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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT ve Yale Üniversitesi hareketle kontrol edilebilen insansız hava araçları üzerinde çalışıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,7b
1
51
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Hareket algılayıcı sensörlerle sistemlerin kontrol edilmesini yaygın anlamda Microsoft'un Kinect cihazında görmüştük. Ardından pek çok firma bu teknolojiyi kendi bünyesinde kullanmak için çalışmalar yapmaya başlamıştı.

Hareket algılayıcı sensörlerin askeri alana yansıması ise gecikmedi. Artık evlerimize kadar giren insansız hava araçları üzerinde hareket algılayıcı sensörlerin kullanılması konusunda MIT ve Yale Üniversitesi mühendisleri bir çalışma başlattıklarını duyurdu.

Hali hazırda uzaktan kumanda yöntemiyle kontrol edilen insansız uçaklar, iniş yaptıktan sonra klasik yöntemlerle yerde kontrol edilebiliyor.

Projede insansız uçak yere indikten sonra askeri personel farklı el hareketleriyle otomatik pilota yapılması gerekenleri bildiriyor. Hangara veya bakım noktasına yönlendirme, silah bölmesini açma veya kapama, motorları kapatma gibi farklı komutlar el hareketleriyle verilebiliyor.

Mühendisler şu aşamada bilgisayarın verilen komutları ne kadar hatasız olarak algılayabileceğini test ediyor. Program kişinin vücut, kol, bilek ve el/parmak posizyonlarını kayıt ediyor ve sonrasında farklı düzenleri yüzde 76 doğruluk oranıyla algılayabiliyor. 

Sistem şimdilik gerçek hayatta kullanıma geçmekten biraz uzak. Ancak askeri yetkililer ve araştırmacılar başlangıç noktası olarak projenin önemli bir adım olduğunu, gelecekte insanlar tarafından yapılan sinyalizasyon işlemlerinin ve el hareketlerinin bilgisayar kontrollü evrensel süreçlere dönüşeceğini düşünüyor.

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King Leoric 7 yıl en beğenilen
Bogazici ve Odtu turbanin serbest olup olmamasi uzerine calisiyor...
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Citizen_Must_Die 7 yıl SimonAdebisi
One Piece - Ace
prof.dr.sroman


cagataykoroglu

Monkey D. Dragon

Almanya ve japonya gibi bizimde askeri açıdan sıkıntımız olmasaydı bizde gelirimizin yarısını teknolojiye yatırırdık elbet. Ama nede olsa bizim aselsanımız var


Japonya nın askeri açıdan sıkıntısı yok mu? Bütün uzakdoğu nun askeri açıdan çok büyük sıkıntıları avrdır. Özellikle Japonya her an Çin le savaşa girecek durumdadır. az araştırın sonra yorum yapın. Rusya bile Çin le savaşa girebilecek durumdadır ki Çin yeterince güçlendiğinde kendisine ait olduğu topraklar için Hindistan a dahi saldıracaktır. Kendi topraklarında ele geçirecekleri bölgelerin benzerlerini inşa edecek kadar kararlıdırlar.

Iyi de haci abd onlari korumuyomu zaten

Tarihten bir haber ve yapılan anlaşmalar sonucunda japonya ve almanyanın askeri durumunu bilmiyen bir arkadaş.

Biraz araştıır bence :)

Hicam hayvan kadar zor 8 dersim var onlara bile kitab acmiyom hayirsizin tekiyim sen anlat bana.
One Piece - Aceprof.dr.sromancagataykorogluMonkey D. Dragon
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DH Misafiri 7 yıl
Bu tür şeyler haber olmamalı kardeşm.Olcaksa da adamlara doğru düzgün bi koruma fln yapsınlar.Aselsan daki gibi olmasın sonu :S
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Stanislas Xavier 7 yıl
Ne yazık ki tam dertli olduğum konudan vurmuşsunuz arkadaşlar.Neden teknolojimiz gelişmedi,neden biz üretmiyoruz başkasından alıyoruz ya da neden hala insanlarımız aç geziyor ... ? Ben şu şekilde cevaplıyorum;
Teknolojimiz gelişmedi sebebi geri zekalı olduğumuz için mi ya da avrupa veya uzak doğu aşırı zeki olduğu için mi ? Hayır !
Biz sağlam temeller üzerinde kurulmuş bir ülke değiliz T.C daha 100.yaşına girmedi ve çok büyük bir savaştan çıkarak bu ülke kuruldu.Her şeyi en baştan yaptık.Ama bunu bahane edemeyiz nasıl ki Japonya 2.dünya savaşından çıkıp bugünlere geldiyse aynısını bizde yapabilirdik.Yapamadık çünkü bu topraklar o kadar fazla milleti barındırıyor ki ..Ve ne yazık ki şu yüzyıllık sürede bir türlü tam anlamıyla barış içerisinde yaşamayı öğrenemedik.Kürt-Türk-Ermeni/Alevi-Sünni/Laik-Muhafazakar çatışmalarının yaşandığı ve huzurun olmadığı bir ülkeden çok büyük başarılar beklemek yanlış olur.Terör,ekonomik sıkıntılar ve dünya siyasetindeki yerimiz ? Hepsi çarklardan oluşan ülkenin düzenli çalışmasını engelliyor.Ve bütün olarak millet ve birey olarak hepimiz suçluyuz.Benim bu yaşıma kadar fark ettiğim en büyük sorun iletişim eksikliği.Biz insanca oturup konuşan veya karşıdakini dinleyen bir millet değiliz.Her kesim başkalarını kendisi gibi yapmaya,kendi doğrularını herkese kabullendirmeye çalışıyor.Farklılıklara olan saygısızlığımız bireyden topluluğa oradan da kesimlere kadar genişliyor ardından etnik ve siyasal çatışmalar olarak kötü bir biçimde bize geri dönüyor.Yaptığımız en büyük yanlışlardan ikincisi ise bence;çalışmamak.Eğer ki bugün okumak memur olmak için yapılan,yalnızca ekonomik bir özgürlük için katlanılan bir şey olarak kavranmasaydı ve gençler bilgilenmek,öğrenmek için okullara gitseydi her şey çok farklı olabilirdi.Daha elim tarafı da var; ileride bir işi olması için bile çabalamayan, liseden zorla mezun olan ve sonra ağır işlerde, orada burada çalışıp hayatını devam ettiren genç kitle kaygılandırıcı derecede büyük.3 hafta kadar çok küçük bir avrupa ülkesinde 2000 kişilik bir kasabanın lisesinde misafir oldum.Bu küçücük ülkede ve küçücük kasabada insanlar neler yapıyorlar, emin olun sizi bu ülke hakkında daha fazla kaygılandıracaktır.Sahip oldukları imkanları önemsiz sayabiliriz ama öğrencilerdeki farklılık sorduğumuz soruların cevabını açıklar nitelikte.Hepsi yabancı dilde ve derslerinde başarılı, gayet sosyal insanlar ve bunu yapmak için insan üstü bir gayret göstermek gerekmiyor bunu anladım.Benim tanıdığım lise gençliği gibi facebookta 1000 arkadaşım olsun,yorumlarımı 150 kişi beğensin vs. gibi saçmalıklar yok.Kısacası yapmamız gereken çalışmak, ilk önce kendimiz için.Herkes kendini geliştirse toplum olarak zaten gelişmiş olacağız. Formül bu kadar basitken neden yapamıyoruz ? Matematikte olduğu gibi yapmak istemiyoruz.Bu tembellik nereden geliyor anlamıyorum.Her gün siyasiler geleceğimizi değiştirip tekrar yazarken, biz yalnızca izlemekle yetiniyoruz ya da muhafazakar kesim cumhuriyetin her kalesini,her kapısını ele geçirirken biz birilerinin bir şey yapmasını bekliyoruz.O birileri kim ?
Geleceğimizi kurtarmak için gereken her nasihati yüz yıl önce çok değerli bir söylemiş.Bizim yapmamız gereken kendimize verdiğimiz sözleri tutmak...

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin(!) affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut... Daima çalışkan ol !!! "
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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DH Misafiri 7 yıl
harika göysüm kabardı bizkimin vatan haini kimin de vatan savdalısı olduğunu bili yoruz
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createemir 7 yıl
XBOX 360'daki gibi algılıyo galiba..
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alpa07 7 yıl
İran alır
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
MIT görünce bende bizimkiler sandım Massachusetts Institute of Technology fake attı.
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cagataykoroglu 7 yıl
Monkey D. Dragon
cagataykoroglu
Monkey D. Dragon
cagataykoroglu Siz hala 2. dünya savaşı kafasıyla gidin bakalım. Biraz açında günceli takip edin. Bahsettiklerinizi bende biliyorum. Onlar geride kalalı çok ama çok oluyor. Amerika japonya yı koruyormuş eşşek gibi koruyacak etrafındakileri de koruyacak. Çin bu ülkelerle savaşa girip illa ki kazanır ya sonra ne olacak? 2. dünya savaiı değil bütün bir tarihi gözden geçirin belki o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Her şeyi siz bilirsiniz ya her şeyden siz haberdarsınız. Halbuki güncel dünyadan haberiniz bile yok ancak okudla okutulanı biliyorsunuz. Çin in kaç ülkeyle savaşa girme ve bunlardan eski topraklarını alma gayesi var biraz araştırın bakalım. Okullarda öğretilmez bunlar kafayı kullanmak ve araştırmak lazım.
@cagataykoroglu ne kadar anlatsamda anlamak istemeyeceksin ama son bir kez deneyeyim. 1.si Ülkemizin gelirinin neredeyse yarısı askeriyeye harcanır iken bu kadar ileri teknoloji çalışmalarımız zor ama buna rağmen genede çok geri kalmış bir teknolojimiz yok hocam Ve bu düzeyde teknoloji için o gelirin çoğu eğitime harcanması lazım. 2.si bir tek kitap okudumu iddaa ediyorsun belki ama katılmıyorum benim evimde Bir çok arap haber kanalından tut avrupa haber kanalına kadar bir çok ülke açısından olan olayları takip ediyoruz. Babam sağolsun konsolosluktan emekli olduğundan hala takip eder. 2.a Zamanında israil lübnan çatışmasında israilin 30 sene önce esir aldığı lübnan komutanlarını ve 70 yakın askerlerini lübnana hangi şartla verdiğini biliyormusun. ben o takası canlı izledim aynı anda turk tvlerinin hiç biri yayınlamadı 2 , 3 gün takip ettim vereceklermi haberi diye. 2.b Tunusta olanları ne kadar biliyorsun ? (ben aslen tunusluyum) şuan neler yaşanıyor biliyormusun. 2.c libyada neler döndü haberin varmı? 3. hocam yargılamadan önce karşındakini tanı. almanya araba teknolojisinde nasıl bu kadar gelişti sanıyorsun. BMW uçak motoru üreten şirket idi askeri açıdanda çalıştırıldı, Sonra ne oldu bizim askere ihtiyacımız yok araba üretelim japonya adamlar abd ile sonuna kadar savaşacaklarını söylerken anlaştılar adamlar trenden tut heryönde gelişti. 4. Zamanında osmanlı zamanında jön türkleri bilirmisin avrupaya bir çok ülke öğrenci gönderdi ilim bilim kapsın ülkemize getirsin. Bizimkiler oranın siyasetini öğrenir iken japonlar ilimini bilimini aldı. Neyse umarım anlamışsındır.
Cidden sağlam saçmalamışsın tebrik ederim. Zaten yazdığın ilk cümle yazının geri kalanının elle tutulur bir bilgi içermediğini gösteriyor. demek paranın yarısını savunmaya harcıyoruz vah Türk halkı vah dünyadan haberin yok eyvallah ama kendi ülkenden de haberin yok. Tunus, Libya vs vs demişsin ama konu nerden açıldı onu bile unutmuşsun. Hatırlatayım Japonya nın düşmanı yok diyen bir cahil yüzünden bunları konuşuyoruz. Uğraşır Japon ordusunun dünyada kaçıncı ordu olduğunu gösterirdim sana ama sen Tunus lara felan gittik. Orada kal sen memleketi özlemişsin.
yav he he biliyordum böyle cahil cüheyla sözler söyliyeceğini neden girdiysem tartışmaya

Terbiyesizsin sabahtan beri bilmediğin konularda atıp tutuyorsun doğruyu söyleyene cahil diyorsun. Daha ülkenin bütçesinden haberin yok bana cahil diyorsun.
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cagataykoroglu 7 yıl
Monkey D. Dragon

cagataykoroglu Siz hala 2. dünya savaşı kafasıyla gidin bakalım. Biraz açında günceli takip edin. Bahsettiklerinizi bende biliyorum. Onlar geride kalalı çok ama çok oluyor. Amerika japonya yı koruyormuş eşşek gibi koruyacak etrafındakileri de koruyacak. Çin bu ülkelerle savaşa girip illa ki kazanır ya sonra ne olacak? 2. dünya savaiı değil bütün bir tarihi gözden geçirin belki o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Her şeyi siz bilirsiniz ya her şeyden siz haberdarsınız. Halbuki güncel dünyadan haberiniz bile yok ancak okudla okutulanı biliyorsunuz. Çin in kaç ülkeyle savaşa girme ve bunlardan eski topraklarını alma gayesi var biraz araştırın bakalım. Okullarda öğretilmez bunlar kafayı kullanmak ve araştırmak lazım.
@cagataykoroglu ne kadar anlatsamda anlamak istemeyeceksin ama son bir kez deneyeyim. 1.si Ülkemizin gelirinin neredeyse yarısı askeriyeye harcanır iken bu kadar ileri teknoloji çalışmalarımız zor ama buna rağmen genede çok geri kalmış bir teknolojimiz yok hocam Ve bu düzeyde teknoloji için o gelirin çoğu eğitime harcanması lazım. 2.si bir tek kitap okudumu iddaa ediyorsun belki ama katılmıyorum benim evimde Bir çok arap haber kanalından tut avrupa haber kanalına kadar bir çok ülke açısından olan olayları takip ediyoruz. Babam sağolsun konsolosluktan emekli olduğundan hala takip eder. 2.a Zamanında israil lübnan çatışmasında israilin 30 sene önce esir aldığı lübnan komutanlarını ve 70 yakın askerlerini lübnana hangi şartla verdiğini biliyormusun. ben o takası canlı izledim aynı anda turk tvlerinin hiç biri yayınlamadı 2 , 3 gün takip ettim vereceklermi haberi diye. 2.b Tunusta olanları ne kadar biliyorsun ? (ben aslen tunusluyum) şuan neler yaşanıyor biliyormusun. 2.c libyada neler döndü haberin varmı? 3. hocam yargılamadan önce karşındakini tanı. almanya araba teknolojisinde nasıl bu kadar gelişti sanıyorsun. BMW uçak motoru üreten şirket idi askeri açıdanda çalıştırıldı, Sonra ne oldu bizim askere ihtiyacımız yok araba üretelim japonya adamlar abd ile sonuna kadar savaşacaklarını söylerken anlaştılar adamlar trenden tut heryönde gelişti. 4. Zamanında osmanlı zamanında jön türkleri bilirmisin avrupaya bir çok ülke öğrenci gönderdi ilim bilim kapsın ülkemize getirsin. Bizimkiler oranın siyasetini öğrenir iken japonlar ilimini bilimini aldı. Neyse umarım anlamışsındır.


Cidden sağlam saçmalamışsın tebrik ederim. Zaten yazdığın ilk cümle yazının geri kalanının elle tutulur bir bilgi içermediğini gösteriyor. demek paranın yarısını savunmaya harcıyoruz vah Türk halkı vah dünyadan haberin yok eyvallah ama kendi ülkenden de haberin yok. Tunus, Libya vs vs demişsin ama konu nerden açıldı onu bile unutmuşsun. Hatırlatayım Japonya nın düşmanı yok diyen bir cahil yüzünden bunları konuşuyoruz. Uğraşır Japon ordusunun dünyada kaçıncı ordu olduğunu gösterirdim sana ama sen Tunus lara felan gittik. Orada kal sen memleketi özlemişsin.
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Monkey D. Dragon 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Monkey D. Dragon

cagataykoroglu Siz hala 2. dünya savaşı kafasıyla gidin bakalım. Biraz açında günceli takip edin. Bahsettiklerinizi bende biliyorum. Onlar geride kalalı çok ama çok oluyor. Amerika japonya yı koruyormuş eşşek gibi koruyacak etrafındakileri de koruyacak. Çin bu ülkelerle savaşa girip illa ki kazanır ya sonra ne olacak? 2. dünya savaiı değil bütün bir tarihi gözden geçirin belki o zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Her şeyi siz bilirsiniz ya her şeyden siz haberdarsınız. Halbuki güncel dünyadan haberiniz bile yok ancak okudla okutulanı biliyorsunuz. Çin in kaç ülkeyle savaşa girme ve bunlardan eski topraklarını alma gayesi var biraz araştırın bakalım. Okullarda öğretilmez bunlar kafayı kullanmak ve araştırmak lazım.
@cagataykoroglu ne kadar anlatsamda anlamak istemeyeceksin ama son bir kez deneyeyim. 1.si Ülkemizin gelirinin neredeyse yarısı askeriyeye harcanır iken bu kadar ileri teknoloji çalışmalarımız zor ama buna rağmen genede çok geri kalmış bir teknolojimiz yok hocam Ve bu düzeyde teknoloji için o gelirin çoğu eğitime harcanması lazım. 2.si bir tek kitap okudumu iddaa ediyorsun belki ama katılmıyorum benim evimde Bir çok arap haber kanalından tut avrupa haber kanalına kadar bir çok ülke açısından olan olayları takip ediyoruz. Babam sağolsun konsolosluktan emekli olduğundan hala takip eder. 2.a Zamanında israil lübnan çatışmasında israilin 30 sene önce esir aldığı lübnan komutanlarını ve 70 yakın askerlerini lübnana hangi şartla verdiğini biliyormusun. ben o takası canlı izledim aynı anda turk tvlerinin hiç biri yayınlamadı 2 , 3 gün takip ettim vereceklermi haberi diye. 2.b Tunusta olanları ne kadar biliyorsun ? (ben aslen tunusluyum) şuan neler yaşanıyor biliyormusun. 2.c libyada neler döndü haberin varmı? 3. hocam yargılamadan önce karşındakini tanı. almanya araba teknolojisinde nasıl bu kadar gelişti sanıyorsun. BMW uçak motoru üreten şirket idi askeri açıdanda çalıştırıldı, Sonra ne oldu bizim askere ihtiyacımız yok araba üretelim japonya adamlar abd ile sonuna kadar savaşacaklarını söylerken anlaştılar adamlar trenden tut heryönde gelişti. 4. Zamanında osmanlı zamanında jön türkleri bilirmisin avrupaya bir çok ülke öğrenci gönderdi ilim bilim kapsın ülkemize getirsin. Bizimkiler oranın siyasetini öğrenir iken japonlar ilimini bilimini aldı. Neyse umarım anlamışsındır.


Cidden sağlam saçmalamışsın tebrik ederim. Zaten yazdığın ilk cümle yazının geri kalanının elle tutulur bir bilgi içermediğini gösteriyor. demek paranın yarısını savunmaya harcıyoruz vah Türk halkı vah dünyadan haberin yok eyvallah ama kendi ülkenden de haberin yok. Tunus, Libya vs vs demişsin ama konu nerden açıldı onu bile unutmuşsun. Hatırlatayım Japonya nın düşmanı yok diyen bir cahil yüzünden bunları konuşuyoruz. Uğraşır Japon ordusunun dünyada kaçıncı ordu olduğunu gösterirdim sana ama sen Tunus lara felan gittik. Orada kal sen memleketi özlemişsin.

yav he he biliyordum böyle cahil cüheyla sözler söyliyeceğini neden girdiysem tartışmaya
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Hamoaga 7 yıl
Japonya'nın ordusu yok diyenler önce Japan's Self Defence Force denen yapılanmayı araştırsın.Adamların hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri bölgenin en kuvvetlisi.Geçen yıl yurt dışına silah ihracını kısıtlayan anayasalarındaki maddeyi de kaldırdılar ve ilk ortaklık bizimle olacak.Bizim ülkenin parasını yatırdığımızı söyleyen arkadaş gidip bütçeye baksın Milli Eğitim ilk sırada.Savunma harcamaları GSMHe oranı %2.5 civarında. Başkalarını bilmemezlikle suçlayacağınıza kendiniz doğrusunu bilin.
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DH Misafiri 7 yıl
burada Donanimhaber eksik bilgi vermiş. MIT dediği (Massachusetts Institute of Technology) dir. bizim Millî İstihbarat Teşkilatı değil yani. Türkiye çalışmıyor yani Yale Üniversitesi ile
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Mordecaí 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

burada Donanimhaber eksik bilgi vermiş. MIT dediği (Massachusetts Institute of Technology) dir. bizim Millî İstihbarat Teşkilatı değil yani. Türkiye çalışmıyor yani Yale Üniversitesi ile

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E_Aydin35 7 yıl
Bence bu teknoloji gerek olduğundan değil,farklı yenilikler ile teknolojinin getirilebileceği son noktayı hedefliyorlar.. Nereden başladıklarının ne önemi var gelecekleri son nokta zaten aynı yer olucak, bence çok iyi bir çalışma ve çnü açık bir teknoloji..
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3qzotix 7 yıl
Yakında bilgisayar oyunlarında pilot arayacaklar demedi demeyin
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