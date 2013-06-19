MIT tarafından hazırlanmış konuşma simülatörü: MACH

Konferans, iş görüşmesi ya da diğer sosyal ilişkiler sırasında doğru konuşabilmek ve vücut dilini doğru kullanmak oldukça önemli bir konudur. Bu tarz durumlarda kişilere yardımcı olması amacıyla geliştirilen MACH isimli simülatör, söylendiğine göre ciddi oranda olumlu sonuçlar veriyor.

MIT tarafından geliştirilen MACH (My Automated Conversation Coach) sistemi, günümüz bilgisayarları üzerinde yer alan kamera ve mikrofonları kullanarak kullanıcıların ses tonlarını, kafa/göz hareketlerini ve mimiklerini analiz ediyor. Yüz yüze görüşme hissiyatı yaratılmak amacıyla hazırlanan üç boyutlu animasyon ile yapılan görüşmeler sonucunda, kişilere yaptıkları hatalar belirtiliyor ve detaylı analizler sunuluyor.

Yapılan denemeler sonucunda ciddi oranda gelişme sağladığı belirtilen MACH simülatör sisteminin, özellikle sosyal ortamlarda konuşma zorluğu yaşayan kişiler için oldukça faydalı olduğu belirtiliyor. Herkesin kullanımına ne zaman açılacağı belli olmayan sistem hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://web.mit.edu/newsoffice/2013/automated-coach-could-help-with-social-interactions-0614.html