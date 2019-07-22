Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı

XR Association, Google, HTC VIVE, Facebook Oculus, Samsung ve Sony dahil olmak üzere XR endüstrisindeki başlık ve teknoloji üreticilerini temsil eden bir ticaret derneği olarak faaliyet gösteriyor. Amacı XR endüstrisinin küresel büyümesini teşvik etmek ve araştırmalarla gelişmesini desteklemek olan bu derneğe Microsoft da katıldı.

XR endüstrisinin büyümesi için çalışacak

Microsoft'un, XR derneğinin politikasını, savunuculuğunu ve devlet işleri çalışmalarını desteklemesi bekleniyor. XR Association CEO'su Elizabeth Hyman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Microsoft'u XRA'ya davet etmekten heyecan duyuyoruz. Bu, hızla gelişen XR alanında henüz geliştirilmemiş, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve gelecekteki teknolojileri kapsayan XR endüstrisinin büyümesini yansıtan önemli bir kilometre taşıdır. Microsoft'un çığır açan HoloLens başlığı, XR endüstrisinin elini güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

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Microsoft’u XRA’nın Yönetim Kurulu'ndaşirketin artırılmış ve karma gerçeklik iş kollarına destek veren, oyun ve Xbox’la ilgili yasal konular üzerinde çalışan Microsoft’un Genel Danışman Yardımcısıtemsil edecek. Holman ise bu görevini: "XRA'nın küresel olarak XR teknolojisinin güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etme misyonunu desteklemek için sektördeki meslektaşlarımızla ortak olmaktan çok heyecanlıyız." ifadeleri ile açıkladı.