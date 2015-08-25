MIT'den aynı anda 10 farklı materyal kullanabilen üç boyutlu yazıcı: MultiFab

Son dönemde üretim sürecinde devrim yaratan üç boyutlu yazıcılar, şimdiye kadar plastik, metal ya da kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz üzere cam baskısı yapabiliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü "Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka (CSAIL)" tarafıdan geliştirilen MultiFab ise aynı anda 10 farklı materyal kullanabiliyor.

Şimdilik araştırma / geliştirme süreci devam eden üç boyutlu yazıcı modeli MultiFab, üç boyutlu baskı sürecini farklı bir seviyeye taşıyor. Tek bir obje üzerinde 10 farklı materyal kullanabilen ve bu materyaller arasında bağlantı kurabilen yazıcı, merkezi işlem biriminin de yardımıyla çok yüksek maliyetleri bulunan karmaşık yazıcılara olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor.

Bünyesinde yer alan sensörler ile içerisine koyulan örneğin bir jileti üç boyutlu olarak haritalandırabilen MultiFab, bu verilere göre süreci otomatik olarak ayarlayabiliyor ve jilet etrafına ya da üzerine etkili bir şekilde baskı gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde yerleştirilen bir iPhone modeli üzerine kılıf baskısı yapabildiği belirtilen üç boyutlu yazıcı, 40 micron (İnsan saçının yarı genişliğinden daha az) seviyesinde hassasiyet sunuyor. Tercih edilen materyaller hakkında bilgi verilmezken, Foto-polimer mikroskobik damlacıkları karıştıran MultiFab, aynı standart ofis yazıcıları gibi yazıcı kafalarıyla çalışma gösteriyor.

Toplam maliyetinin 7000$ olmasıyla hobi amaçlı kullanım dışında kalan ancak çok yüksek paralara (3 materyal ile sınırlı ve 250 bin doları buluyor) satılan endüstriyel yazıcılara etkili bir seçenek oluşturan MultiFab, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne serebiliyor.

http://www.popsci.com/mit-multifab-printer-prints-10-materials-simultaneously