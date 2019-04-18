Microsoft, 50 inç ekranlı Surface Hub 2S modelini tanıttı

Tablet pazarında Apple'ı yenmek zor olsa da, Microsoft bir süredir tabletlere göre dev ekranlı dokunmatik cihazlar olarak tanımlayabileceğimiz Surface modelini genişletmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz aylarda duyurduğu Surface Hub 2S modelini kullanıcılara tanıttı.

Fiyatı cep yakacak

Büyük ekranlı bir dokunmatik cihaza sahip olmak isteyen kullanıcı grubu için geliştirilen Surface Hub 2S modeli size yabancı gelebilir. Zira Microsoft, 2019 yılında piyasaya süreceği Surface Hub 2 modelinin Surface Hub 2S olarak adlandırılacağını belirtmişti. 50 inçlik ekranı olan cihaz, 3840 x 2560 çözünürlüğe ve 4K web kamerasına sahip.

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Cihazın benzersiz özelliklerinden biri de,monte edilerek, odadan odaya taşınmasının kolay bir hale getirilmesi. Cihaz yaklaşık olarakkullanım sunan bir pil barındırıyor. Bu da elektrik prizinin olmadığı alanlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Surface Hub 2S modelinin Windows Ink desteği sunacağını ve bir kalemle geleceğini de söyleyelim. Kurumsal şirketlere yönelik üretilen bu cihazın başlangıç fiyatı isebaşlıyor.