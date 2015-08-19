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MIT'nin geliştirdiği yeni kamera ile fazla pozlanmış fotoğraflar tarihe karışıyor

3 yıl
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10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'nin geliştirdiği yeni kamera ile fazla pozlanmış fotoğraflar tarihe karışıyor
 
Özellikle gündüz saatlerinde sık sık gökyüzünün tamamen beyaz kaldığı fazla pozlanmış fotoğraflar ile karşılıyoruz. Bu nedenle birçok fotoğrafçı HDR( Yüksek Dinamik Aralık) tekniğini uyguluyor ancak bu da bildiğiniz üzere çok kullanışlı olmuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT ve Singapur Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni kamera modeliyle ise bu sorun tarihe karışıyor.
Şimdilik geliştirme aşamasında olan ve "Modulo" olarak isimlendirilen kamera, günümüzde kullandığımız fotoğraf makinesi ve sensörlerden farklı şekilde çalışma gösteriyor. Normal kamera sensörlerinde yer alan her piksel maksimum pozlama değerine ulaştığı zaman ışık alımını keserken, Modulo içerisinde ise bu işlem piksellerin kendisini resetlemesiyle ışık alımını devam ettiriyor ve devreye giren algoritmayla (Bilgi içeren verileri işleme için) daha fazla dinamik aralık elde edilebiliyor. Bu dinamik aralık sayesinde de bir nevi her piksel kendi içerisinde HDR tekniğini uyguluyor ve ortaya sayfa içerisinde de görebileceğiniz üzere her noktası doğru pozlanmış fotoğraflar çıkartabiliyor.
Son kullanıcıya ulaşması için önünde büyük bir yol bulunan ve MIT araştırmacılarına göre daha çok endüstriyel amaçlara hitap eden Modulo, yine de DSLR ile akıllı telefonlar için kapıları kapatmıyor ve ileriye dönük büyük bir potansiyel vaat ediyor. Teknolojinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
MIT'nin geliştirdiği yeni kamera ile fazla pozlanmış fotoğraflar tarihe karışıyor
 

http://petapixel.com/2015/08/18/mit-created-a-camera-that-will-never-overexpose-a-photograph/ Yorum Yaz
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Çok fazla gelişen işlemcilerin nimetleri bunlar. Bundan birkaç sene önce fotoğrafın farklı alanlarında farklı pozlama süreleri yapabilmek mümkün değildi. Haliyle insan gözünün görebildiği şekilde fotoğraf çekemiyorduk.
Artık gelişen işlemcilerle HDR modunda pozlama zıtlıkları azaltılabiliyor. Her pikseli kendi içinde pozlamak da ileride standart olacaktır. Bu da ters ışığın sonu anlamına geliyor :)
Çok fazla gelişen işlemcilerin nimetleri bunlar. Bundan birkaç sene önce fotoğrafın farklı alanlarında farklı pozlama süreleri yapabilmek mümkün değildi. Haliyl...
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byrd 3 yıl
Singapur Teknoloji Üniversitesi?

Bu arada ODTÜ.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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VYC Majoris 3 yıl
2020'den sonra anca olur herhalde. Dinamik aralığı iyi olan kameralarda düşük pozlamayla çektikten sonra gölgeleri açmak iyi sonuç veriyor şimdilik.
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LastShip 3 yıl
Bunu polarize filtreler ilede halledebiliyorsunuz. Ters isik kavramini yok ediyor. Ilgilenenlerin polarize filtreleri arastirmasini tavsiye ederim.
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Memento-Mori35 3 yıl LastShip
LastShip

Bunu polarize filtreler ilede halledebiliyorsunuz. Ters isik kavramini yok ediyor. Ilgilenenlerin polarize filtreleri arastirmasini tavsiye ederim.

Hocam yanlışın olmasın. Polarize filtreler sadece renkleri doygunlaştırır, Işıga en fazla 1 yada 1.5 stop kadar etki eder. Ama gökyüzü patlamasını iyileştirmez. Bunun için Nd Grad filtreler kullanılır.
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çekomastik 3 yıl
Hayaldi gerçek oldu. Çoğu kişinin yav bunu neden yapmıyorlar dediğini bilirim.
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Virinom 3 yıl
Vay anasını ya adamlar neler neler yapıyorlar biz hala yerlilik oranı yüzde 10'u geçmeyen telefonları yerli malı diye desteklemeye çalışan bir hükümetle uğraşıyoruz.
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SkewCurrent 3 yıl en beğenilen
Çok fazla gelişen işlemcilerin nimetleri bunlar. Bundan birkaç sene önce fotoğrafın farklı alanlarında farklı pozlama süreleri yapabilmek mümkün değildi. Haliyle insan gözünün görebildiği şekilde fotoğraf çekemiyorduk.
Artık gelişen işlemcilerle HDR modunda pozlama zıtlıkları azaltılabiliyor. Her pikseli kendi içinde pozlamak da ileride standart olacaktır. Bu da ters ışığın sonu anlamına geliyor :)
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