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MIT araştırmacılarından modüler robot: M-Block

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT araştırmacılarından modüler robot: M-Block
MIT araştırmacılarından modüler robot: M-Block
Amerika'nın Boston şehrinde bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), birbirleri ile bağlantı kurabilen M-Block isimli modüler yapıya sahip bir robot geliştirdiklerini duyurdu.
John Romanishin, Daniela Rus ve Kyle Gilpin isimli MIT araştırmacıları tarafından küp şeklinde hazırlanan M-Block sistemi, içerisinde batarya ve 20,000 rpm hızında dönen bir volan mekanizması barındırıyor. Bu yüksek hızın bir anda durdurulması sonucu oluşan kuvvet ve diğer sensörlerin yardımıyla hareket edebilen ve aynı zamanda köşelerinde yer alan mıknatısların da yardımıyla diğer parçalara yapışabilen küpler, bu sayede kendi başlarına tek bir gövde oluşturabiliyorlar. Şimdilik ufak boyutlarda olmasına rağmen büyüklerine temel oluşturması beklenen M-Block sistemi, örneğin kendi kendine kurulabilen yapılar, Terminator 2 filminde yer alan sıvı robot benzeri kendini yenileyebilen ya da sıfırdan kurabilen robotlar ya da her türlü doğal afet veya diğer askeri amaçlar için uygun bir yapı ortaya koyuyor.
M-Block hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyerek robot sisteminin çalışma prensibini rahatlıkla görebilirsiniz.


http://techcrunch.com/2013/10/04/m-blocks/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
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spacesyng 6 yıl
Birazda ürkütücü düşünsenize evinizde bi kutunun zıplaya zıplaya size doğru geldiğini :)
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Suprémacy 6 yıl
Aboov dehşet bir teknoloji bu düşünsenize bunlardan 1 milyon tanesiyle bir robot yapılıyor ve robotun hasar aldığı yere hemen yeniden bunlar yapışıp onarılıyor.
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umut_baris 6 yıl spacesyng
spacesyng

Birazda ürkütücü düşünsenize evinizde bi kutunun zıplaya zıplaya size doğru geldiğini :)

Bizimkiler direk ezip bozmaya çalışırlar bunu.
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mehmednaim 6 yıl
David Crosby
olay iyide biraz kendiliğinden bağımsız hareket ediyormuş gibi duruyorlar tamam kontrol etmesini insan sağlıyor da başka yere fırlayıp gidiyor haberde bahsedilen kendi kendine kurulan binalar olayı gerçek olsa dediğim gibi birden bire 1 tonluk blok büyük bir manyetik güç ile birbirine yapışırsa iyi güzelde ya fırlarsa çok büyük güvenlik önlemi gerekir böyle bir şey için ve tabiki de yapı kurulduktan sonra sabitleme nasıl olacağı mıknatıslar hep aktif mi olacak yoksa elektromıknatıs mı kullanılacak bunlar hepsi büyük manyetik alan demek yaşanmaz orda

Bu haliyle haberde bahsi geçen benzetmeler çok uzak olur, geliştirme aşamasında olduğunu düşünerek bakmak lazım bence.
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mehmednaim 6 yıl
Bu tarz teknolojileri uzay teknolojilerinde de kullanabilirler. Uzaya parça parça gönderilip orada birleşebilen bir robot ve göreve göre yeniden şekil alabilen bir robot tam da işe yarayan olur.
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David Crosby 6 yıl
olay iyide biraz kendiliğinden bağımsız hareket ediyormuş gibi duruyorlar tamam kontrol etmesini insan sağlıyor da başka yere fırlayıp gidiyor haberde bahsedilen kendi kendine kurulan binalar olayı gerçek olsa dediğim gibi birden bire 1 tonluk blok büyük bir manyetik güç ile birbirine yapışırsa iyi güzelde ya fırlarsa çok büyük güvenlik önlemi gerekir böyle bir şey için ve tabiki de yapı kurulduktan sonra sabitleme nasıl olacağı mıknatıslar hep aktif mi olacak yoksa elektromıknatıs mı kullanılacak bunlar hepsi büyük manyetik alan demek yaşanmaz orda
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DH Misafiri 6 yıl
MIT'i bizim MİT zannedenler
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Sadece Sürücü 6 yıl
Çok güzel bir robot olmuş. Yanlış anlamadıysam wireless üzerinden kontrol ediyorlar. Böyle bir şeyi android, ios, wp gibi mobil cihazlarla kontrol edilebilir. Küp tasarımı da bir harika, mıknatıslarla birbirlerine yapışması filan hoş. Sadece volan mekanizması ve mıknatıslı küp tasarımıyla güzel bir oyuncak olabilir :)
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