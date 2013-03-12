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MINOX, ufak boyutlara ve 14MP çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf makinesini tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MINOX, ufak boyutlara ve 14MP çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf makinesini tanıttı

Alman merkezli fotoğraf makinesi ve optik üreticilerinden olan MINOX, ufak boyutları ve sunduğu 14MP çözünürlük ile dikkatleri üzerine çeken yeni fotoğraf makinesi modelini tanıttı.
MINOX tarafından tanıtılan ve DCC (Digital Classic Camera) 14.0 ismine sahip olan fotoğraf makinesi, firmanın daha önce de benzer yapıda ürettiği DCC 5.1 modelinin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça ufak (82x46x67mm) boyutlarda ve hafif (113 gram) olmasına rağmen teknik olarak 1/2.3" 14MP CMOS sensör, 5 element yapısına sahip 41mm F/2.4 lens, 4x dijital yakınlaştırma oranı, AVI formatında (640x480 30fps) video çekim özelliği, 32GB'a kadar arttırılabilir SD hafıza kartı desteği, USB bağlantı ve şarj edilebilir lityum-iyon gibi özelliklere sahip. Birçok gelişmiş fotoğraf makinesi üzerinde bile görmediğimiz dahili optik vizöre sahip olan DCC 14.0, çektiği fotoğrafları 2" boyutundaki LCD ekranı üzerinde gösterebiliyor.
Retro gövde yapısına sahip olan MINOX DCC 14.0 dijital fotoğraf makinesi, gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ve 250$ fiyat etiketi ile yurt dışından satın alınabiliyor.
http://www.minox.com/index.php?id=8516&L=1
 
MINOX, ufak boyutlara ve 14MP çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf makinesini tanıttı
MINOX, ufak boyutlara ve 14MP çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf makinesini tanıttı

http://www.minox.com/index.php?id=8516&L=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Stygián 6 yıl
Kullanılan malzeme falan oyuncak gibi aynı..
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Umutcan 6 yıl
"1/2.3" 14MP" den sonrasını okumaya gerek duymadım. Telefonla foto çek aynı şey.
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zerocontrol 6 yıl
Koy cebine gez tam aradığım bir şey
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myhotyro 6 yıl
Güzel anahtarlık, ama biraz pahalı.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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my54 6 yıl
Bende ilk gördüğümde APS-C sensör koymuşlar sandım. :)
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yc#1 6 yıl
oem84
o alttaki 14 MP kırmızı etiketi umarım çıkabilen bir şeydir

Eşeğin şeyine konmuş kelebek gibi sırıtıyor.
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oem84 6 yıl
o alttaki 14 MP kırmızı etiketi umarım çıkabilen bir şeydir
1 Yanıt Yanıtla +2
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CanTnçr 6 yıl oem84
oem84

o alttaki 14 MP kırmızı etiketi umarım çıkabilen bir şeydir


Neden hocam görsün herkes
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