Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin tanıtılacağı tarih belli oldu

Bu yıl da her zamanki gibi Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde birçok yeni akıllı telefon modeli göreceğiz. Ancak Çinli teknoloji devi Huawei yeni P serisi modellerini bu fuarda sunmayacak. Şirket Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin 28 Mart tarihinde Paris'te tanıtılacağını açıkladı.

Dört kameralı P30 Pro

Cihazların detaylarını Spigen'in ürettiği son kılıfların da yardımıyla az çok öğrendik diyebiliriz. En dikkat çeken nokta P30 Pro'nun, üç kameralı P20 Pro modeline göre ekstra bir kamera daha sunması. Yani cihaz dört arka kamera ve su damlası formunda bir çentikle gelecek.

https://www.slashgear.com/huawei-p30-skipping-mwc-to-debut-next-month-in-paris-07564944/

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Cihazın arka panelindeokuyucuya yer verilmemiş olması ise Huawei P30 Pro'nunbir parmak izi tarayıcı sunacağını gösteriyor.sahip bir yüz tanıma sistemine de sahip olacak cihazınyonga seti ile gelmesi bekleniyor.