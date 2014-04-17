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MIT, yüzebilen nükleer santraller ile tsunami tehlikesinin önüne geçmeyi hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT, yüzebilen nükleer santraller ile tsunami tehlikesinin önüne geçmeyi hedefliyor
Ülkemizde de yapılması planlanan nükleer santraller, en yakın örneğinin Japonya'da bulunan Fukushima Daiichi nükleer santralinin başına geldiği gibi -özellikle okyanus kıyılarında- deprem sonrası oluşan tsunami tehlikesi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorunun önüne geçmek isteyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT araştırmacıları ise, olası büyük tsunami dalgalarından korunmak adına yüzen bir nükleer santral kurmayı planlıyor.
Şimdilik konsept aşamasında bulunan ve MIT Nükleer Bilimi ve Mühendisliği bölümünden doçent Jacopo Buongiorno tarafından bilgisayar tasarımları üzerinden tanıtılan yüzebilen nükleer santral fikri, temel olarak günümüzde de kullanılan gaz ve benzin platformlarını temel alıyor. Deniz üzerinde olması nedeniyle büyük depremler sonrası oluşan güçlü tsunami dalgalarından etkilenmeyeceği ve deniz tabanına sabitlenebileceği belirtilen santral, tam üzerinde düşük ağırlıklı nükleer reaktörler taşıyacak ve üretilen enerji kurulan özel hatlardan elektrik şebekesine aktarılabilecek. Suyun içerisinde olunduğu için reaktör çekirdeklerinin sıcaklığıyla ilgili endişelerin geride kalabileceğini aktaran Buongiorno, genel reaktör soğutmasının da deniz suyundan yapılabileceğini sözlerine ekliyor.
Aynı konsept ile Rus bilim adamları tarafından geliştirilen yüzen bir nükleer santral olduğunu ve bu santralin tahmini olarak 2016 yılında hayata geçeceğini belirten Jacopo Buongiorno, Rusya merkezli üretilen santralin kıyıya yerleştirileceğini, kendi tasarımlarının ise okyanusun 8 ila 11 km açığına göre ayarlandığını ve bu şekilde de tsunami dalgalarına karşı daha korunaklı bir yapının kurulabileceğini söylüyor. Bu mesafe farkı sayesinde olası kaza durumlarında yakındaki kara parçasında yaşayan insanların tahliye edilmesine gerek bırakmayacağı düşünülen yüzebilen nükleer santral, yine araştırmacıların söylediğine göre en az karadaki rakipleri kadar yüksek oranda enerji üretebilecek ve nükleer santral inşaatı için oldukça değerli yeşil alanların yok edilmesine gerek kalmadan okyanuslar kullanılabilecek.
Birçok farklı araştırmacının katılımıyla geliştirilmeye devam eden yüzebilme yeteneğine sahip nükleer santral fiki için MIT tarafından hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://newsoffice.mit.edu/2014/floating-nuclear-plants-could-ride-out-tsunamis-0416 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rajeesh 5 yıl en beğenilen *siteci*
*siteci*

Bir sızıntı olur da tüm okyanus kirlenirse ne olacak peki?

umurlarında mı?
1 Yanıt Yanıtla +17
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*siteci* 5 yıl
Bir sızıntı olur da tüm okyanus kirlenirse ne olacak peki?
2 Yanıt Yanıtla +12
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daysleeperxp 5 yıl
Rüzgar ya da güneşten enerji elde etmek sıfır riskli iken tembellikten ya da acelecilikten midir nedir nükleer santral kurmak istemek ne saçmalık
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E_Aydin35 5 yıl
İyi bir teknoloji ve parlak bir fikir olmuş. Yere sabitlenmesi, her boyuttaki tsunamiye karşı bir önlem olabilir inşallah. Yada alt kısma zarar verme durumuda var..
Daha önce Japonyanın yaşadığı Nükleer kazalar, tsunamiler hala akıllarda.
Çerbobil faciasında yaşanan kayıplar, patlamalar...
Teknoloji, fizik, kimya, matematik, mühendislik... Bunlar harika dallar, mükemmel katkıları oluyor dünyaya ancak her şeyden önce "güvenlik". Bu yüzden önlemler çok değerli olacaktır..
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Out_of_Time 5 yıl
pratikte çok uygulanaca?yny dü?ünmüyorum.
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_bluescream_ 5 yıl
MIT onun hesaplarını yapmıştır elbet ama, yüzer her şey aynı zamanda batabilme tehlikesinide yanında getirir, su sızıntısında çıkacak radyoaktif serpinti den bahsetmiş arkadaşlari bu zamana kadar denizde denenen atom bombaları yeterince kirlilk bırakıyor, ayrıca terör için kolay hedev olabilir, en basiti bir gemi bile çarpabilir, gerçi yine kendi karasularında olacak ama bakaım rusya ne yapacak beklemedeyiz yüstın.
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infom@n 5 yıl
Ya arkadaşlar japonyada sızıntıya uğrayan reaktör 1970lerin başında yapılmış 1960'ların teknolojisine sahip bir reaktör. Yeni reaktörler çok daha gelişmiş ve çok daha güvenli.
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Okyanusun sıcaklığını değiştirecekler
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infom@n 5 yıl
İnanın dün Facebook'ta bir konuyu okurken aklıma aynen bu şekilde gelmişti.. Böyle bir teknolojiyle soğutma sıkıntın neredeyse hiç olmaz. Ayrıca bu bizim ülkemize çok uygun çünkü bizim deniz koşullarımız okyanus koşullarına göre çok ama çok sakin.
Doğru akıntı üstüne yerleştirilirse olası bir sızıntıda sızıntı ülkeden uzaklaştırılabilir. Çok derin bir konumda da reaktör belki deniz dibine bırakılabilir.
Dünyada bütün gelişmiş ülkeler çatır çatır nükleer santral kullanıyor. Doğru şekilde ve itinalı kullanılınca hiçbir sorun çıkmaz.
Bunlara rağmen yapılması planlanan nükleer santralin yerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum.
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sivord 5 yıl
Arkadaş MIT denilen yer dünyanın en iyi 3 üniversitesinden biri...adamların kafası en az sizinkiler kadar çalışır merak etmeyin
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ulan64ude 5 yıl
biz karada yapalımda ilk önce, sonra denizde yapmayı düşünürüz. nükleer santralin yapılması türkiye nin önünü açacak. elektriğin %40 ını doğalgaz dan ürettiğimizi düşünürsek bu cari açığın kapanması açısından da çok iyiolacak. termik santrallerde bile elektrik üretiyoruz :( nükleer bize lazım. bu ülke tutulamayan güç olacak inşaallah
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AppleFans 5 yıl
Biz hala nukleer santral icin ugrasalim
Cok gec kaldik. Uranyum ve toryum rezevlerimiz de yeterince var. Peki neyi bekliyoruz? Cernobil oldu diye mi korkcagiz cevreciler?
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Rubisco 5 yıl
Fukuşima'da çalıştırmak için evsizleri topluyorlardı.
Geçen gün yanlış pompa çalıştırıp kontamine olmuş suyun sızmasına neden oldular(normal sızıntılar dışında).
Risk/fayda oranı çok kötü, alternatif imkanlar da varken özellikle.
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Mugetsuga 5 yıl
Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullansınlar. Japonya'da okyanus dalgalarının kıyıya çarpması ile elde edilecek bir santral üzerine çalışıyorlardı diye hatırlıyorum. Bunun gibi şeyler olsun da, nükleer santral kurmak insanlık için ciddi sıkıntı hele ki kaçınmak için yapılabilicek çok çok az şey varken. Buna şu an hazır değil ne dünya ne de insanlık.
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Dr. Hannibal Lecter 5 yıl
Şu greenpeace ciler bizim buralarda eylem yapacağına amerikayı ikna etsinler.zaten Amerika da diğer ulkeleri ikna eder.
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daysleeperxp 5 yıl
Rüzgar ya da güneşten enerji elde etmek sıfır riskli iken tembellikten ya da acelecilikten midir nedir nükleer santral kurmak istemek ne saçmalık
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LilTunechi 5 yıl
Zarar görürse denizde yaşamı bitirecek bir olay.
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