Araştırmalar Android ve iOS kullanıcılarının farklı uygulama davranışlarını ortaya koydu

Mobil dünyanın iki hâkim platformu Android ve iOS genelde uygulama indirme sayıları veya gelirleri ile karşılaştırılır. Bir araştırma ise iki platformun kullanıcılarının davranışlarını masaya yatırdı.

Bütçeye dayalı

Creative Strategies tarafından 800 kişi üzerinde yapılan bir çalışma iki platformun kullanıcıları arasında mağaza bazında davranış farkları olduğunu ortaya koydu.

Çalışmaya göre iOS kullanıcılarının yüzde 20’si uygulama mağazasına her gün giriş yapıyor. Yüzde 32’si ise her hafta ziyaret ediyor. Android kullanıcılarının ise yüzde 9’u günlük, yüzde 21’i haftalık olarak ziyaret ediyor.

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Bunun en büyük sebebi belirli Android cihazların düşük donanım nedeniyle her uygulamayı çalıştıramaması ve kullanıcıların da bu yüzden mağazayı daha az ziyaret etmesi. iPhone kullanıcıları ise genelde benzer uygulama tecrübesi yaşadığı için aynı oranda mağazayı ziyaret ediyor.

Her iki platformun kullanıcılarının yüzde 17’si entegre arama fonksiyonunu kullanıyor. Kullananların yüzde 30’u aradıklarını bulabildiklerini belirtiyor. Kalan büyük kısım ise tarayıcı üzerinden arama motorlarını kullandığını ifade ediyor.

Uygulama indirme kararında ise Android kullanıcılarının yüzde 44’ü yorumlara güveniyor. iOS kullanıcılarının yüzde 38’i ise uygulamanın özelliklerini inceliyor. Yine ücretli uygulamalarda fiyat seviyesi en belirleyici faktör.

Reklamsız tercih sebebi

Uygulama içi satın alma konusunda ise her iki taraf da hem fikir. Büyük çoğunluk açıklıkla anlatıldığında uygulama içi ögeler satın alabileceklerini belirtiyor. Yine büyük çoğunluk abonelik yerine tek ödeme ile satın almayı tercih ediyor. Android tarafında çoğunluk reklamsız versiyon için ödeme yapmayı kabul ederken iOS tarafında bu oran çok düşük.

5 veya daha fazla uygulamayı satın alan kullanıcı oranı iOS tarafında yüzde 45 iken Android tarafında ise yüzde 19. Elbette iOS ekosisteminin biraz daha yüksek gelir grubuna hitap etmesi bunda en büyük neden. Diğer taraftan bu farkın iPhone kullanıcılarının Android tarafına geçişini de engellediği ifade ediliyor.