte gözüksün diye 1 verdim"cilerin azalması sevindirici (üstte görünsen ne olacak, nasıl bir kafa bu?). Reklam kısmında Google'ın vurdumduymazlığı ile özellikle oyunlara reklam bombardımanı yapılıyor. 2dk oyun oynasam deseniz 3 dk reklam izliyorsunuz... Bu reklamlar da hem pile hem de performansa çok kötü etki ediyor, bu sebeple en basit uygulamalar bile kasmaya başlıyor.
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deoks 10 ay
apk cı liselilerle yapmışlar çalışmayı galiba.
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lterlemez 10 ay
Creative Strategies Zuckerberg'in kafasını ağrıtan şirket değil mi?
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olağan_şüpheli 10 ay en beğenilen
apk indiriyorlardır , niye markete uğrasınlar
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intel7mix 10 ay

olağan_şüpheli
apk indiriyorlardır , niye markete uğrasınlar


Tabi ki apk indiriyoruz.
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neo01470 10 ay
Araştırmaya katılan android telefonlar neler ki ; her uygulamayı çalıştıramıyor ? 1-2 yıl içerisinde çıkan telefonların açmadığı uygulama yok gibi birşey..
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