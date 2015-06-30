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Microsoft AMD'yi satın almak için harekete geçti!

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Microsoft AMD'yi satın almak için harekete geçti!
 Geçtiğimiz yılın başında göreve başlayan yeni CEO'su Satya Nadella öncülüğünde köklü bir değişim sürecine giren Amerikalı teknoloji devi Microsoft, donanım alanında önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan dev anlaşmayla Nokia'nın telefon departmanını bünyesine katan Microsoft, şimdi de Amerikalı mikroçip üreticisi AMD'yi bünyesine katmak için harekete geçti.
 Microsoft'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni bilgiler, kendi mikroçiplerini üretmek isteyen Microsoft'un AMD'yi satın almak istediğini ve iki firma arasındaki pazarlıkların birkaç aydır devam etmekte olduğunu ortaya çıkardı. KitGuru'ya konuşan bu kaynaklar, Microsoft'un daha önce kendi donanımları için mikroçip üretmeye çalıştığını ama bu çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanınca AMD ve Nvidia gibi firmaların mikroçip ve donanımlarına yönelmek zorunda kaldığını belirttiler.
 Her iki firmadan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmediği için pazarlıkların ne noktada olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor olsa da, Microsoft'un yaklaşık 1.81 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen AMD'yi satın almak için AMD'nin reddeyemeyeceği bir teklif yapacak imkana sahip olduğu söyleniyor.
 Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox One'da kullanılan mikroçipleri AMD'nin ürettiği ve Microsoft'un bu mikroçipler için firmaya bir yıl içerisinde yaklaşık 1.26 milyar dolar ödediği göz önüne alındığında, AMD'yi satın almak Microsoft için oldukça akıllıca bir hamle olarak değerlendiriliyor. Üstelik AMD'yi satın alması durumunda Microsoft'un kendi akıllı telefon ve tablerinde kullanacağı mikroçipleri geliştirecek imkanlara da sahip olacağı belirtiliyor.
 Microsoft için son derece kârlı olabilecek bu hamle, Apple ve Sony gibi rakip firmalar için ise oldukça can sıkıcı sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. PlayStation, Mac Pro ve bazı MacBook modelleri için çeşitli donanımlar üreten AMD Microsoft tarafından satın alındığında taktirde, Sony ve Apple'ı ya kendi donanımlarını üretmek ya da sattıkları her PlayStation veya MacBook için en önemli rakipleri arasında yer alan Microsoft'a ödeme yapmak gibi tatsız seçenekler bekliyor.

http://www.kitguru.net/components/anton-shilov/microsoft-is-interested-to-buy-advanced-micro-devices-source/ Yorum Yaz
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DraGonS 3 yıl en beğenilen
1.81 milyar dolar amd için cidden çok küçük bir meblağ. Amd nin sahip olduğu kaynaklar arasında 4.1 milyar dolar vererek satın aldığı Ati firması bile düşünülürse cidden çok düşük bir para. X86 patenti bile yeter yahu. Haberde bir hata yok değil mi?
1.81 milyar dolar amd için cidden çok küçük bir meblağ. Amd nin sahip olduğu kaynaklar arasında 4.1 milyar dolar vererek satın aldığı Ati firması bile düşünülür...
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manyakurt 3 yıl
aselsan bilkent ortaklığı ile kolpa kolpa çipcik üretmeye çalışcaklarına gidip amd'yi alsınlar işte al sana yerli üretim 15 yıl içinde mühendisleri bilkent odtü hacettepe devşiririsin staja yollarsın master'a yolalrsın mühendis olarak başlatırsın derken yürür gider.
aselsan bilkent ortaklığı ile kolpa kolpa çipcik üretmeye çalışcaklarına gidip amd'yi alsınlar işte al sana yerli üretim 15 yıl içinde mühendisleri bilkent odtü...
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emre1393 3 yıl
Bu kadar ucuzsa aramızda para toplayıp alalım abi, boşuna vestelle falan uğraşmayalım
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tugares 3 yıl
MS satın alırsa acaba PS5 te PS3 te ki gibi Cell işlemcisi görür müyüz? yine IBM ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile :)
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berkelium 3 yıl
Elindekileri özelleştirme ile yok pahasına satmış bir devlet, işlemci fabrikası mı alacak.
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zultaran 3 yıl
Reddemeyeceği bir teklif yapacaklarmış,birden tanıdık geldi bu replik
AMD'ye çökmesin bu MS mafya ayağıyla :D
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Hobar 3 yıl
Zamanında ati yi 6 milyar $ a almışlardı
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firat_kilic 3 yıl
1.81milyar$ Cumhurbaşkanı dandik şeylere paramızı harcayacağına böyle şeyleri niye almıyor / neden kamu yatırımı yapmıyor? ufkunu/ufkumuzu türbanla banlamış mı ? !!! her evde/elde bilgisayar var.
Çinin bile longsoon cpusu var...
amdyi satın alsak max dünya no1 fizik/kimya... ar-ge ile devam ederekten uçarız...
de... yok kobani..yok bubani..yok suriye.. yok türban... işid... kürtlere özgürlük... ananın ampulü...
devrim şart... koç doğan sabancı vestel... bitir.. git satın al amdyi.. askeri kontrol birimi kur... yeni şirketler kur...başına dürüst başarılı mutlu insanlar koy psikolojik vs tüm testlere sok. emir komuta zinciri iso_9000 modeli bişi... devletin tüm kamu kurumlarını askeriye denetlesin.. zarar edemesinler... olması gereken budur. Sonra askeriye devletiymiş.. yan tarafta savaş var.. ve hiç durmadı...
Bana ne amdden... almayacaksak.. hacivat ile karagöz ile... amd ile intel... nvidia ile ati ne farkı var? simetrik hikayeler...
Biz yıllar boyunca alıcı ve izleyici olacağız politikasını kim koydu ? !!! ise o yıkılsın !!! iste yıkılsın !!!
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unknownartist 3 yıl
Bu fiyata tuvnera nın gelip 'sağol kardeş kaptım 3 tane' demesi gerekirdi
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fox-03-34 3 yıl
Yok tekelleşmesin amd yazılım Microsoft'un donanımda onun olan gine son tüketiciye olur :(
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Manchester United 3 yıl
Korkulur valla bu amerikalılardan.
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VatandA.Ş. 3 yıl
Bizim devlet bir firma kursada o alsa bari temizinden 2,5 milyar versinler alalım gitsin AMD yi.Yerli cip yerli cip diye oöluyorlar 0'dan baslasak bu kadar ucuza getiremeyiz. Üstdeki arkadaşın dediği gibi zamanlada bizim ogrencilerimizi staja falan gonderip kadroyuda Turklestiririz. AMD'nin elindeki patentleri kullansak yeter bize...
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lido 3 yıl
Kimseye satılmasın arkadaş bağımsız kalsın ama performans anlamında üst düzey rekabetçi işler yapsın işlemci tarafında, amd batırılırsa intel işlemci fiyatlarını görürsünüz
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theyapici 3 yıl
amd yi batırmak için mi alacak almasın daha iyi
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olağan_şüpheli 3 yıl
değeri o kadarsa bizim devlet satın alsın.
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YokCrysis 3 yıl
Vay AMD :D
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