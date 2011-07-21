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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft 2. çeyrekte en çok güvenlik zaafiyeti yaşayan firma oldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Güvenlik zaafiyeti, yazılım geliştiren firmaların en büyük problem yaşadığı konulardan birisi. Kodlama esnasında unutulan etiketler veya yapılan hatalar bir güvenlik açığına sebebiyet veriyor ve yazılım yayınlandıktan sonra kötü niyetli kişilerin bir anda hedef tahtasına oturuyor. 

Güvenlik açığı nedeniyle en çok eleştiri alan iki yazılım Adobe firmasından Flash Player ve Oracle-Sun firmasından Java olmuştur. 

Güvenlik yazılımı firması Trend Micro tarafından üç ayda bir yayınlanan mobil ve masaüstü platformlarda en çok güvenlik açığı saldırısına uğrayan on firmanın son çeyrekteki listesi sayı açısından önemli bilgiler içeriyor.

Listeye göre birinci sırada  96 saldırıyla Microsoft bulunuyor. Hotmail'de yaşanan güvenlik zaafiyeti bu çeyrekte biraz etkili olmuş. Google 65 saldırı, Adobe 62 saldırı ile ikinci ve üçüncü sırada. Google arama araçları ve Android uygulamaları nedeniyle biraz sıkıntılı. Adobe ise en büyük açığını Flash Player uygulaması ile vermeye devam ediyor.

HP, Oracle, IBM, Mozilla, Linux, Cisco ve Sun firmaları listenin diğer elemanları. Bir önceki çeyreğe bakıldığında ise Apple’ın listenin başında olduğu görülüyor. Son aylarda devamlı gündem maddesi olan Apple buna rağmen son çeyrekte listeden kaybolmayı bilmiş. 

Virüsün olmadığı tek platformun Mac OS olduğunun ısrarla altını çizen Apple zaman zaman virüs tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Windows kullanıcılarının sayısının Mac kullanıcılarından çok fazla olmasının listede de etkisi olduğu görülüyor.

Trend Micro Haziran ayında 294 saldırı gerçekleştirildiğini bildiriyor. Bu sayı Ocak ayında 396 civarındaydı. Bu bakımdan firmaların güvenlik konusuna daha fazla eğildikleri ve açıklarını kapattıkları görülüyor. Trend Micro önümüzdeki altı ayda daha büyük bir azalma bekliyor. 

Raporda son çeyrekteki en büyük güvenlik olaylarının Epsilon mail sisteminin ele geçirilerek 50’den fazla müşterinin adres ve şifrelerinin çalınması, Adobe Flash Player, Reader ve Acrobat-Zero Day yazılımlarında ve Hotmail’de yaşanan güvenlik açığı olduğu belirtiliyor.

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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Bu liste ürün bazında değil firma bazında yapılmış. Apple ın yazılımsal olarak hedef tahtasına oturtulabilecek 1 ürünü varsa microsoft'un 5 ürünü vardır. Bu listenin firma değil ürün bazında olması daha aydınlatıcı olur.
Bu liste ürün bazında değil firma bazında yapılmış. Apple ın yazılımsal olarak hedef tahtasına oturtulabilecek 1 ürünü varsa microsoft'un 5 ürünü vardır. Bu lis...
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CodeMachine 8 yıl
Google çeviri icat edildi, bi bak derim. translate.google.com.tr/...
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bocekgrafik 8 yıl CodeMachine
CodeMachine
Google çeviri icat edildi, bi bak derim. translate.google.com.tr/...
Onu ben de biliyorum. Dikkat edersen ben genel birşeyden bahsediyorum.
Videolar da dahil olmaz üzere tüm haberler için dedim bunu, sadece bu tablo ya da bu haber için değil [>:].
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bocekgrafik 8 yıl
Forumda yabancı kaynaklardan alıntı yapılarak veya çevrilerek haber yapıldığı durumlarda, bu tip tablolar türkçeye çevrilerek, videolar da altyazılı olarak yayınlanırsa çok daha iyi olur.
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Canneswar 8 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Forumda yabancı kaynaklardan alıntı yapılarak veya çevrilerek haber yapıldığı durumlarda, bu tip tablolar türkçeye çevrilerek, videolar da altyazılı olarak yayınlanırsa çok daha iyi olur.


katılıyorum
1 Yanıt Yanıtla +1
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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Bu liste ürün bazında değil firma bazında yapılmış. Apple ın yazılımsal olarak hedef tahtasına oturtulabilecek 1 ürünü varsa microsoft'un 5 ürünü vardır. Bu listenin firma değil ürün bazında olması daha aydınlatıcı olur.
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