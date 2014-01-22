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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT araştırmacıları, geliştirdikleri sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT araştırmacıları, geliştirdikleri sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor
Bilimsel konulardan dünyanın önde gelen isimlerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, geliştirdiği son sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor.
Şeffaf yapılı OLED ve LCD ekranların görüntü oluşumu için kullanılan elektronik parçalara ihtiyaç duyduğu ve bu şekilde tam anlamıyla şeffaf olamadıkları gerekçesiyle MIT tarafından hazırlanan yeni sistem, farkını Nanopartiküllerin şeffaf malzeme (İnce bir plastik kaplama ya da sıradan cam) içerisine gömülmesi ile koyuyor. Bu gömülen ufak parçacıklar sadece belirli dalga boylarındaki ışık ile görünüyorlar ve böylece renkler harici ekran şeffaflığını korumaya devam ederek istenilen tam şeffaflık sağlanmış oluyor. Kırmızı, yeşil ve mavi ışık üzerinden tam renkli bir görüntü oluşturabileceklerini belirten araştırmacılar, bu sistemin araç camlarından, mağaza vitrinlerine kadar birçok farklı alanda kullanılabileceği düşünüyorlar.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden MIT'nin yeni şeffaf ekran teknolojisi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
MIT araştırmacıları, geliştirdikleri sistem ile şeffaf ekranlara yeni bir soluk getiriyor

http://web.mit.edu/newsoffice/2014/seeing-things-a-new-transparent-display-system-could-provide-heads-up-data-0121.html Yorum Yaz
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shadowmexo 5 yıl en beğenilen batkent
batkent

Bir an bizim milli istihbarat teşkilatı (MİT) sandım :D

Bizim MİT silah kaçırıyor; teknoloji geliştirmiyor şu sıralar.
batkentBir an bizim milli istihbarat teşkilatı (MİT) sandım :DBizim MİT silah kaçırıyor; teknoloji geliştirmiyor şu sır...
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Battlelife 5 yıl
Bir şunların okula birde bizimkine bak ben hala rektörü göremedim okulda. Laboratuvarların önünden geçiyoruz sadece. Temizlikçi ablalar içeriye bizden çok giriyor yani.
Bir şunların okula birde bizimkine bak ben hala rektörü göremedim okulda. Laboratuvarların önünden geçiyoruz sadece. Temizlikçi ablalar içeriye bizden çok giriy...
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bulteir 5 yıl
bunu biraz daha geliştirseler 3 boyutlu holagram görüntü olacak. Az kalmış
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Battlelife 5 yıl
Bir şunların okula birde bizimkine bak ben hala rektörü göremedim okulda. Laboratuvarların önünden geçiyoruz sadece. Temizlikçi ablalar içeriye bizden çok giriyor yani.
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batkent 5 yıl
Bir an bizim milli istihbarat teşkilatı (MİT) sandım :D
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shadowmexo 5 yıl batkent
batkent

Bir an bizim milli istihbarat teşkilatı (MİT) sandım :D

Bizim MİT silah kaçırıyor; teknoloji geliştirmiyor şu sıralar.
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