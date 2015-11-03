MIT'den etkileyici drone sistemi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, bilimsel araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce geliştirdikleri özel bir teknoloji için yayınladıkları video ise, günümüz bilgisayar görüş sistemlerinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.

MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka bölümünden Adam Barry ve Russ Tedrake tarafından hazırlan drone sistemi, Pushbroom Stereo olarak isimlendiriliyor ve bünyesinde yer alan 2 adet stereo kamera ve 2 adet dört çekirdekli işlemci ile çalışma gösteriyor. Otonom çalışan drone modellerine entegre edilebilen ve özel bir algoritma üzerinde çalışan sistem, Lidar (Radar) ya da Kinect gibi teknolojilere ihtiyaç duymadan mevcut donanımlarıyla saatte 48 km hızla giderken dahi çevredeki objeleri (Ağaç dalı, tabela vb) algılayabiliyor ve buna göre bağlı bulunduğu drone modelini etkili bir şekilde yönlendirebiliyor.

Şuana kadar drone'lar için geliştirilmiş dünyanın en iyi "engel algılama" sistemi olarak lanse edilen Pushbroom Stereo, aşağıda yer alan videonun da desteklediği kadarıyla bilim kurgu filmlerinden çıkmış kadar seri hareketlerin önünü açıyor. Sistem en ufak yaprak parçalarını dahi algılayabiliyor ve bütün bu hesaplama işlemlerini akıllı telefonlarınkine benzeyen dahili işlemcileriyle kendi içerisinde yerine getirebiliyor.

Mevcut yazılımlardan 20 kat daha hızlı çalıştığı belirtilen sistem, saniyede 120 kare hızında ortam taraması yapabiliyor ve gerçek zamanlı olarak haritalandırma gerçekleştirebiliyor. Ortamın derinlik bilgilerini ise milisaniyede 8.3 kare hızında çıkartan Pushbroom Stereo, geleceğin insansız hava araçları, otonom otomobil ve drone modelleri çok önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

http://www.popsci.com/watch-drone-dodge-trees-at-30-mph