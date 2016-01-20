MIT'den drone modellerine özel yeni algoritma

2016 yılında da bilimsel araştırmalarına hız kesmeden devam eden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, drone'lar için geliştirdiği yeni rota planlama algoritması ile otonom çözümlere karmaşık ortamlarda uçabilme yetisini getiriyor.

MIT'nin Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvar'ı tarafından geliştirilen yeni algoritma, MIT'nin tüm detaylarına burada yer verdiğimiz etkileyici sisteminden farklı olarak, daha yavaş hız ve yakın mesafelerde çalışma gösterebiliyor. Ufak bir dört pervaneli otonom drone üzerine yerleştirilen optik hareket takip sensörleri ve dahi ölçüm birimleriyle ortamda bulunan engelleri belirleyebilen teknoloji, algoritma üzerinden geçebileceği boşlukları hesaplıyor ve buna göre bir rota hazırlayarak yoluna devam edebiliyor.

Kapalı mekanda oluşturulan 26 parçalı yapay orman denemelerinde çok yüksek bir performans gösterebilen MIT'nin yeni algoritması, bu performansı daha önce bulunmadığı önceden programlanmamış yerlerde de ortaya koyabiliyor ve bu açından deprem gibi doğal afet durumları için büyük bir potansiyel vaadediyor.

Kısa vadede tüketici drone'larına entegre edilmemesi beklenmeyen algoritmanın yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/01/19/smart-drone-flies-past-tricky-obstacles/