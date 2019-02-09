MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi

Dünyada yüz milyonlarca insan diyabet (şeker) hastalığı ile mücadele ediyor. Bu insanların çoğunun vücutları ya insülini uygun şekilde üretemiyor ya da işleyemiyor ve bu nedenle vücutlarına düzenli bir şekilde insülin hormonu enjekte etmeleri gerekiyor. Ancak MIT'nin yeni geliştirdiği bir akıllı hap sayesinde bu durum tarihe karışabilir.

İnsülin iğnelerine gerek kalmayacak

https://techcrunch.com/2019/02/07/mits-insulin-pill-could-replace-injections-for-people-with-type-2-diabetes/

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MIT araştırmacıları bu konudabir çözüm geliştirdiklerini açıkladılar.adındaki yüksek teknoloji ürünü, üzerindeki entegresayesinde mideye inerek periyodik olarak alınması gerekenvücuda enjekte ediyor.MIT profesörü ve çalışmanın kıdemli yazarıkonu ile ilgili yaptığı açıklamada: "Bu yeni kapsülün bir gün diyabet hastalarına ve belki de sadece enjeksiyon veya infüzyonla verilebilecek tedavilere ihtiyaç duyan herkese yardımcı olabileceğine dair gerçekten umutluyuz." ifadelerini kullandı. Akıllı hapın nasılgörmek için yukarıdaki videoyu izleyebilirsiniz.