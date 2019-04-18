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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı

Teknoloji devi Microsoft, tabletlere oranla daha büyük dokunmatik ekranlı bir çözüm arayanlar için, Surface Hub 2S modelini duyurdu. İşte cihazın teknik detayları.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tablet pazarında Apple'ı yenmek zor olsa da, Microsoft bir süredir tabletlere göre dev ekranlı dokunmatik cihazlar olarak tanımlayabileceğimiz Surface modelini genişletmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz aylarda duyurduğu Surface Hub 2S modelini kullanıcılara tanıttı.

Fiyatı cep yakacak

Büyük ekranlı bir dokunmatik cihaza sahip olmak isteyen kullanıcı grubu için geliştirilen Surface Hub 2S modeli size yabancı gelebilir. Zira Microsoft, 2019 yılında piyasaya süreceği Surface Hub 2 modelinin Surface Hub 2S olarak adlandırılacağını belirtmişti. 50 inçlik ekranı olan cihaz, 3840 x 2560 çözünürlüğe ve 4K web kamerasına sahip.
Cihazın benzersiz özelliklerinden biri de, tekerlekli bir platforma monte edilerek, odadan odaya taşınmasının kolay bir hale getirilmesi. Cihaz yaklaşık olarak 200 dakika kullanım sunan bir pil barındırıyor. Bu da elektrik prizinin olmadığı alanlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Surface Hub 2S modelinin Windows Ink desteği sunacağını ve bir kalemle geleceğini de söyleyelim. Kurumsal şirketlere yönelik üretilen bu cihazın başlangıç fiyatı ise 9 bin dolardan başlıyor.

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smart1978 1 ay
Samsung hikaye. Bunun ilk jenerasyonuna dahi yetisemiyor Samsung ... Kurumsal odakli. Kurumsal siparislerle uretiliyor. Gozu kapali tavsiye edilecek urun... Her detayinda incelik AKIL vardir.
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