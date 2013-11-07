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Microsoft, Android lisanslarından yılda 2 milyar dolar kazanabilir

5 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Android lisanslarından yılda 2 milyar dolar kazanabilir

Mail gönderme ve font gösterimi konusunda sahip olduğu iki patentin Android dünyasında kullanılması Microsoft'un devasa bir gelir kaynağına kavuşmasına neden oldu.

Android cihaz üreticilerinin neredeyse yüzde 90'ından lisans bedeli alan Microsoft, ekosistemdeki cihaz sayısı 1 milyara dayanınca gelirlerini de katladı.

Yayınlanan yeni bir analize göre Microsoft her yıl Android lisans ücretlerinden 2 milyar dolar gelir sağlayacak. Bu paranın önemi ise yüzde 95 kar marjının olması. Yani Microsoft elini kaldırmadan yaklaşık 2 milyar doları doğrudan cebine atmış olacak. Bu da firmanın gelir kaybı yaşadığı bölümlerini bedelsiz olarak destekleyebilmesi anlamına geliyor.

Microsoft cihaz başına 5$-15$ arasında lisans bedeli istiyor. Yılda 800 milyon civarında Android cihazı satıldığı düşünüldüğünde anlaşma kapsamındaki üreticilerin ödediği bedel de yılda 2 milyar dolara yaklaşıyor. 

Android cihaz pazarının büyümeye devam edeceği önümüzdeki yıllarda Microsoft da lisans bedellerinde artış yaşayacak. Firma Android üreticilerinin lisans anlaşması yapması için yoğun bir gayret sarfediyor. 

http://wmpoweruser.com/analyst-microsoft-is-making-2-billion-a-year-from-android-royalties/ Yorum Yaz
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MakerOs 5 yıl en beğenilen mesona
mesona
Google parayı iostan kaldırır, Microsoft androidden, apple garibim napsın


Apple'da bizden kaldırıyor.











mesonaGoogle parayı iostan kaldırır, Microsoft androidden, apple garibim napsınApple'da bizden kaldırıyor.
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onsos1100 5 yıl
Nokia nin da patentleri mayıstan itibaren microsoft â geçicek nokia da sadece patentlerden yılda 650 milyon dolar gelir elde ediyor
Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir patentten geliyor demektir
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mesona 5 yıl
Google parayı iostan kaldırır, Microsoft androidden, apple garibim napsın
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MakerOs 5 yıl mesona
mesona
Google parayı iostan kaldırır, Microsoft androidden, apple garibim napsın


Apple'da bizden kaldırıyor.











1 Yanıt Yanıtla +11
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shadowtr 5 yıl mesona
Apple ın patentleri yok mu? Sanki sadece Microsoft patentlerden para kazanıyor. Hepsinde aynı mesele var ama haber evir çevir kıvır çevir çalkala tadında ısıtıp ısıtıp aynı haberi koyuyorlar.
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mert1907 5 yıl
Adamlar rakip sistemden elde ettikleri gelirle kendi sistemlerini geliştiriyorlar. Çok ilginç.
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AdamsınDrogba 5 yıl mert1907
mert1907
Adamlar rakip sistemden elde ettikleri gelirle kendi sistemlerini geliştiriyorlar. Çok ilginç.

Üstelik androidden gelen gelir Wp platformunun bilmem kaç katı
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