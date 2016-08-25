Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti

MIT araştırmacıları, yüksek kapasiteli bataryalar için yeni bir kimyasal çözelti üzerinde çalışmalar yaparken mevcut süreçlere göre tamamen temiz bir metal eritme tekniği keşfettiklerini açıkladılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
13
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zaman zaman belli konularda bazı araştırmalar yaparken, bilim adamlarının çok daha farklı alanlarda icatlar ortaya çıkardıklarına şahit oluyoruz. Grafen maddesinin ilk keşfedildiğinde ne tür potansiyeli olduğu anlaşılamamıştı ancak sonraki araştırmalar bu mucizevi maddeyi tüm teknoloji dünyasına tanıtmıştı.

Bu defa MIT enstitüsünde ilginç bir teknik icat edildi. MIT araştırmacıları, yüksek kapasiteli bataryalar için yeni bir kimyasal çözelti üzerinde çalışmalar yaparken mevcut süreçlere göre tamamen temiz bir metal eritme tekniği keşfettiklerini açıkladılar.

MIT Madde Bilimi şefi Donald Sadoway, batarya prototipini şarj etmek için kullandıkları yeni kimyasal çözeltinin, aksi bir davranışta bulunarak antimon sülfid maddesinin ayrışmasına sebebiyet verdiğini belirtiyor. Yani kimyasal çözelti bir elektroliz gibi görev yaparak, içerisinde metal olan antimon sülfid maddesini açığa çıkarıyor.

Ayrıca Bkz. "HBM3 bellekler geliyor"

Araştırmacılar, metalin ayrışması sırasında neredeyse hiç sera gazı ortaya çıkmadığını fark etmiş. Normalde, metal ayrıştırması işlemlerinde çok yüksek oranlarda sera gazı salınıyor ve bu da, hava kirliliğine sebebiyet veriyor. Yeni yöntem, çevre kirliliğini önleyecek devrimsel bir çözüm barındırıyor.

Ekip, yeni ayrıştırma yönteminin bakır ve nikel gibi diğer metallere de uygulanabileceğini ifade ediyor. Yani metal işleme sektörünün geniş bir kesiminde bu yeni yöntemin kullanılması mümkün. Elbette ilk etapta yeni ayrıştırma yönteminin dengeli hale getirilmesi ve yaygın kullanım için hazırlanması gerekiyor. Sonrasında, üretici firmaların bu tekniği benimsemesi gerekecek. Bu bakımdan uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz. 

 

https://www.engadget.com/2016/08/24/mit-accidentally-discovered-a-cleaner-smelting-process/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 3 yıl
"Grafen maddesinin ilk keşfedildiğinde ne tür potansiyeli olduğu anlaşılamamıştı" bilmiyorsan, bilmedigin yerde konuya hakim gibi yorumunda bulunmayacan. zira grafen fiziksel kesfinden onlarca yil once teoride tanimlanmis, atom dizilimi, fiziksel ve elektriksel ozellikleri tahmin edilmis bir materyal. ilk kesfedildiginde nesi anlasilamamis. resmen iskembeden sallamissin.
"Grafen maddesinin ilk keşfedildiğinde ne tür potansiyeli olduğu anlaşılamamıştı" bilmiyorsan, bilmedigin yerde konuya hakim gibi yorumunda bulunmayacan. zira ...
Devamını Gör
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Rohanli_Theoden 2 yıl
nasıl yani yağlı suya deterjan damlatınca yağların kenarlara ayrışması gibi mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 3 yıl
"MIT enstitüsünde..."
Geçen bir arkadaş daha uyarmıştı.
MIT(Massachusetts Institute of Technology - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
herifler tesadüfen icat buluyor vay arkadaş ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
neye niyet neye kısmet olmuş resmen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 3 yıl
Bu ateismizin ve dininizi beni iyice çıldırtmaya başladı. Şu DH'de bilim haberlerine giremez olduk sayenizde. Dininizi ve ateizminizi alın gidin başka yere.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 3 yıl
ya bari tesadüf eseri biz bulsaydık. o da mı olmaz be kardeşim bu nasıl şans
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 yıl
"Grafen maddesinin ilk keşfedildiğinde ne tür potansiyeli olduğu anlaşılamamıştı" bilmiyorsan, bilmedigin yerde konuya hakim gibi yorumunda bulunmayacan. zira grafen fiziksel kesfinden onlarca yil once teoride tanimlanmis, atom dizilimi, fiziksel ve elektriksel ozellikleri tahmin edilmis bir materyal. ilk kesfedildiginde nesi anlasilamamis. resmen iskembeden sallamissin.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 3 yıl
anlayan kimyacılar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Yuksek lisans icin ideal
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qrolica 3 yıl
insanlık tarihini değiştiren çoğu şeyler nedense tesadüf ile ortaya çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6302 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mit, mit smelting process ve
3 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Xiaomi Mi Note 2 görselleri kavisli ekranı doğruluyor 3 yıl Riptide heyecanı devam ediyor 3 yıl 2si1 "Cengaver" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Dell Alienware 51: 3 adet Radeon RX 480 ile gücün zirvesinde 3 yıl OnePlus bu kez kulaklık tanıttı 3 yıl Domino’s drone ile pizza teslimatına başlıyor 3 yıl 15 dakikada şarj olacak, 480km yol gidecek 3 yıl WhatsApp telefon numaranızı Facebook'la paylaşacak 3 yıl Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yandex.Navigasyon’da 3 yıl Apple, Snapchat benzeri uygulama geliştiriyor 3 yıl Arçelik ve Vestel ilk yerli OLED TV'leri duyurdu 3 yıl LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var 3 yıl iOS cihazları Android cihazlarından daha fazla yazılımsal hataya sahip 3 yıl Sony Xperia X Compact sesleri 3 yıl Justice League filmlerine bir yenisi daha ekleniyor 3 yıl AMD Zen hakkında her şey: Yeni nesil işlemci mimarisi 3 yıl Opera VPN uygulaması, Android’e geldi 3 yıl Volvo Trucks 2400 bg'lik kamyonuyla dünya hız rekorunu kırdı 3 yıl Uygulama indirme reklamları, ABD’de 7 milyar dolar hacme yürüyor 3 yıl Intel McAfee uygulaması, Samsung Galaxy Note 7 ve Z2 modellerinde ön yüklü geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti Sonraki Vestel, yerli akıllı telefonlarını yurt dışına satmaya hazırlanıyor 3 yıl Dünyanın en büyük dört bankası yeni dijital para geliştiriyor 3 yıl 10. yılını kutlayan Apple Music Festival ile büyüleyici performanslara hazır olun 3 yıl Dünyanın en büyük hava aracı Airlander 10 düştü 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 talepleri beklentilerin çok üzerinde 3 yıl Canon EOS 5D Mark IV duyuruldu 3 yıl Sınır ötesi operasyonda yerli İHA Bayraktar etkin rol oynuyor 3 yıl Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor 3 yıl Xiaomi Redmi Note 4 ile tanışın 3 yıl Muharrem Taç ile konuştuk: Yazılımcı olmak isteyen gençlere tavsiyeler 3 yıl Dünya'ya en yakın olası yaşanılabilir gezegen keşfedildi "Bu seferki farklı" 3 yıl Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor 3 yıl Kendine kendine birleşen telefonlar geliyor 3 yıl Microsoft uygulamaları, Lenovo telefonlarında ön yüklü olarak gelecek 3 yıl MIT, WiFi'da 10 kat hız artışı için çalışıyor 3 yıl Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor 3 yıl Suriye’deki operasyonda IŞİD’i Roketsan’ın ürettiği ÇNRA’lar vurdu 3 yıl Project Loon için Google önemli bir mühendisi kadrosuna kattı 3 yıl Dünyanın en hızlı seri üretim aracı: Tesla Model S P100D Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim