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Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu

Teknoloji devi Samsung hafıza ürünlerinde rekabetçi ve yüksek performanslı ürünleriyle piyasada bilinen isimlerden. Firma 3D V-NAND’lerinin 6. neslini duyurdu.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
1,4b
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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NAND Flash ve DRAM yongalarının performansının yanı sıra dayanıklılığıyla bilinen Samsung bugün 3D V-NAND çözümlerinin 6. neslini duyurdu. Yeni yongalar artan yoğunluğuyla yine sektörde çıta koyuyor.

6. nesil V-NAND’ini içeren 250 GB kapasiteli SATA SSD’sinin hacimli üretimine başlayan Samsung böylece yüksek performans ve verimliliğini korurken hacimli üretim döngüsünü 4 ay daha kısaltarak 13 aya düşürmüş oldu.

Güney Koreli firmanın yeni yongaları kanal delik aşındırma teknolojisini kullanılarak tasarlandığı için önceki nesil 9 katmanlı yapıya kıyasla 40 tane daha hücre barındırıyor. Bu da daha sonra 136 katmanlı iletken bir kalıp içerisinde birleştirilerek nihai sonuç elde ediliyor.

Artan performans ve azalan güç tüketimi

Lakin katman artışıyla doğru orantılı olarak artan yonga yüksekliği de bazı hataları ve gecikme süresi artışlarını da beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için hız odaklı bir devre geliştiren Samsung bu sayede okuma operasyonlarında gecikmeyi 45 mikrosaniyeye çekerken yazma işlemlerinde ise 450 mikrosaniyede tutunabilmiş. Rakamlara göz atacak olursak yeni yongaların selefine göre 510 daha fazla performans sunarken %15 daha az güç tükettiğini görmekteyiz.

Öyle ki Samsung’un yeni eklediği devre tasarımı sayesinde performans ve stabiliteden ödün vermeden yeni yongaların sadece üst üste konulmasıyla rahatlıkla 300’ün üzerinde katmana sahip NAND üretilebilecek.
Ayrıca üretim esnasında da işlemleri azaltacak tasarımlara giden yonga devi böylece hem modüllerin boyutunu küçültmüş hem de üretim verimliliğini de %20’den fazla arttırabilmiş. Son kullanıcılar ve sunucuların yanı sıra otomotiv sektöründe de kullanılması beklenen yeni yongaların yanı sıra Samsung’un 512 Gb kapasiteli 3D V-NAND TLC çözümlerini ve eUFS birimlerini yılın 2. yarısında tanıtması bekleniyor.

https://hexus.net/tech/news/storage/133424-samsung-announces-6th-generation-v-nand-ssds/ Yorum Yaz
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asdf_13 1 gün en beğenilen
şu 250GB civarı bitsin artık. 500'den başlasın SSD ler. hızdan ziyade alan lazım.
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DH Misafiri 16 sa.
850 Evo 250 GB kullanıyorum bende, 2015'te almıştım ve halen çalışıyor.
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SEO-Uzmanı 17 sa.
flash dediğin nereye kadar
elektro-kimyasal yapının kullanım ömrü sınırlı
bunun yerine düşük tüketimli ram teknolojisi geliştirilmeli.
yoksa verilen tüm paralar bir süre sonra çöp oluyor.
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eAkman 1 gün
Samsung dram tarafinda da boyle guzel isler yapsan da bizi dogal afetci yamyamlarin eline birakmasan.
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isimsiz2424 1 gün
Samsung Hafız yetiştirmeye başlamış
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intel7mix 1 gün
10 senedir hdd kullanıyorum halen çalışıyor evladiyelik çıktı resmen. sdd ömrü aca bu kadar gider mi merak ediyorum. Bir kaç senede bozulduğunu gösteriyor veya bozuldu diye tüketiciler isyan ediyor.
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hakaniko 1 gün intel7mix
Kullandığım Samsung 850 Evo 250gb modeli 5 seneye yakındır bende. Hala performans çok iyi ve bir sorunu yok.
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dr20mouse 1 gün intel7mix
5 senedir 840 evo 4 senedir 850 evo kullanıyorum bozulmadılar. 840 evoda 22 tb yazmışım 850 evoda 19 tb yazmışım.
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DH Misafiri 1 gün
ee noluyor yani , ucuzluyor mu ssd , halka inelim biraz da
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Lana-Del-Rey 1 gün DH Misafiri
SSD ucuz zaten kur yüksek.
USA'da son tüketici aşağı yukarı 1GB/0,09$ gibi cüzzi bir fiyattan SSD alabiliyor.
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asdf_13 1 gün en beğenilen
şu 250GB civarı bitsin artık. 500'den başlasın SSD ler. hızdan ziyade alan lazım.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ipli jeton 14 sa. asdf_13
250'yi geçtim çarşıda hala 120 GB'lık SSD'ler satılmaya devam ediyor. Ona ne demeli?
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samsung, samsung ssd ve
4 etiket daha samsung 3d v-nand HDD / SSD Donanım Metehan Göktaş
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