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MIT'den etkileyici drone sistemi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü bünyesinde geliştirilen yeni teknoloji ile otonom drone modelleri yakın zaman içerisinde objelere çarpmadan da oldukça yüksek hızlarda hareket edebilecek.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den etkileyici drone sistemi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, bilimsel araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa süre önce geliştirdikleri özel bir teknoloji için yayınladıkları video ise, günümüz bilgisayar görüş sistemlerinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.
MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka bölümünden Adam Barry ve Russ Tedrake tarafından hazırlan drone sistemi, Pushbroom Stereo olarak isimlendiriliyor ve bünyesinde yer alan 2 adet stereo kamera ve 2 adet dört çekirdekli işlemci ile çalışma gösteriyor. Otonom çalışan drone modellerine entegre edilebilen ve özel bir algoritma üzerinde çalışan sistem, Lidar (Radar) ya da Kinect gibi teknolojilere ihtiyaç duymadan mevcut donanımlarıyla saatte 48 km hızla giderken dahi çevredeki objeleri (Ağaç dalı, tabela vb) algılayabiliyor ve buna göre bağlı bulunduğu drone modelini etkili bir şekilde yönlendirebiliyor.
Şuana kadar drone'lar için geliştirilmiş dünyanın en iyi "engel algılama" sistemi olarak lanse edilen Pushbroom Stereo, aşağıda yer alan videonun da desteklediği kadarıyla bilim kurgu filmlerinden çıkmış kadar seri hareketlerin önünü açıyor. Sistem en ufak yaprak parçalarını dahi algılayabiliyor ve bütün bu hesaplama işlemlerini akıllı telefonlarınkine benzeyen dahili işlemcileriyle kendi içerisinde yerine getirebiliyor.
Mevcut yazılımlardan 20 kat daha hızlı çalıştığı belirtilen sistem, saniyede 120 kare hızında ortam taraması yapabiliyor ve gerçek zamanlı olarak haritalandırma gerçekleştirebiliyor. Ortamın derinlik bilgilerini ise milisaniyede 8.3 kare hızında çıkartan Pushbroom Stereo, geleceğin insansız hava araçları, otonom otomobil ve drone modelleri çok önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

http://www.popsci.com/watch-drone-dodge-trees-at-30-mph Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
adamlar tam savaş uçağı gibi drone yapmışlar
2 Yanıt Yanıtla +6
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kadirirdem 3 yıl
Bundan iyi insansiz savas ucagi olur...doguya yolluyacan bunu
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alwayspackard 3 yıl
up
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halitozbasli 3 yıl
Al bu sistemi f-16nın kıcına bağla ısıgüdümlü yada pasif radarlı füze takibi yapsın dursun tehlike doğduğunda kaçınma manevralarını pilotun yerine geçerek yapsın ve pilot kumandayı devralıncaya kadar uçmaya devam etsin.( Bir çok havadan havaya füze 20g üzeri manevra yapamaz o G lerde pilotta bayılmadan dayanamaz)
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klimatavsiye 3 yıl
Bizim orada buna uçak diyorlar. Drone neden çıktı.
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Patren 3 yıl en beğenilen
adamlar tam savaş uçağı gibi drone yapmışlar
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Arranger. 3 yıl
Güzel proje.
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mcebi001 3 yıl
Gavur yapıyo aga...
(Haberin Bizdeki Etkisi)...o kadar oluyor



Ülkemiz sadece bu insansız araçlar için tai gibi bir kurum oluşturmalı bence, sürekli ar-ge desteklenmeli bu işle meşkul olabilecek iyi eğitimli çok insan var ve böyle çalışmalar yapabilirler..
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