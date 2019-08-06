Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu

NAND Flash ve DRAM yongalarının performansının yanı sıra dayanıklılığıyla bilinen Samsung bugün 3D V-NAND çözümlerinin 6. neslini duyurdu. Yeni yongalar artan yoğunluğuyla yine sektörde çıta koyuyor.

Artan performans ve azalan güç tüketimi

https://hexus.net/tech/news/storage/133424-samsung-announces-6th-generation-v-nand-ssds/

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6. nesil V-NAND’ini içeren 2hacimli üretimine başlayan Samsung böylece yüksek performans ve verimliliğini korurken hacimli üretim döngüsünü 4 ay daha kısaltarak 13 aya düşürmüş oldu.Güney Koreli firmanın yeni yongaları kanal delik aşındırma teknolojisini kullanılarak tasarlandığı için önceki nesil 9 katmanlı yapıya kıyasla 40 tane daha hücre barındırıyor. Bu da daha sonra 136 katmanlı iletken bir kalıp içerisinde birleştirilerek nihai sonuç elde ediliyor.Lakin katman artışıyla doğru orantılı olarak artan yonga yüksekliği de bazı hataları ve gecikme süresi artışlarını da beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için hız odaklı bir devre geliştiren Samsung bu sayede okuma operasyonlarında gecikmeyi 45 mikrosaniyeye çekerken yazma işlemlerinde isetutunabilmiş. Rakamlara göz atacak olursak yeni yongaların selefine göre 510 daha fazla performans sunarken %15 daha az güç tükettiğini görmekteyiz.Öyle ki Samsung’un yeni eklediği devre tasarımı sayesinde performans ve stabiliteden ödün vermeden yeni yongaların sadece üst üste konulmasıyla rahatlıklaüretilebilecek.Ayrıca üretim esnasında da işlemleri azaltacak tasarımlara giden yonga devi böylece hem modüllerin boyutunu küçültmüş hem dedearttırabilmiş. Son kullanıcılar ve sunucuların yanı sıra otomotiv sektöründe de kullanılması beklenen yeni yongaların yanı sıra Samsung’un 512 Gb kapasiteli 3D V-NAND TLC çözümlerini ve eUFS birimlerini yılıntanıtması bekleniyor.