Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin tanıtılacağı tarih belli oldu

Teknoloji Editörü
Bu yıl da her zamanki gibi Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde birçok yeni akıllı telefon modeli göreceğiz. Ancak Çinli teknoloji devi Huawei yeni P serisi modellerini bu fuarda sunmayacak. Şirket Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin 28 Mart tarihinde Paris'te tanıtılacağını açıkladı.
Dört kameralı P30 Pro
Cihazların detaylarını Spigen'in ürettiği son kılıfların da yardımıyla az çok öğrendik diyebiliriz. En dikkat çeken nokta P30 Pro'nun, üç kameralı P20 Pro modeline göre ekstra bir kamera daha sunması. Yani cihaz dört arka kamera ve su damlası formunda bir çentikle gelecek.Cihazın arka panelinde parmak izi okuyucuya yer verilmemiş olması ise Huawei P30 Pro'nun ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcı sunacağını gösteriyor. Yapay zekaya sahip bir yüz tanıma sistemine de sahip olacak cihazın Kirin 980 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.
https://www.slashgear.com/huawei-p30-skipping-mwc-to-debut-next-month-in-paris-07564944/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
P6-P7 dönemlerinde kendi işlemcileri(Kirin), malzeme kalitesi pek iyi değildi(bence diyeyim) ... P9'dan sonra yürüdü gittiler.
Profesyonel kameralar bile tek ile devam ediyorken Huawei 4 tane kamerayi kendi kulvarindaki ust seviye cihazlarina koymasi cok tuhaf olmus cunku Kirin 980 bile video cekimlerinden baya vasat orta alti seviye cihazlarin video cekim performansi sunmaktadir :/ OIS 4K da destegi yoktu Kirin 980 de ...
Artik 5G li birseyler cikartirlar. Normalde Mate 20 serilerindeki Kirin 980 5G li olarak gelmesi gerekirdi!
Qualcomm Snapdragon 855 ve Samsung Exynos 9820 deki 5G ler ile oncu olmusken Huawei bu kulvarda kamera ve 5G de inatla geride urunleri cikartmasi rezalet derim.
Turkiye fiyatlari cok kazik. Note9 un suanki fiyatina bakiyorsunuz yurtdisi fiyatlari ile 2 markayi kiyaslayinca Turkiye de Huawei asiri kazik pahali satmasi ve inatla bu cizgide devam etmesini de hatirlayinca P30 Pro ve P30 modelleri Turkiye de asiri anlamsiz pahali olacaktir. Dedigim gibi madem pahali Samsung niye ayni oranda kendi fiyati uzerinden ele alinca Turkiye fiyati cok asiri pahali degil diye hemen suan insan dusunmekte!
P30 serisi umarim Samsung OLED kullanir onceki modeli Samsung OLED li idi Iphone lardaki TrueTone ortam isik tonuna gore ekran tonlamasini otomatik yapmasi ile OLED/ AMOLED lerin kalitesini artirmisti P20 Pro da bu ozelligi cok begenmis ve defalarca da ifade etmistim gecen yil.
Umarim P30 Pro ve P30 da LG ve BOE uretimli OLED ler kullanilmaz! Birinde yesillenme otekisinde pembelesme renklerin tonlari cansiz beyazlari gri parlakliklari daha dusuk ozellikle LG in yesillenmesi haric ideal ekraniyla kiyaslayinca.
Samsung ekran uretimliler ile kiyaslamaya dahi girmedim :) ...
Sahsen OLED/ AMOLED hayrani olmasamda mevcut en ideal duzgun ureten malesef Samsung :/ .
Huawei in Turkiye servis agi Ankara da 1 tane Istanbul da 2 tane ve Istanbul tum Turkiye cihazlarina kargo ile bakiyor! ... Turkiye'de kendilerine ait yaygin fiziksel magazalari olmamasi ve servis agi da ideal olmamasi ile maliyetlerin bu kadar dusuk yatirimlari da vasat olan Huawei in konsept magazasi Izmir de sanirim bundan ote birsey yapmamis hedefleri de olmayan bir Huawei in mevcut cihaz ve cikacak cihazlarda asiri anlamsiz pahali fiyatlandirmalar ile pek ragbet edilemeyecektir :/ Mate 20 Pro da hissediliyor ...
P20 pro nun kameralarının konumlandırması dahi çok daha estetik duruyordu.Şu hali ile şu led lerin,yerleştiriş şekli bile ,cihaza amatör bir hava katmış.
Nokia nın çoklu kameralı modeli dahi ,arka dizayn olarak daha estetik ,en azından o kadar kameralar daha işe yarar bir hava veriyor.