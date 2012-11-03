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MIT araştırmacıları Twitter'da trend olacak başlıkları tahmin etme tekniği üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter, bir süre boyunca en çok konuşulan etiketleri sol kısımdaki trendi yükselen konular başlığı altında listeliyor. MIT - Massachusetts Technology Institute araştırmacıları ise önceden bu trendleri tahmin etmeye çalışıyor. 

Ekip lideri doçent Devavrat Shah ve öğrencisi Stanislav Nikolov, hangi başlığın trend olacağını bazen 1.5 bazen 4-5 saat önce yüzde 95 gerçeğe yakın olarak tahmin eden bir algoritma geliştirdi. 

Aslında algoritma veriye göre sıçramanın ne zaman ve ne kadar olacağını öğrenme mantığı üzerinde çalışıyor. Her yeni konu hakkında atılan tweet'lerin zaman içerisindeki değişimini, algoritma, örneklemdeki setlerle karşılaştırıyor. 

Karşılaştırma olumlu olursa yeni konunun trend olup olmayacağını anlamak için algoritma daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. Örneklemdeki her set, yapılan işleme bir oy veriyor. En fazla oyun toplandığı konu da muhtemelen trend oluyor. 

Örneklemlerdeki setler, 200 adet trend olan ve 200 adet trend olmayan konu hakkında verilere sahip. Bu bakımdan küçük boyutlardalar. Başarılı olması ise setlerin küçük olmasına bağlanıyor. Ekip daha büyük setlerle çalışmayı planlıyor. Ancak işlem yükü de bir hayli artacak. 

Modern bilişim anlayışında Google ve Facebook gibi devler yeni üye ekledikçe sunucuların sayısını artırıyor. Ekip de setlerin boyutu büyüdükçe sunucu satın alacak ve işlemleri sunucular arasında bölecek. Böylece işlemler hızlı yapılmaya devam edecek. 

Algoritmanın Twitter'ın dikkatini çekeceğine kuşku yok. Özellikle reklam seçeneklerinde trend olacak konuyu önceden bilmek büyük bir avantaj. Sadece Twitter değil bilet satışları, hisse senetleri gibi alanlarda da istatistiksel analiz açısından oldukça önemli.  

http://web.mit.edu/press/2012/predicting-twitter-trending-topics.html Yorum Yaz
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca "Ne arar la MIT twitter'da" dedim ama meğersem öyle değilmiş
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BERK BEY 7 yıl
Milli istihbarat teskilati zannettim:)
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-Ege 7 yıl
Gereksiz bir şey.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Piyasadan haberdar bir insan zaten kolayca bunu yapabilir , daha öncede müzik notalarının dizilişi hakkında algoritma yazılmıştı en çok sevilen şarkıların notalarını temel alıyordu , bunlara göre yeni şarkılar üretiyordu , sonuç beğenilmedi. Bu kadar abartmaya gerek yok bence .
Bilmem kim bilmem kime ne dedi. Türkiye de olsa al sana trend konu.
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mipa90 7 yıl
bu nedir arkadaş mit nin ugraştıgı seylere bak.canınızmı sıkıldı acaba? gidin kucuk ama yuksek kapasiteli batarya üretin ne biliyim daha teknolojık işler yapın eğer mit buysa gaziantep univ. mit den daha faydalı ısler yapıyor demektir
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YasinKsmG 7 yıl
bayraak
Başlığı okuyunca Ne arar la MIT twitterda dedim ama meğersem öyle değilmiş

aynen :D
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bayraak 7 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca "Ne arar la MIT twitter'da" dedim ama meğersem öyle değilmiş
1 Yanıt Yanıtla +4
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meposion 7 yıl bayraak
bayraak

Başlığı okuyunca "Ne arar la MIT twitter'da" dedim ama meğersem öyle değilmiş


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