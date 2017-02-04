Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Micron 2017 yol haritasını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan konferansta Micron bu yıl için olan planlarını aktardı. 64 katmanlı 3D NAND, 20 nm altı üretim süreci ve yaklaşan GDDR6 sürecine dair detaylar paylaşıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2b
1
1
Ram
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NAND Flash yonga ve DRAM yonga üreticisi Micron bu yıl için olan planlarını Arizona’nın Scottsdale kentinde yaptığı etkinlikte açıkladı. Yatırımcı odaklı gerçekleştirilen konferansta yeni bir ürün tanıtılmazken 2017 ve sonrası için şirketin planları hakkında bilgi verildi. Bunun yanı sıra hem DRAM hem de NAND Flash yonga üretiminde artış ve üretim maaliyetlerinde de düşüş hedeflendiği bilgisi de diğer paylaşılan detaylar arasındaydı.

64 Katmanlı NAND Yonga

2017 yılı Micron 3D NAND teknolojisinin ikinci neslini kullanıma sunacak. 64 katman içermesi planlanan yongalar sayesinde silikon devre tabakası başına düşen kapasitede %80 artışın yanı sıra TLC yonga maliyetinde de en az %30 maliyet düşüşü bekleniyor. Ayrıca iki farklı ebatta 3D NAND üretimi yapılması planlanıyor. Bunlardan ebatça büyük olan NAND yongaları 512 Gb kapasite sunacak ve 59 mm2 alan kaplayacak yongalar ise 256 Gb kapasite sunacak. Küçük ebatlarda üretilecek olan yongalar karşımıza mobil pazarda çıkacaktır lakin şu an için Micron mobil pazarda oldukça düşük bir paya sahip. Görünen o ki firma bu alandaki hakimiyetini arttırmayı planlıyor.
Micron 2017 yol haritasını açıkladı
 
Öte yandan firma şu an için erken olması sebebiyle 3. nesil 3D NAND yongaları hakkında çok fazla detay vermedi. Paylaşılan detaylar arasında ise yeni nesilde üreticinin karşımıza 96 katmanlı 3D NAND yongaları ile çıkacağı ve bu sayede %40’lık GB/katman oranı artışı gerçekleşeceği bilgisi vardı. Maliyet düşüşüne dair bir tahmin ise şu an için mevcut değil.
Bununla birlikte şirketin üzerinde çalıştığı QLC (For bit per cell) yongalar hakkında da net bilgiler paylaşılmazken firma, pazarın QLC’e olan isteğini gözlemlediğini belirtti. Bununla birlikte QLC yongaları düşük yazma dayanıklılığı göstermeleri yüzünden çok iyi optimize edilmiş bir yazılımla desteklenmeleri gerekiyor ki bu da onların 3D TLC NAND’lar karşısında tercih edilmemesine sebep oluyor.

20 nm Süreci ve Sonrası

DRAM tarafında ise geçtiğimiz yıl 20 nm süreciyle üretilmiş DRAM’lerini kullanıma sunan firmanın 3. çeyrekteki DRAM üretiminin çoğu 20 nm bandındaydı. Bu senenin sonuna doğru ise 16 nm GDDR5 belleklerin de tanıtılması bekleniyor. Öte yandan GDDR5X belleklerin üretiminin pazardaki GDDR5X ihtiyacıyla doğru orantılı olarak arttırılması planlanırken GDDR6 tip belleklerin de önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.
Micron 2017 yol haritasını açıkladı
 

3D Xpoint ve DRAM Performans Veren Depolama Çözümleri


3D Xpoint teknolojisi 2015 yılının haziran ayında Intel ve Micron tarafından duyurulmuştu hatırlayacağınız üzere. Teknolojinin DRAM yongalarının yarısı ve NAND Flash yongalarının ise 4-5 katı bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bunun yanı sıra klasik NAND Flash yongalarına kıyasla 10 kat daha az gecikme, 3 kat daha yüksek okuma hızı, 3 kat daha fazla yazma ömrü ve %30 daha az güç tüketimi sunacağı iddia ediliyor. Micron tarafından QuantX adı altında satılması beklenen çözümler şu ana dek hiç piyasaya sürülmedi lakin pazarda bu teknolojiyle üretilen NVDIMM’ler mevcut.
Micron 2017 yol haritasını açıkladı
 
Öte yandan henüz isimlendirilmesi bile yapılmamış bir teknolojinin de Micron tarafından geliştirildiği biliniyor. İddialara göre bu çözümlerin DRAM seviyesinde performans gösterecek lakin yine de DRAM yongalarından biraz geride kalacaklardır. Bununla birlikte yeni çözümlerin DRAM belleklerden biraz daha aşağıda bir fiyatlandırmayla piyasaya sunulacağı tahmin ediliyor.

Pazarın Gidişatı

Şu an SSD pazarında yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Micron görünüşe göre ilerisi için oldukça ümitli zira firma hem DRAM hem de NAND Flash yongaları için önümüzdeki bir kaç yıl için satış hacminde artışın yanı sıra maliyetlerde düşüş bekliyor. Ayrıca Micron şu anda üretiminin çoğunu DRAM tarafında gerçekleştiriyor ve pazarın gidişatına göre NAND Flash yongalar DRAM yongalarından daha fazla satacağa benziyor tabi durum tersine de dönebilir.
Micron 2017 yol haritasını açıkladı
 
Son olarak son 5 yılını CEO olarak geçirdiği 30 yılın sonunda Mark Durcan emekliliğe ayrılacağını duyurdu. Aslında 2012 yılında da emekliğe ayrılacağını duyurmuştu lakin o zaman şirketin CEO’su olan Steve Appleton’un ölümüyle Durcan emekliliğini ertelemiş, CEO olarak göreve başlamıştı. Bu sefer emekliliğe kesin ayrılması beklenen Durcan’ın yerine yeni CEO’nun ise kim olacağı ise henüz net değil.

http://www.anandtech.com/show/11100/micron-2017-analyst-conference-roadmap-updates-forecasts-and-ceo-retiring Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sosisvesalam 2 yıl
hbm 2 bellekleri 4-5 yıl ekran kartlarında göremeyiz artık gddr6, gddr6x, gddr7, gddr7x gider durur adamlar yapay zekaya çok fena asılıyor hbm 2 bellekleri sürücüsüz otomobillerde kullandılar hep
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ayağınızla selfie çekmenizi sağlayan, ilginç aksesuar: SelfieFeet 2 yıl Türkiye'de drone savar kullanımı başladı 2 yıl Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8'in fiyatı sızdırıldı 2 yıl Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı 2 yıl Lady Gaga'nın Super Bowl gösterisinde yüzlerce drone kullanılacak 2 yıl Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X 2 yıl Geçen yıl yarı iletkenlere en fazla parayı Samsung ve Apple harcadı 2 yıl Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek 2 yıl Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı! 2 yıl GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak 2 yıl Google: Pixel serisinin üretimi durmadı 2 yıl Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor 2 yıl Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek 2 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına 10 saniye ileri-geri alma özelliği geldi 2 yıl Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet 2 yıl Çift kenarı kavisli ekrana sahip Galaxy Tab S3'ün görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Apple'ın Hindistan'daki fabrikası iPhone üretimine başlıyor 2 yıl Medium'a ücretli abonelik sistemi geliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Micron 2017 yol haritasını açıkladı Sonraki Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı 2 yıl Firefox OS yolun sonuna geldi 2 yıl LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı 2 yıl PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor 2 yıl 2si1 "Ağırlığı 2 ton" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia 2 yıl PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor 2 yıl Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek 2 yıl İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor! 2 yıl Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 bataryaları Japonya’dan 2 yıl Çizim yapabilen robot kol 2 yıl Chrome’a Web Apps için yeni özellikler geldi 2 yıl Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor 2 yıl Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu! 2 yıl Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar 2 yıl Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu 2 yıl Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı! 2 yıl Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu 2 yıl GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim