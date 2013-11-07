Microsoft, Android lisanslarından yılda 2 milyar dolar kazanabilir





Mail gönderme ve font gösterimi konusunda sahip olduğu iki patentin Android dünyasında kullanılması Microsoft'un devasa bir gelir kaynağına kavuşmasına neden oldu.





Android cihaz üreticilerinin neredeyse yüzde 90'ından lisans bedeli alan Microsoft, ekosistemdeki cihaz sayısı 1 milyara dayanınca gelirlerini de katladı.





Yayınlanan yeni bir analize göre Microsoft her yıl Android lisans ücretlerinden 2 milyar dolar gelir sağlayacak. Bu paranın önemi ise yüzde 95 kar marjının olması. Yani Microsoft elini kaldırmadan yaklaşık 2 milyar doları doğrudan cebine atmış olacak. Bu da firmanın gelir kaybı yaşadığı bölümlerini bedelsiz olarak destekleyebilmesi anlamına geliyor.





Microsoft cihaz başına 5$-15$ arasında lisans bedeli istiyor. Yılda 800 milyon civarında Android cihazı satıldığı düşünüldüğünde anlaşma kapsamındaki üreticilerin ödediği bedel de yılda 2 milyar dolara yaklaşıyor.





Android cihaz pazarının büyümeye devam edeceği önümüzdeki yıllarda Microsoft da lisans bedellerinde artış yaşayacak. Firma Android üreticilerinin lisans anlaşması yapması için yoğun bir gayret sarfediyor.

http://wmpoweruser.com/analyst-microsoft-is-making-2-billion-a-year-from-android-royalties/