Google Play Store'da artık aynı anda birden fazla uygulama indirilebilecek

Teknoloji Editörü
Google Play Store'da yer alan özelliklerden hangisi hoşunuza gitmiyor diye bir soru yöneltilseydi, kullanıcıların birçoğu eş zamanlı indirme yapılamamasından şikayetçi olurdu. Zira Android'in uygulama marketinden uygulama indirirken veya güncelleme yaparken, işlemleri kuyruğa alması hem zaman kaybı hem de kötü bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. Ancak gelen haberler, bu sistemin değiştirileceği yönünde.
Artık indirme işlemleri kuyruğa girmeyecek
Google Play Store'un test sürümünde, şirketin eş zamanlı indirme özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Yıllardır bu işlevin neden gelmediğine bir anlam verilemezken, kullanıcıların artık aynı anda birkaç uygulama indirmeleri ve güncelleme yapmaları mümkün olacak. Bu özelliğin test sürecinin de ötesinde olduğunu belirtelim.Eş zamanlı indirme özelliği, uygulama güncelleme kuyruklarını ortadan kaldıracağı gibi, kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerini ve aynı anda birden fazla uygulama indirme rahatlığını getirecek. Şirketin bu özelliği tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunacağı ise şimdilik belli değil.
https://www.androidpolice.com/2019/04/16/play-store-tests-simultaneous-downloads-internal-app-sharing-more/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Artik dahili depolama birimi yazma hizlari da umarim yuksek olur yoksa bircok orta seviye diye tanitilan cihazlar aslinda giris seviyesi dusuk yazma hizlarinda eMMC kullanilmaktadir ( istisna hizli cikabilenler az da olsa degismez genel vaziyetiyle ) artik olmazsa olmazlardan UFS 2.x olmali orta seviyelilerde. Ust seviyelerde en az UFS 2.1 veya UFS 3.0 olmali.
Birde keske IOS Iphone ve Ipad lerdeki mobil PCI Express tabanli ( NVMe ) olsa dehset olacak ama nerede ...
1 uygulamayı 10 mbit/s indireceğine 10 uygulamayı 1mbit/s hızda indirecek diyelim. Ben şahsen ilk durumu daha çok tercih ederim
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4957 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama, google play store ve