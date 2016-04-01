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MIT'den Wi-Fi şifre sorununu çözecek yeni bir çalışma

Massachusetts Institute of Technology kafelerde ve evlerde şifre girme sorununu çözecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Artık belli bir mekanın dışındakiler ağınıza giremeyebilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Ülkemizde bir kafeye veya başka bir mekana (ev-işyeri vs) gittiğinizde Wi-Fi şifresini çoğumuz sormuşuzdur. Bazen bu şifreler öyle garip rakam ve harflerle belirleniyor ki mekan sahibi bile bir yere not etmek zorunda kalıyor. Massachusetts Institute of Technology (MIT) bu sorunu çözmek için adım attı.
MIT’nin Bilgisayar Bilimleri ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) konum bazı Wi-Fi internet bağlantısı sunma çalışmaları yapılıyor. Bu teknolojide modemden sadece belli bölge içindeki kullanıcılara Wi-fi hizmeti sunuluyor. Üstelik bu sistemin şifre ile yapılan korumadan daha etkili bir güvenlik sağlayacağı da vurgulanıyor.
Professor Dina Katabi önderliğinde geliştirilen Chronos adlı bu sistem kullanıcıların yerini belirlemede standart modemlerden 20 kat daha iyi bir iş çıkarıyormuş; çünkü sistem kullanıcı bilgisayarı ve erişim noktası arasındaki geçen zamanı hesaplayarak yer belirliyor.
Eğer günlük hayattan bir örnek vermek gerekirse bir kafenin içine oturanlar kafenin internetine bağlanabilecekken dışarıda müşteri olmayanlar ise internete giremeyecek. Böylece şifrelemeye gerek kalmadan internet hizmeti sunulacak. Şu an Chronos adlı bu sistem dışarıdaki kişilerle-kafe kullanıcıları arasındaki farkı %97 oranında anlayabiliyor. Bunun yanında ev gibi ortamlarda ise hangi kullanıcının hangi odada olduğu ise %94 oranında saptanabiliyormuş.

http://mashable.com/2016/03/31/password-free-wi-fi/#x71625Burgqf Yorum Yaz
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filteke 3 yıl en beğenilen
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filteke 3 yıl en beğenilen
giremeyebilecek. ne demek
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Ussuz 3 yıl
Geliştirilirse iş yapar
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stalker(1979) 3 yıl
Bu sistemin de açığını bulurlar merak etmeyin.
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vjdrsjejv 3 yıl
Gayet güzel bir sistem ama o modemler'in fiyatı ne kadar olur bilemem.
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ø 3 yıl
Başlığı görünce Milli İstihbarat Teşkilatı sandım.
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dmrc1143 3 yıl ø
ø
Başlığı görünce Milli İstihbarat Teşkilatı sandım.

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