MIT, yüzebilen nükleer santraller ile tsunami tehlikesinin önüne geçmeyi hedefliyor

Ülkemizde de yapılması planlanan nükleer santraller, en yakın örneğinin Japonya'da bulunan Fukushima Daiichi nükleer santralinin başına geldiği gibi -özellikle okyanus kıyılarında- deprem sonrası oluşan tsunami tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorunun önüne geçmek isteyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT araştırmacıları ise, olası büyük tsunami dalgalarından korunmak adına yüzen bir nükleer santral kurmayı planlıyor.

Şimdilik konsept aşamasında bulunan ve MIT Nükleer Bilimi ve Mühendisliği bölümünden doçent Jacopo Buongiorno tarafından bilgisayar tasarımları üzerinden tanıtılan yüzebilen nükleer santral fikri, temel olarak günümüzde de kullanılan gaz ve benzin platformlarını temel alıyor. Deniz üzerinde olması nedeniyle büyük depremler sonrası oluşan güçlü tsunami dalgalarından etkilenmeyeceği ve deniz tabanına sabitlenebileceği belirtilen santral, tam üzerinde düşük ağırlıklı nükleer reaktörler taşıyacak ve üretilen enerji kurulan özel hatlardan elektrik şebekesine aktarılabilecek. Suyun içerisinde olunduğu için reaktör çekirdeklerinin sıcaklığıyla ilgili endişelerin geride kalabileceğini aktaran Buongiorno, genel reaktör soğutmasının da deniz suyundan yapılabileceğini sözlerine ekliyor.

Aynı konsept ile Rus bilim adamları tarafından geliştirilen yüzen bir nükleer santral olduğunu ve bu santralin tahmini olarak 2016 yılında hayata geçeceğini belirten Jacopo Buongiorno, Rusya merkezli üretilen santralin kıyıya yerleştirileceğini, kendi tasarımlarının ise okyanusun 8 ila 11 km açığına göre ayarlandığını ve bu şekilde de tsunami dalgalarına karşı daha korunaklı bir yapının kurulabileceğini söylüyor. Bu mesafe farkı sayesinde olası kaza durumlarında yakındaki kara parçasında yaşayan insanların tahliye edilmesine gerek bırakmayacağı düşünülen yüzebilen nükleer santral, yine araştırmacıların söylediğine göre en az karadaki rakipleri kadar yüksek oranda enerji üretebilecek ve nükleer santral inşaatı için oldukça değerli yeşil alanların yok edilmesine gerek kalmadan okyanuslar kullanılabilecek.

Birçok farklı araştırmacının katılımıyla geliştirilmeye devam eden yüzebilme yeteneğine sahip nükleer santral fiki için MIT tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://newsoffice.mit.edu/2014/floating-nuclear-plants-could-ride-out-tsunamis-0416