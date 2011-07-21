Microsoft 2. çeyrekte en çok güvenlik zaafiyeti yaşayan firma oldu

Güvenlik zaafiyeti, yazılım geliştiren firmaların en büyük problem yaşadığı konulardan birisi. Kodlama esnasında unutulan etiketler veya yapılan hatalar bir güvenlik açığına sebebiyet veriyor ve yazılım yayınlandıktan sonra kötü niyetli kişilerin bir anda hedef tahtasına oturuyor.





Güvenlik açığı nedeniyle en çok eleştiri alan iki yazılım Adobe firmasından Flash Player ve Oracle-Sun firmasından Java olmuştur.





Güvenlik yazılımı firması Trend Micro tarafından üç ayda bir yayınlanan mobil ve masaüstü platformlarda en çok güvenlik açığı saldırısına uğrayan on firmanın son çeyrekteki listesi sayı açısından önemli bilgiler içeriyor.





Listeye göre birinci sırada 96 saldırıyla Microsoft bulunuyor. Hotmail'de yaşanan güvenlik zaafiyeti bu çeyrekte biraz etkili olmuş. Google 65 saldırı, Adobe 62 saldırı ile ikinci ve üçüncü sırada. Google arama araçları ve Android uygulamaları nedeniyle biraz sıkıntılı. Adobe ise en büyük açığını Flash Player uygulaması ile vermeye devam ediyor.





HP, Oracle, IBM, Mozilla, Linux, Cisco ve Sun firmaları listenin diğer elemanları. Bir önceki çeyreğe bakıldığında ise Apple’ın listenin başında olduğu görülüyor. Son aylarda devamlı gündem maddesi olan Apple buna rağmen son çeyrekte listeden kaybolmayı bilmiş.





Virüsün olmadığı tek platformun Mac OS olduğunun ısrarla altını çizen Apple zaman zaman virüs tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. Windows kullanıcılarının sayısının Mac kullanıcılarından çok fazla olmasının listede de etkisi olduğu görülüyor.





Trend Micro Haziran ayında 294 saldırı gerçekleştirildiğini bildiriyor. Bu sayı Ocak ayında 396 civarındaydı. Bu bakımdan firmaların güvenlik konusuna daha fazla eğildikleri ve açıklarını kapattıkları görülüyor. Trend Micro önümüzdeki altı ayda daha büyük bir azalma bekliyor.





Raporda son çeyrekteki en büyük güvenlik olaylarının Epsilon mail sisteminin ele geçirilerek 50’den fazla müşterinin adres ve şifrelerinin çalınması, Adobe Flash Player, Reader ve Acrobat-Zero Day yazılımlarında ve Hotmail’de yaşanan güvenlik açığı olduğu belirtiliyor.