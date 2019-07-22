Kim Nerede? 60 Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 59 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler 54 ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı

Teknoloji devi Microsoft, sanal, genişletilmiş ve karma gerçeklik teknolojilerini tanıtmak için XR derneğine katıldı. Şirket Google, Facebook, Sony ve Samsung gibi şirketlerle birlik olacak.
3 sa.
247
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı
Tam Boyutta Gör
XR Association, Google, HTC VIVE, Facebook Oculus, Samsung ve Sony dahil olmak üzere XR endüstrisindeki başlık ve teknoloji üreticilerini temsil eden bir ticaret derneği olarak faaliyet gösteriyor. Amacı XR endüstrisinin küresel büyümesini teşvik etmek ve araştırmalarla gelişmesini desteklemek olan bu derneğe Microsoft da katıldı.

XR endüstrisinin büyümesi için çalışacak

Microsoft'un, XR derneğinin politikasını, savunuculuğunu ve devlet işleri çalışmalarını desteklemesi bekleniyor. XR Association CEO'su Elizabeth Hyman konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Microsoft'u XRA'ya davet etmekten heyecan duyuyoruz. Bu, hızla gelişen XR alanında henüz geliştirilmemiş, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve gelecekteki teknolojileri kapsayan XR endüstrisinin büyümesini yansıtan önemli bir kilometre taşıdır. Microsoft'un çığır açan HoloLens başlığı, XR endüstrisinin elini güçlendirmektedir." ifadelerini kullandı.
Microsoft’u XRA’nın Yönetim Kurulu'nda 22 yıl boyunca şirketin artırılmış ve karma gerçeklik iş kollarına destek veren, oyun ve Xbox’la ilgili yasal konular üzerinde çalışan Microsoft’un Genel Danışman Yardımcısı Heidi Holman temsil edecek. Holman ise bu görevini: "XRA'nın küresel olarak XR teknolojisinin güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etme misyonunu desteklemek için sektördeki meslektaşlarımızla ortak olmaktan çok heyecanlıyız." ifadeleri ile açıkladı.

https://venturebeat.com/2019/07/20/ibm-red-hat-should-developers-worry-were-headed-back-to-the-1990s/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. Snowpiercer dizi olarak dönüyor 1 sa. Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde 1 sa. 2020'de çıkacak iPhone'lar 120 Hz ekrana sahip olabilir 2 sa. 121 yaşındaki elektrikli araç ABD'de açık artırma ile satılacak 2 sa. 2019 yılı Hyperloop yarışmasında geçen yılın birincisinden yeni bir hız rekoru geldi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft, AR ve VR gelişimini destekleyen XR derneğine katıldı Sonraki 2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler 3 sa. Yüksek hızlı internetin kurumlara ve işletmelere sağladığı kolaylıklar 4 sa. Biletlere fahiş tutarda ek ücret yansıttığı için Biletix’e soruşturma! 4 sa. Android tarafının en güçlüsü Asus ROG Phone 2 duyuruldu 5 sa. Hindistan, Ay'a uzay aracı gönderdi: İşte tarihi görevin detayları 5 sa. Android’de kablosuz kulaklık kontrolü daha kapsamlı hale geliyor 6 sa. Google Pixel 4'ün yeni görselleri cihazın detaylarını ortaya koyuyor 6 sa. ASELSAN ve Turkcell ortaklığında geliştirilen 5G uyumlu antenler göreve başladı 7 sa. YouTube Music, ses ve video arasında geçişi kolaylaştırıyor 7 sa. Beyaz Saray ve ABD'li teknoloji şirketleri, özel bir toplantıda Huawei yasağını görüşecek 8 sa. Tinder, Google Play'e komisyon vermemek için kendi ödeme sistemini kullanacak 18 sa. LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı 19 sa. Çin’den CRISPR gen düzenleme yöntemine bir alternatif geldi 19 sa. The Lion King, gişedeki macerasına rekorlarla başladı 21 sa. 2si1 | Arabada Telefon Kullan"MA" 22 sa. RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı 23 sa. Samsung'un iptal edilen, tam ekranlı ve düğmesiz telefonunun tasarımı ortaya çıktı 1 gün Honor 9X, 9X Pro ve Mate 30 Lite'ın görselleri ortaya çıktı 1 gün Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek 1 gün LG, 2019 iPhone modellerinin OLED tedarikçileri arasına girdi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
LightSail 2, uzaydan Dünya'nın inanılmaz fotoğraflarını yakaladı
DonanımHaber
308 GT LİNE vs GOLF 7 sizce hangisi? ACİL YARDIM
DH Forum
İstanbul’un trafik sorunu hem cebimizi yakıyor hem de hayatımı...
DonanımHaber
Marvel, yeni 'Blade' projesini resmen duyurdu
DonanımHaber
Tolga Çevik’e gülen var mı ?
DH Forum
Borderlands Game of the Year Enhanced Bu Hafta Sonu Steam'de O...
Bölüm Sonu Canavarı
Mike Tyson 28 Yıl Sonra Street Fighter'da Kendisinden Esinlene...
Bölüm Sonu Canavarı
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim