Apple Card, ABD'nin ardından ilk olarak Kanada'da kullanıma sunulacak

Apple'ın kendi üreteceği kredi kartı olan Apple Card, bu yaz ABD'de kullanıma sunulacak. Diğer yandan gelen haberlere bakılırsa Apple, Kanada'da kullanılabilmesi için de girişimlere başladı.

Sonraki hedef Avrupa ve Hong Kong

The Star'ın raporuna göre Apple, Kanada'da Apple Card'ın piyasaya sürülebilmesi için gerekli evrakları işleme soktu. Şirketin, para transfer hizmeti olan Apple Pay Cash için de aynı izinleri almaya çalıştığı ifade ediliyor. Apple'ın başvurularının 15 ve 17 Temmuz tarihlerinde Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi'nde (CIPO) dosyalandığı da sızan bilgiler arasında.

https://www.thestar.com/business/2019/07/18/apple-credit-card-rumoured-to-be-launching-in-canada.html

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Orijinal raporda belirtildiği üzere bu tür bir başvurunun onaylanması yaklaşık. Ancak şirketin kredi kartı olan Apple Card'ın gerekli izinleri kısa sürede alması ve en geçKanada'da kullanıma sunulması bekleniyor. Apple'ın bu hamleden sonra kredi kartınıve'da da kullanıma sunma planları mevcut.