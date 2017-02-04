Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı

Gün geçmiyor ki yeni LG G6 sızıntıları yaşanmasın. Bu defa hemen her açıdan telefonu görmemizi sağlayan fotoğrafların sızdırıldığı iddia ediliyor. İşte o fotoğraflar ve detayları.
2 yıl
7,8b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı
 
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6'nın yeni fotoğrafları sızdırıldı. 26 Şubat'ta lanse edilecek ve Mart ayın içinde satışa çıkacak olan telefon için son dönemde sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Haberimize konu olan Çin merkezli yeni görüntüler ise telefonu her açıdan görmemize ve yapılan değişiklikleri anlamamıza imkan tanıyor.
G5 modelinden farklı olarak LG'nin modüler tasarımdan vazgeçtiği yeni telefon, agresif ekran/kasa oranıyla bir kez daha dikkat çekmeyi başarıyor. 5.7-inç boyutunda ve 2880x1440 piksel çözünürlüğünde ekranla gelmesini beklediğimiz telefon, selefinden farklı olarak köşeli hatlarıba bağlı agresif görünümüyle  daha kaslı bir profil sergiliyor.
Ses kontrol butonlarının solda, güç düğmesinin ise arkada konuçlandığı telefonda parmakizi okuyucusu da yerini koruyor. USB Tip-C konnektörünün alt kısımda yer aldığı telefonda 3.5mm kulaklık konnektörü ise üst kısma konuçlandırılmış. Arkada çift kamera sisteminin güncellenerek yerini koruduğu telefonun donanımı da merak konusu.
Ekran detaylarını yukarıda paylaştığım LG G6, rivayetler doğruysa Snapdragon 821 işlemcisinden güç alacak. Daha önce detaylarını paylaşmıştık, Samsung ve Qualcomm arasındaki ticari işbirliği kapsamında Snapdragon 835 ilk defa Galaxy S8'de kullanılacak. LG ise buna karşı ısı borusu destekli Snapdraogn 821 ile devam edecek gibi.
LG Mobile'ın ticari başarı için büyük umutlar beslediği yeni telefon, Android Nougat üzerinde güncellenmiş LG arayüzünü kullanacak. Ses yetenekleri ve kamera arayüzünde yenilikler olması beklenen telefonun diğer özellikleri ise şimdililk muamma. 26 Şubat'taki lansman öncesinde yeni LG G6 bilgileri geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
suslu76 2 yıl en beğenilen mstfckmk
mstfckmk

FM verici, Stereo hoparlör, Kızılötesi bir arada olan bir telefon üretmek çok mu zor anlam veremiyorum.

Fm vericiyi ne yapacaksiniz? Radyo istasyonu mu kuracaksiniz?

Saka bir yana AM-FM dalgalarinin kullanilmamasi artik internet uzerinden calismak istemeleri. Kizilotesi de oyle. Daha gelismis teknolojilere adapte olmak istiyorlar wi-fi, bluetooth gibi.
mstfckmkFM verici, Stereo hoparlör, Kızılötesi bir arada olan bir telefon üretmek çok mu zor anlam veremiyorum.Fm veric...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mstfckmk 2 yıl
FM verici, Stereo hoparlör, Kızılötesi bir arada olan bir telefon üretmek çok mu zor anlam veremiyorum.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 2 yıl
Alttan daha kibar olabilirmiş. Yine de düz ekranlı olduğu için S8'den daha çekici geldi bana. Fotoshop ile ekranı biraz daha alta çektim
Keşke bu şekilde olsaymış Eleştirilecek hiç bir şeyi kalmazdı. Demek ki sensörleri filan ekranın altına sığdıramıyorlar yada bilmediğimiz başka tasarım sorunlarından böyle yapmışlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Alttan daha kibar olabilirmiş. Yine de düz ekranlı olduğu için S8'den daha çekici geldi bana. Fotoshop ile ekranı biraz daha alta çektimKeşke bu ş...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sis651 2 yıl
Telefon ne kadar güzel olursa olsun o Snapdragon 821'i 835 fiyatına satmaya kalkacaklar ise LG için sıkıntı büyük. Uygun bir fiyattan satılsa alınır ama gidipte aynı fiyata satmaya kalkmasınlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 2 yıl
Kronik sorun her telefonda oluyor bunun önüne geçilemiyor maalesef saçma salak bir fiyat politikasına gitmezse ve anormal derecede kronik sorunlar olmazsa ayrıca konuşulduğu gibi su geçirmezliği de işin içine katmışlarsa ciddi şekilde düşünebilirim G6 yı.
Samsung geçen seneki faciadan sonra 835'i tekeline almış demek ki. Millete hız ile kakalarız mantığı ile devam edecek yine. G6 'da buna cevap olarak sp821 kullandığı için fiyatını makul düzeyde tutarsa çok akıllıca bir davranış olur. Yoksa yine zor satar. Bir de bootloader kilidini ülkeye göre yapmasınlar artık. Aylardır rootsuz g5 kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shunter 2 yıl
Hoşuma gitti bakalım kronik sorunları olmazsa alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 2 yıl
samsung galaxy s8
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
veilben 2 yıl
kesin yine botloop ve ghosst screen olur at çöpe sonra
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forshire 2 yıl
2 ay önce LG G2 telefonum bozuldu ve idareten iphone4s kullanmak zorundayım, işkence gibi geliyor. Huawei Mate 9 alacaktım ama almadım. Çünkü tam 2 aydır LG G6 bekliyorum, zira reklamlarında efsane bir tasarım olacağı algısını oluşturmuştu. Ama bu tasarımı görünce sövdüm bir güzel. Bu nedir ya? Hani nerede efsane kasa ekran oranı? LG G2 bozulmasa hala kullanmaya devam ederdim. O değilde bu g6'yı beklerken huawei mate 9 fiyatları arttı... Ne diyim ben sana LG...
Bu resimlerin fake olma ihtimali varmıdır?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbs02 2 yıl
sanal tuş yine mi?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
Aşırı iri olması dışında cekici tasarımı var.bu kadar büyük ekran herkese göre değil.ikinci model olarak iphone7 kasasina 5" ekran da sunsa sağlam olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Çok hoşuma gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7810 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, özellik ve
7 etiket daha lg g6 g6 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy S8'in fiyatı sızdırıldı 2 yıl Yeni Windows işletim sistemi sızdırıldı 2 yıl Lady Gaga'nın Super Bowl gösterisinde yüzlerce drone kullanılacak 2 yıl Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X 2 yıl Geçen yıl yarı iletkenlere en fazla parayı Samsung ve Apple harcadı 2 yıl Tokyo 2020 madalyaları elektronik cihaz dönüşümlerinden elde edilecek 2 yıl Ford Mondeo'nun otonom versiyonu mercek altında 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerinin modelleri ve çıkış tarihi sızdırıldı! 2 yıl GoPro, yeni kamerası Hero 6’yı bu sene satışa sunacak 2 yıl Google: Pixel serisinin üretimi durmadı 2 yıl Google Now ana ekran uygulaması veda ediyor 2 yıl Tesla sahipleri, kendi arabalarını tamir edebilecek 2 yıl YouTube'un mobil uygulamalarına 10 saniye ileri-geri alma özelliği geldi 2 yıl Bilim kurgu klasiği Dune'un yeni uyarlaması Arrival'ın yönetmenine emanet 2 yıl Çift kenarı kavisli ekrana sahip Galaxy Tab S3'ün görüntüleri sızdırıldı 2 yıl Apple'ın Hindistan'daki fabrikası iPhone üretimine başlıyor 2 yıl Medium'a ücretli abonelik sistemi geliyor 2 yıl Micron 2017 yol haritasını açıkladı 2 yıl Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı 2 yıl Firefox OS yolun sonuna geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı Sonraki PlayStation 4 Pro'ya Boost Modu geliyor 2 yıl 2si1 "Ağırlığı 2 ton" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl SpaceX roketlerinde kronik bozukluk mu var? Federal müfettişlerden şok iddia 2 yıl PlayStation 4 nihayet harici sabit disk desteğine kavuşuyor 2 yıl Elon Musk, Trump’a danışmanlık yapmaya devam edecek 2 yıl İnsan beyni uzayda değişim geçiriyor! 2 yıl Türkiye’nin de içinde olduğu yeni bir hacker skandalı patlak verdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 bataryaları Japonya’dan 2 yıl Çizim yapabilen robot kol 2 yıl Chrome’a Web Apps için yeni özellikler geldi 2 yıl Facebook 2 milyar kullanıcı hedefine yürüyor 2 yıl Faraday Future'ın mega fabrika hayali yalan oldu! 2 yıl Snapchat halka arz ediliyor: Dev uygulamadan ilgi çekici rakamlar 2 yıl Türkiye'nin gizli balistik füzesi resmen kamuoyuna duyuruldu 2 yıl Türkiye'de oyun fiyatlarına zam endişesi: Avrupa Komisyonu incelemeye aldı! 2 yıl Noctua AM4 soketi uyumlu yeni soğutucularını duyurdu 2 yıl GoPro, 2016 yılını milyonlarca dolar zararla kapattı 2 yıl "2017 Dünyada Yılın Otomobili" finalistleri açıklandı 2 yıl Ünlü oyun şirketi Tencent'ten Türkiye pazarına milyonlarca dolarlık yatırım 2 yıl Nefret ettiğiniz şeylere göre yeni insanlarla tanışmanızı sağlayan uygulama: Hater Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim