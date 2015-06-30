Microsoft AMD'yi satın almak için harekete geçti!

Geçtiğimiz yılın başında göreve başlayan yeni CEO'su Satya Nadella öncülüğünde köklü bir değişim sürecine giren Amerikalı teknoloji devi Microsoft, donanım alanında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan dev anlaşmayla Nokia'nın telefon departmanını bünyesine katan Microsoft, şimdi de Amerikalı mikroçip üreticisi AMD'yi bünyesine katmak için harekete geçti.



Microsoft'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, kendi mikroçiplerini üretmek isteyen Microsoft'un AMD'yi satın almak istediğini ve iki firma arasındaki pazarlıkların birkaç aydır devam etmekte olduğunu ortaya çıkardı. KitGuru'ya konuşan bu kaynaklar, Microsoft'un daha önce kendi donanımları için mikroçip üretmeye çalıştığını ama bu çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanınca AMD ve Nvidia gibi firmaların mikroçip ve donanımlarına yönelmek zorunda kaldığını belirttiler.



Her iki firmadan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için pazarlıkların ne noktada olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor olsa da, Microsoft'un yaklaşık 1.81 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen AMD'yi satın almak için AMD'nin reddeyemeyeceği bir teklif yapacak imkana sahip olduğu söyleniyor.



Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox One'da kullanılan mikroçipleri AMD'nin ürettiği ve Microsoft'un bu mikroçipler için firmaya bir yıl içerisinde yaklaşık 1.26 milyar dolar ödediği göz önüne alındığında, AMD'yi satın almak Microsoft için oldukça akıllıca bir hamle olarak değerlendiriliyor. Üstelik AMD'yi satın alması durumunda Microsoft'un kendi akıllı telefon ve tablerinde kullanacağı mikroçipleri geliştirecek imkanlara da sahip olacağı belirtiliyor.



Microsoft için son derece kârlı olabilecek bu hamle, Apple ve Sony gibi rakip firmalar için ise oldukça can sıkıcı sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. PlayStation, Mac Pro ve bazı MacBook modelleri için çeşitli donanımlar üreten AMD Microsoft tarafından satın alındığında taktirde, Sony ve Apple'ı ya kendi donanımlarını üretmek ya da sattıkları her PlayStation veya MacBook için en önemli rakipleri arasında yer alan Microsoft'a ödeme yapmak gibi tatsız seçenekler bekliyor.



http://www.kitguru.net/components/anton-shilov/microsoft-is-interested-to-buy-advanced-micro-devices-source/