MIT'nin geliştirdiği yeni kamera ile fazla pozlanmış fotoğraflar tarihe karışıyor

Özellikle gündüz saatlerinde sık sık gökyüzünün tamamen beyaz kaldığı fazla pozlanmış fotoğraflar ile karşılıyoruz. Bu nedenle birçok fotoğrafçı HDR( Yüksek Dinamik Aralık) tekniğini uyguluyor ancak bu da bildiğiniz üzere çok kullanışlı olmuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT ve Singapur Teknoloji Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni kamera modeliyle ise bu sorun tarihe karışıyor.

Şimdilik geliştirme aşamasında olan ve "Modulo" olarak isimlendirilen kamera, günümüzde kullandığımız fotoğraf makinesi ve sensörlerden farklı şekilde çalışma gösteriyor. Normal kamera sensörlerinde yer alan her piksel maksimum pozlama değerine ulaştığı zaman ışık alımını keserken, Modulo içerisinde ise bu işlem piksellerin kendisini resetlemesiyle ışık alımını devam ettiriyor ve devreye giren algoritmayla (Bilgi içeren verileri işleme için) daha fazla dinamik aralık elde edilebiliyor. Bu dinamik aralık sayesinde de bir nevi her piksel kendi içerisinde HDR tekniğini uyguluyor ve ortaya sayfa içerisinde de görebileceğiniz üzere her noktası doğru pozlanmış fotoğraflar çıkartabiliyor.

Son kullanıcıya ulaşması için önünde büyük bir yol bulunan ve MIT araştırmacılarına göre daha çok endüstriyel amaçlara hitap eden Modulo, yine de DSLR ile akıllı telefonlar için kapıları kapatmıyor ve ileriye dönük büyük bir potansiyel vaat ediyor. Teknolojinin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

