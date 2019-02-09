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MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, gelecekte insülin iğnelerine gerek bırakmayacak ve dünyadaki yüz milyonlarca diyabet hastasına umut olabilecek bir akıllı hap geliştirdi.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyada yüz milyonlarca insan diyabet (şeker) hastalığı ile mücadele ediyor. Bu insanların çoğunun vücutları ya insülini uygun şekilde üretemiyor ya da işleyemiyor ve bu nedenle vücutlarına düzenli bir şekilde insülin hormonu enjekte etmeleri gerekiyor. Ancak MIT'nin yeni geliştirdiği bir akıllı hap sayesinde bu durum tarihe karışabilir.

İnsülin iğnelerine gerek kalmayacak

MIT araştırmacıları bu konuda fütüristik bir çözüm geliştirdiklerini açıkladılar. SOMA adındaki yüksek teknoloji ürünü akıllı hap, üzerindeki entegre iğne sayesinde mideye inerek periyodik olarak alınması gereken insülin dozlarını vücuda enjekte ediyor.

MIT profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Robert Langer konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bu yeni kapsülün bir gün diyabet hastalarına ve belki de sadece enjeksiyon veya infüzyonla verilebilecek tedavilere ihtiyaç duyan herkese yardımcı olabileceğine dair gerçekten umutluyuz." ifadelerini kullandı. Akıllı hapın nasıl kullanıldığını görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

https://techcrunch.com/2019/02/07/mits-insulin-pill-could-replace-injections-for-people-with-type-2-diabetes/ Yorum Yaz
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fhrstw 3 ay
Yine bir Mit klasiği adamların boş projeleri yok. İnşallah başarıyla tamamlarlar. Çünkü
şeker hastalığını çeken bilir...
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MHEC 3 ay
Vay be nasıl yapıyorlar aklım almıyor.
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Askaparta 3 ay
Güzel gelişme. İhtiyaç olup olmadığını anlayabilmesi önemli.
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