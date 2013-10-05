MIT araştırmacılarından modüler robot: M-Block

Amerika'nın Boston şehrinde bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), birbirleri ile bağlantı kurabilen M-Block isimli modüler yapıya sahip bir robot geliştirdiklerini duyurdu.

John Romanishin, Daniela Rus ve Kyle Gilpin isimli MIT araştırmacıları tarafından küp şeklinde hazırlanan M-Block sistemi, içerisinde batarya ve 20,000 rpm hızında dönen bir volan mekanizması barındırıyor. Bu yüksek hızın bir anda durdurulması sonucu oluşan kuvvet ve diğer sensörlerin yardımıyla hareket edebilen ve aynı zamanda köşelerinde yer alan mıknatısların da yardımıyla diğer parçalara yapışabilen küpler, bu sayede kendi başlarına tek bir gövde oluşturabiliyorlar. Şimdilik ufak boyutlarda olmasına rağmen büyüklerine temel oluşturması beklenen M-Block sistemi, örneğin kendi kendine kurulabilen yapılar, Terminator 2 filminde yer alan sıvı robot benzeri kendini yenileyebilen ya da sıfırdan kurabilen robotlar ya da her türlü doğal afet veya diğer askeri amaçlar için uygun bir yapı ortaya koyuyor.

M-Block hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek robot sisteminin çalışma prensibini rahatlıkla görebilirsiniz.





http://techcrunch.com/2013/10/04/m-blocks/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29