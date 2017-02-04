LG G6'nın yeni görselleri sızdırıldı

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modeli G6'nın yeni fotoğrafları sızdırıldı. 26 Şubat'ta lanse edilecek ve Mart ayın içinde satışa çıkacak olan telefon için son dönemde sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Haberimize konu olan Çin merkezli yeni görüntüler ise telefonu her açıdan görmemize ve yapılan değişiklikleri anlamamıza imkan tanıyor.

G5 modelinden farklı olarak LG'nin modüler tasarımdan vazgeçtiği yeni telefon, agresif ekran/kasa oranıyla bir kez daha dikkat çekmeyi başarıyor. 5.7-inç boyutunda ve 2880x1440 piksel çözünürlüğünde ekranla gelmesini beklediğimiz telefon, selefinden farklı olarak köşeli hatlarıba bağlı agresif görünümüyle daha kaslı bir profil sergiliyor.

Ses kontrol butonlarının solda, güç düğmesinin ise arkada konuçlandığı telefonda parmakizi okuyucusu da yerini koruyor. USB Tip-C konnektörünün alt kısımda yer aldığı telefonda 3.5mm kulaklık konnektörü ise üst kısma konuçlandırılmış. Arkada çift kamera sisteminin güncellenerek yerini koruduğu telefonun donanımı da merak konusu.

Ekran detaylarını yukarıda paylaştığım LG G6, rivayetler doğruysa Snapdragon 821 işlemcisinden güç alacak. Daha önce detaylarını paylaşmıştık, Samsung ve Qualcomm arasındaki ticari işbirliği kapsamında Snapdragon 835 ilk defa Galaxy S8'de kullanılacak. LG ise buna karşı ısı borusu destekli Snapdraogn 821 ile devam edecek gibi.

LG Mobile'ın ticari başarı için büyük umutlar beslediği yeni telefon, Android Nougat üzerinde güncellenmiş LG arayüzünü kullanacak. Ses yetenekleri ve kamera arayüzünde yenilikler olması beklenen telefonun diğer özellikleri ise şimdililk muamma. 26 Şubat'taki lansman öncesinde yeni LG G6 bilgileri geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.