MIT, tesadüfen yeni bir metal eritme tekniği icad etti

Zaman zaman belli konularda bazı araştırmalar yaparken, bilim adamlarının çok daha farklı alanlarda icatlar ortaya çıkardıklarına şahit oluyoruz. Grafen maddesinin ilk keşfedildiğinde ne tür potansiyeli olduğu anlaşılamamıştı ancak sonraki araştırmalar bu mucizevi maddeyi tüm teknoloji dünyasına tanıtmıştı.

Bu defa MIT enstitüsünde ilginç bir teknik icat edildi. MIT araştırmacıları, yüksek kapasiteli bataryalar için yeni bir kimyasal çözelti üzerinde çalışmalar yaparken mevcut süreçlere göre tamamen temiz bir metal eritme tekniği keşfettiklerini açıkladılar.

MIT Madde Bilimi şefi Donald Sadoway, batarya prototipini şarj etmek için kullandıkları yeni kimyasal çözeltinin, aksi bir davranışta bulunarak antimon sülfid maddesinin ayrışmasına sebebiyet verdiğini belirtiyor. Yani kimyasal çözelti bir elektroliz gibi görev yaparak, içerisinde metal olan antimon sülfid maddesini açığa çıkarıyor.

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Araştırmacılar, metalin ayrışması sırasında neredeyse hiç sera gazı ortaya çıkmadığını fark etmiş. Normalde, metal ayrıştırması işlemlerinde çok yüksek oranlarda sera gazı salınıyor ve bu da, hava kirliliğine sebebiyet veriyor. Yeni yöntem, çevre kirliliğini önleyecek devrimsel bir çözüm barındırıyor.

Ekip, yeni ayrıştırma yönteminin bakır ve nikel gibi diğer metallere de uygulanabileceğini ifade ediyor. Yani metal işleme sektörünün geniş bir kesiminde bu yeni yöntemin kullanılması mümkün. Elbette ilk etapta yeni ayrıştırma yönteminin dengeli hale getirilmesi ve yaygın kullanım için hazırlanması gerekiyor. Sonrasında, üretici firmaların bu tekniği benimsemesi gerekecek. Bu bakımdan uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.