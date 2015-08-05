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Micron ve Seagate, 4TB kapasiteli kurumsal SSD modellerini satışa sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Micron ve Seagate, 4TB kapasiteli kurumsal SSD modellerini satışa sunuyor

Uzun süredir kurumlara yönelik hızlı SSD modelleri için ortak çalışmalar yapan Micron ve Seagate, bu ortaklığın ilk meyvesi olan 4TB kapasiteli SSD modellerini satışa sunmaya başladı. 

Micron firması yeni modelleri S600DC serisi altında pazarlayacak. Seagate ise kurumlara yönelik S1200.2 serisinde bu yeni modellere yer verecek. Ortaklıkta Micron kendi NAND tecrübelerini, Seagate ise SAS ile ilgili teknolojilerini yeni modellere entegre etti. 

Yeni 4TB kapasiteli SSD modelleri veri analizi, finansal aktarımlar ve medya aktarımı yapan kurumları hedefliyor. Çift port seri bağlı SCSI - SAS arabirimi ile 12Gb/s bant genişliği desteği sunan diskler 2.5 inçlik yapıya sahip. 

Disklerin devamlı okuma hızı 1800MB/s, devamlı yazma hızı ise 800MB/s seviyesinde. Rastgele okuma hızında ise 210K IOPS seviyelerine çıkılabiliyor. Her iki seride de tam güç kaybı koruması, noktadan noktaya koruma, TCG şifreleme standardı gibi kurumsal SSD özellikleri yer alıyor. 

Serilerdeki modeller gün başına bir sürücü yazma standardı ile birbirinden ayrılıyor. Serilerde 1DWPD, 3DWPD, 10DWPD ve 25DWPD şeklinde seviyeler mevcut. 1DWPD dediğimizde örneğin 100GB kapasiteli bir SSD için garanti süresi boyunca günlük 100GB yazma dayanıklılığı olduğunu anlıyoruz. Sayı arttığında dayanıklılık da artmış oluyor. 

Micron ve Seagate yeni serilerini aynı üretim bantlarından çıkarıyor ve modeller paketleme esnasında birbirinden ayrılıyor. Bu ay içerisinde perakende kanallarına dağıtımı başlaması beklenen modellerin fiyat bilgisi henüz mevcut değil.  
Micron ve Seagate, 4TB kapasiteli kurumsal SSD modellerini satışa sunuyor
 

http://www.kitguru.net/components/ssd-drives/anton-shilov/micron-seagate-unveil-jointly-developed-ssds-with-up-to-4tb-capacity/ Yorum Yaz
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ciroer 4 yıl en beğenilen
200 tl vereyim cash nakit canlı :)
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Akone 4 yıl
Herhalde 600-700 dolarla piyasaya çıkar. Türkiyede 2500-2800 TL civarı olur. Elektronik ürünlere 600 TL zam gelmesiyle beraber 4000'lere fırlayabilir.
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T A R I K 4 yıl
1800 mb okuma hızı
bir de raid yapsan
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ø 4 yıl
Şöyle 500gb-1tb modeller alınabilir fiyata ne zaman gelir acaba.
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montevo 4 yıl
çüşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşünüz
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ciroer 4 yıl en beğenilen
200 tl vereyim cash nakit canlı :)
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DubSteq 4 yıl
25DWPD O_O
HDD den daha dayanıklı yani öyle mi? Parası olan vurucak kırbacı :(
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kadirirdem 4 yıl
6-9 milyarla tr ye girer....
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silver0021 4 yıl
Herhalde 7 8 milyarla giriş yapar bizim ülkeye
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