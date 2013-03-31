Microsoft, BUILD Konferansı'nda 7-8 inçlik Surface'i tanıtabilir

Surface ile tablet pazarına adımını atan Microsoft, Haziran'ın sonunda yapılacak olan BUILD Geliştiriciler Konferansı'nda talebin her geçen gün arttığı 7-8 inçlik Surface tabletini tanıtabilir.

Pazar araştırma şirketlerinden UBS Research'ün analistlerinden Brent Thill, Microsoft eksperlerinden Mary Jo Foley ile yaptığı görüşme sonrasında haziran ayının son haftasında gerçekleştirilecek olan BUILD konferasında Microsoft'un 7 ya da 8 inçlik Surface tabletini kamuoyuna sergileyebileceğini söyledi. Thill, genel lansmanın ertelenmesi durumunda dahi 7-8 inçlik Surface'in en azından geliştiricilere sergileneceğini düşündüğünü dile getirirken; Microsoft'un merakla beklenen iOS ve Android için Office'i şimdiye kadar yalanlamadığına dikkat çekerek iOS / Android için Office'in bu yıl içerisinde yayınlanmasını kuvvetle muhtemel olarak nitelendirdi.

Hatırlanacağı gibi Microsoft, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada BUILD Konferansı'nı 26-28 Haziran tarihleri arasında Moscone West, San Francisco'da düzenleyeceğini duyurmuştu.

http://news.softpedia.com/news/Microsoft-to-Launch-Surface-Mini-7-Inch-Tablet-by-June-Analyst-341611.shtml