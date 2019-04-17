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Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek

Google, uzun süredir kullanıcılar tarafından eleştirilen bir özelliği değiştiriyor. Gelen haberlere göre artık Play Store'dan aynı anda birden fazla uygulamanın indirilebilmesi mümkün olacak.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Play Store'da yer alan özelliklerden hangisi hoşunuza gitmiyor diye bir soru yöneltilseydi, kullanıcıların birçoğu eş zamanlı indirme yapılamamasından şikayetçi olurdu. Zira Android'in uygulama marketinden uygulama indirirken veya güncelleme yaparken, işlemleri kuyruğa alması hem zaman kaybı hem de kötü bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Ancak gelen haberler, bu sistemin değiştirileceği yönünde.

Artık indirme işlemleri kuyruğa girmeyecek

Google Play Store'un test sürümünde, şirketin eş zamanlı indirme özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Yıllardır bu işlevin neden gelmediğine bir anlam verilemezken, kullanıcıların artık aynı anda birkaç uygulama indirmeleri ve güncelleme yapmaları mümkün olacak. Bu özelliğin test sürecinin de ötesinde olduğunu belirtelim.
Eş zamanlı indirme özelliği, uygulama güncelleme kuyruklarını ortadan kaldıracağı gibi, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini ve aynı anda birden fazla uygulama indirme rahatlığını getirecek. Şirketin bu özelliği tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.androidpolice.com/2019/04/16/play-store-tests-simultaneous-downloads-internal-app-sharing-more/ Yorum Yaz
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barballow 1 ay en beğenilen
İnternet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için değişen pek bir şey olmayacak ancak hızlı olan kullanıcılar için güzel bir gelişme olmuş.
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alemburda34 1 ay
Güncellemeleri kapattıp kendim işime gelirse güncelliyorum. Saçma sapan şeylerden gereksiz güncelleme geliyor.
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FreeRun 1 ay
Tercihi kullanıcıya bıraksınlar
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The.Mafia 1 ay
İosta yıllardır var android olması gereken geç kalınmış bir özellik
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DonanımdanBihaber 1 ay
Çok geç geliyor falan diyenler olmuş. Bu özellik androidin ilk sürümlerinde zaten vardı ancak bazı telefonların depolama birimleri kilitlendiği için kaldırılmıştı. Bukadar gecikmesinin sebebi de hala birçok android telefonun depolama birimi yetersiz.
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smart1978 1 ay
Windows 10 Mobile ve PC magazasinda ve IOS ta yillardir vardi zaten. Android e cok gec geliyor...
Artik dahili depolama birimi yazma hizlari da umarim yuksek olur yoksa bircok orta seviye diye tanitilan cihazlar aslinda giris seviyesi dusuk yazma hizlarinda eMMC kullanilmaktadir ( istisna hizli cikabilenler az da olsa degismez genel vaziyetiyle ) artik olmazsa olmazlardan UFS 2.x olmali orta seviyelilerde. Ust seviyelerde en az UFS 2.1 veya UFS 3.0 olmali.
Birde keske IOS Iphone ve Ipad lerdeki mobil PCI Express tabanli ( NVMe ) olsa dehset olacak ama nerede ...
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dostum kertenkele 1 ay
Bütün güncellemeler kapalı ara ara girip lazım olanları güncelliyorum yoksa 2 günde bir güncelleme gelen uygulamalar var sürekli güncelleme yapıyorlar
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ALKaraca 1 ay
Yıllar önce Nokia Ovi Mağaza'da vardı.Daha yeni geliyor Android'e.
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GoldPunch 1 ay
Harika bir haber.
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Fenomenon 1 ay
Bence çok saçma
1 uygulamayı 10 mbit/s indireceğine 10 uygulamayı 1mbit/s hızda indirecek diyelim. Ben şahsen ilk durumu daha çok tercih ederim
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Texassm0ke 1 ay Fenomenon
kurma süreside var, evden acil çıkmadan önce güncellemeleri indirip yolda kurmasına devam edebilir, diğer türlü indir-kur şeklinde diğerlerine sıra gelmez
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gun 1 ay Fenomenon
Başında bekleyeceğine hepsine basıyorsun bırakıyorsun ilk geleni açıyorsun. Ayrıca öyle hattı tıkayacak hızda ineceğini sanmıyorum uygulamaları zaten 50-100 MB olsa bile çok büyük değiller.
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intel7mix 1 ay
İnternet hızınız çok yüksek değilse, çok artışı olmayan bir özellik. Çoklu çekirdeğe yük bindirecektir. 4 çekirdek aşağısını süründürür.
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