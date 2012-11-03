MIT araştırmacıları Twitter'da trend olacak başlıkları tahmin etme tekniği üzerinde çalışıyor





Twitter, bir süre boyunca en çok konuşulan etiketleri sol kısımdaki trendi yükselen konular başlığı altında listeliyor. MIT - Massachusetts Technology Institute araştırmacıları ise önceden bu trendleri tahmin etmeye çalışıyor.





Ekip lideri doçent Devavrat Shah ve öğrencisi Stanislav Nikolov, hangi başlığın trend olacağını bazen 1.5 bazen 4-5 saat önce yüzde 95 gerçeğe yakın olarak tahmin eden bir algoritma geliştirdi.





Aslında algoritma veriye göre sıçramanın ne zaman ve ne kadar olacağını öğrenme mantığı üzerinde çalışıyor. Her yeni konu hakkında atılan tweet'lerin zaman içerisindeki değişimini, algoritma, örneklemdeki setlerle karşılaştırıyor.





Karşılaştırma olumlu olursa yeni konunun trend olup olmayacağını anlamak için algoritma daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. Örneklemdeki her set, yapılan işleme bir oy veriyor. En fazla oyun toplandığı konu da muhtemelen trend oluyor.





Örneklemlerdeki setler, 200 adet trend olan ve 200 adet trend olmayan konu hakkında verilere sahip. Bu bakımdan küçük boyutlardalar. Başarılı olması ise setlerin küçük olmasına bağlanıyor. Ekip daha büyük setlerle çalışmayı planlıyor. Ancak işlem yükü de bir hayli artacak.





Modern bilişim anlayışında Google ve Facebook gibi devler yeni üye ekledikçe sunucuların sayısını artırıyor. Ekip de setlerin boyutu büyüdükçe sunucu satın alacak ve işlemleri sunucular arasında bölecek. Böylece işlemler hızlı yapılmaya devam edecek.





Algoritmanın Twitter'ın dikkatini çekeceğine kuşku yok. Özellikle reklam seçeneklerinde trend olacak konuyu önceden bilmek büyük bir avantaj. Sadece Twitter değil bilet satışları, hisse senetleri gibi alanlarda da istatistiksel analiz açısından oldukça önemli.

http://web.mit.edu/press/2012/predicting-twitter-trending-topics.html