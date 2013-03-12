MINOX, ufak boyutlara ve 14MP çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf makinesini tanıttı





Alman merkezli fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden olan MINOX, ufak boyutları ve sunduğu 14MP çözünürlük ile dikkatleri üzerine çeken yeni fotoğraf makinesi modelini tanıttı.

MINOX tarafından tanıtılan ve DCC (Digital Classic Camera) 14.0 ismine sahip olan fotoğraf makinesi, firmanın daha önce de benzer yapıda ürettiği DCC 5.1 modelinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça ufak (82x46x67mm) boyutlarda ve hafif (113 gram) olmasına rağmen teknik olarak 1/2.3" 14MP CMOS sensör, 5 element yapısına sahip 41mm F/2.4 lens, 4x dijital yakınlaştırma oranı, AVI formatında (640x480 30fps) video çekim özelliği, 32GB'a kadar arttırılabilir SD hafıza kartı desteği, USB bağlantı ve şarj edilebilir lityum-iyon gibi özelliklere sahip. Birçok gelişmiş fotoğraf makinesi üzerinde bile görmediğimiz dahili optik vizöre sahip olan DCC 14.0, çektiği fotoğrafları 2" boyutundaki LCD ekranı üzerinde gösterebiliyor.

Retro gövde yapısına sahip olan MINOX DCC 14.0 dijital fotoğraf makinesi, gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 250$ fiyat etiketi ile yurt dışından satın alınabiliyor.

http://www.minox.com/index.php?id=8516&L=1

http://www.minox.com/index.php?id=8516&L=1