Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek

Google Play Store'da yer alan özelliklerden hangisi hoşunuza gitmiyor diye bir soru yöneltilseydi, kullanıcıların birçoğu eş zamanlı indirme yapılamamasından şikayetçi olurdu. Zira Android'in uygulama marketinden uygulama indirirken veya güncelleme yaparken, işlemleri kuyruğa alması hem zaman kaybı hem de kötü bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Ancak gelen haberler, bu sistemin değiştirileceği yönünde.

Artık indirme işlemleri kuyruğa girmeyecek

Google Play Store'un test sürümünde, şirketin eş zamanlı indirme özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Yıllardır bu işlevin neden gelmediğine bir anlam verilemezken, kullanıcıların artık aynı anda birkaç uygulama indirmeleri ve güncelleme yapmaları mümkün olacak. Bu özelliğin test sürecinin de ötesinde olduğunu belirtelim.

https://www.androidpolice.com/2019/04/16/play-store-tests-simultaneous-downloads-internal-app-sharing-more/

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Eş zamanlı indirme özelliği, uygulama güncellemeortadan kaldıracağı gibi, kullanıcılarınetmelerini ve aynı anda birden fazla uygulama indirme rahatlığını getirecek. Şirketin bu özelliğiiçin ne zaman kullanıma sunacağı isebelli değil.