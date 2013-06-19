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MIT tarafından hazırlanmış konuşma simülatörü: MACH

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT tarafından hazırlanmış konuşma simülatörü: MACH
Konferans, iş görüşmesi ya da diğer sosyal ilişkiler sırasında doğru konuşabilmek ve vücut dilini doğru kullanmak oldukça önemli bir konudur. Bu tarz durumlarda kişilere yardımcı olması amacıyla geliştirilen MACH isimli simülatör, söylendiğine göre ciddi oranda olumlu sonuçlar veriyor.
MIT tarafından geliştirilen MACH (My Automated Conversation Coach) sistemi, günümüz bilgisayarları üzerinde yer alan kamera ve mikrofonları kullanarak kullanıcıların ses tonlarını, kafa/göz hareketlerini ve mimiklerini analiz ediyor. Yüz yüze görüşme hissiyatı yaratılmak amacıyla hazırlanan üç boyutlu animasyon ile yapılan görüşmeler sonucunda, kişilere yaptıkları hatalar belirtiliyor ve detaylı analizler sunuluyor.
Yapılan denemeler sonucunda ciddi oranda gelişme sağladığı belirtilen MACH simülatör sisteminin, özellikle sosyal ortamlarda konuşma zorluğu yaşayan kişiler için oldukça faydalı olduğu belirtiliyor. Herkesin kullanımına ne zaman açılacağı belli olmayan sistem hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://web.mit.edu/newsoffice/2013/automated-coach-could-help-with-social-interactions-0614.html Yorum Yaz
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talhadogdu 6 yıl en beğenilen
Zamunda'ya düşse de kullansak
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furkantasdemir 6 yıl
Milli Istihbarat Teskilati sanarak gelmistim.
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Gukama 6 yıl furkantasdemir
bunu yazmak için gelmiştim şimdi gidiyorum.
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Rubisco 6 yıl
bulo206
Soyun dersek soyunacak mı ?

Hayır, bunu kaba bi şekilde söylediğini ve uygun olmayan mimik/sertlikte söylediğini söyleyecek. Soyun demeni daha yumuşak olumlu bi hale getirmeni sağlayacak ://
kabaca konuşma / etkileşim iyileştirme aracı bu.
1 Yanıt Yanıtla +2
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TECHTRONİC 6 yıl Rubisco
Rubisco
bulo206
Soyun dersek soyunacak mı ?

Hayır, bunu kaba bi şekilde söylediğini ve uygun olmayan mimik/sertlikte söylediğini söyleyecek. Soyun demeni daha yumuşak olumlu bi hale getirmeni sağlayacak ://
kabaca konuşma / etkileşim iyileştirme aracı bu.

Lütfen soyunurmusun yavrum desek olcak bu iş yani ha :D
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furkant1 6 yıl
Mit deyince Milli İstihbarat Teşkilatı sanıp sevindim :|
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talhadogdu 6 yıl en beğenilen
Zamunda'ya düşse de kullansak
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seven44 6 yıl
helal olsun...
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bulo206 6 yıl
Soyun dersek soyunacak mı ?
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Krauser ll 6 yıl
edit
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