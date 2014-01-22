MIT araştırmacıları, geliştirdikleri sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor

Bilimsel konulardan dünyanın önde gelen isimlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, geliştirdiği son sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor.

Şeffaf yapılı OLED ve LCD ekranların görüntü oluşumu için kullanılan elektronik parçalara ihtiyaç duyduğu ve bu şekilde tam anlamıyla şeffaf olamadıkları gerekçesiyle MIT tarafından hazırlanan yeni sistem, farkını Nanopartiküllerin şeffaf malzeme (İnce bir plastik kaplama ya da sıradan cam) içerisine gömülmesi ile koyuyor. Bu gömülen ufak parçacıklar sadece belirli dalga boylarındaki ışık ile görünüyorlar ve böylece renkler harici ekran şeffaflığını korumaya devam ederek istenilen tam şeffaflık sağlanmış oluyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık üzerinden tam renkli bir görüntü oluşturabileceklerini belirten araştırmacılar, bu sistemin araç camlarından, mağaza vitrinlerine kadar birçok farklı alanda kullanılabileceği düşünüyorlar.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden MIT'nin yeni şeffaf ekran teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://web.mit.edu/newsoffice/2014/seeing-things-a-new-transparent-display-system-could-provide-heads-up-data-0121.html