MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi

Teknoloji Editörü
Dünyada yüz milyonlarca insan diyabet (şeker) hastalığı ile mücadele ediyor. Bu insanların çoğunun vücutları ya insülini uygun şekilde üretemiyor ya da işleyemiyor ve bu nedenle vücutlarına düzenli bir şekilde insülin hormonu enjekte etmeleri gerekiyor. Ancak MIT'nin yeni geliştirdiği bir akıllı hap sayesinde bu durum tarihe karışabilir.
İnsülin iğnelerine gerek kalmayacakMIT araştırmacıları bu konuda fütüristik bir çözüm geliştirdiklerini açıkladılar. SOMA adındaki yüksek teknoloji ürünü akıllı hap, üzerindeki entegre iğne sayesinde mideye inerek periyodik olarak alınması gereken insülin dozlarını vücuda enjekte ediyor.
MIT profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarı Robert Langer konu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bu yeni kapsülün bir gün diyabet hastalarına ve belki de sadece enjeksiyon veya infüzyonla verilebilecek tedavilere ihtiyaç duyan herkese yardımcı olabileceğine dair gerçekten umutluyuz." ifadelerini kullandı. Akıllı hapın nasıl kullanıldığını görmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
https://techcrunch.com/2019/02/07/mits-insulin-pill-could-replace-injections-for-people-with-type-2-diabetes/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şeker hastalığını çeken bilir...