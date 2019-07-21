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Apple Card, ABD'nin ardından ilk olarak Kanada'da kullanıma sunulacak

Geçtiğimiz aylarda sizlere duyurduğumuz üzere Apple, kendi kredi kartı olan Apple Card'ı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Gelen haberler ise ABD'nin ardından Kanada'da başlatılacağı yönünde.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple'ın kendi üreteceği kredi kartı olan Apple Card, bu yaz ABD'de kullanıma sunulacak. Diğer yandan gelen haberlere bakılırsa Apple, Kanada'da kullanılabilmesi için de girişimlere başladı.

Sonraki hedef Avrupa ve Hong Kong

The Star'ın raporuna göre Apple, Kanada'da Apple Card'ın piyasaya sürülebilmesi için gerekli evrakları işleme soktu. Şirketin, para transfer hizmeti olan Apple Pay Cash için de aynı izinleri almaya çalıştığı ifade ediliyor. Apple'ın başvurularının 15 ve 17 Temmuz tarihlerinde Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (CIPO) dosyalandığı da sızan bilgiler arasında.
Orijinal raporda belirtildiği üzere bu tür bir başvurunun onaylanması yaklaşık 10 ay sürüyor. Ancak şirketin kredi kartı olan Apple Card'ın gerekli izinleri kısa sürede alması ve en geç sonbaharda Kanada'da kullanıma sunulması bekleniyor. Apple'ın bu hamleden sonra kredi kartını Avrupa ve Hong Kong'da da kullanıma sunma planları mevcut.

https://www.thestar.com/business/2019/07/18/apple-credit-card-rumoured-to-be-launching-in-canada.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 1 sa.
Apple Pay hala gelemedi. 56 ülkeden 22 tanesine 2019'da geldi. Ne ki bunun önündeki engel...
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smart1978 2 sa.
Ambargo ile zor...
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Daten 2 sa. yeni yorumcu
Her şeyi Apple olan biri bunu da alır.
Ama prestij kısmı dışında baya avantajlı kart. DH ölücüleri bile sever.
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