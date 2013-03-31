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Microsoft, BUILD Konferansı'nda 7-8 inçlik Surface'i tanıtabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Microsoft, BUILD Konferansı'nda 7-8 inçlik Surface'i tanıtabilir

Surface ile tablet pazarına adımını atan Microsoft, Haziran'ın sonunda yapılacak olan BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda talebin her geçen gün arttığı 7-8 inçlik Surface tabletini tanıtabilir.

Pazar araştırma şirketlerinden UBS Research'ün analistlerinden Brent Thill, Microsoft eksperlerinden Mary Jo Foley ile yaptığı görüşme sonrasında haziran ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan BUILD konferasında Microsoft'un 7 ya da 8 inçlik Surface tabletini kamuoyuna sergileyebileceğini söyledi. Thill, genel lansmanın ertelenmesi durumunda dahi 7-8 inçlik Surface'in en azından geliştiricilere sergileneceğini düşündüğünü dile getirirken; Microsoft'un merakla beklenen iOS ve Android için Office'i şimdiye kadar yalanlamadığına dikkat çekerek iOS / Android için Office'in bu yıl içerisinde yayınlanmasını kuvvetle muhtemel olarak nitelendirdi.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada BUILD Konferansı'nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Moscone West, San Francisco'da düzenleyeceğini duyurmuştu.


http://news.softpedia.com/news/Microsoft-to-Launch-Surface-Mini-7-Inch-Tablet-by-June-Analyst-341611.shtml Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 6 yıl
Xagdas
Ben daha Surface RT ve Proyu hiç görmedim...Ne sokakta, ne mağazalarda...

türkiye'ye gelmedi. muhtemelen de gelmeyecek...
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Xagdas 6 yıl
Ben daha Surface RT ve Pro'yu hiç görmedim...
Ne sokakta, ne mağazalarda...
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demo22 6 yıl
10 inçlik tabletin veremediği performansi 7 içlik tablet hiç veremez intel yada ama grafik hangisi olursa olsun her şey pile batarya ya bağlidir teklonojinin önündeki en büyük engel çalişan bir şeyin ısınması ve enerji bu durumda geliştirilmesi çözüm bulunması gereken öncelikli olarak bu ikisi.
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janparey 6 yıl
Günaydın micro$oft
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Gestapo SS 6 yıl janparey
can_66

Günaydın micro$oft


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haymatloshan 6 yıl
Şimdi ortam kızışmaya başlayacak gibi.10 inç üzeri olan ürünü daha ince,pil ömrü daha uzun ve daha hafif yaptığı zaman piyasaya nüfuz edebilir.
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