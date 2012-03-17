MIT ve Yale Üniversitesi hareketle kontrol edilebilen insansız hava araçları üzerinde çalışıyor

Hareket algılayıcı sensörlerle sistemlerin kontrol edilmesini yaygın anlamda Microsoft'un Kinect cihazında görmüştük. Ardından pek çok firma bu teknolojiyi kendi bünyesinde kullanmak için çalışmalar yapmaya başlamıştı.





Hareket algılayıcı sensörlerin askeri alana yansıması ise gecikmedi. Artık evlerimize kadar giren insansız hava araçları üzerinde hareket algılayıcı sensörlerin kullanılması konusunda MIT ve Yale Üniversitesi mühendisleri bir çalışma başlattıklarını duyurdu.





Hali hazırda uzaktan kumanda yöntemiyle kontrol edilen insansız uçaklar, iniş yaptıktan sonra klasik yöntemlerle yerde kontrol edilebiliyor.





Projede insansız uçak yere indikten sonra askeri personel farklı el hareketleriyle otomatik pilota yapılması gerekenleri bildiriyor. Hangara veya bakım noktasına yönlendirme, silah bölmesini açma veya kapama, motorları kapatma gibi farklı komutlar el hareketleriyle verilebiliyor.





Mühendisler şu aşamada bilgisayarın verilen komutları ne kadar hatasız olarak algılayabileceğini test ediyor. Program kişinin vücut, kol, bilek ve el/parmak posizyonlarını kayıt ediyor ve sonrasında farklı düzenleri yüzde 76 doğruluk oranıyla algılayabiliyor.





Sistem şimdilik gerçek hayatta kullanıma geçmekten biraz uzak. Ancak askeri yetkililer ve araştırmacılar başlangıç noktası olarak projenin önemli bir adım olduğunu, gelecekte insanlar tarafından yapılan sinyalizasyon işlemlerinin ve el hareketlerinin bilgisayar kontrollü evrensel süreçlere dönüşeceğini düşünüyor.