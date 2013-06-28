Microsoft BUILD: SkyDrive Pro uygulaması Windows 8 ve IOS için çıktı

Microsoft, San Francisco’da düzenlediğ geliştirici etkinliği BUILD ile eş zamanlı olarak bulut depolama servisi SkyDrive’ın profesyonellere yönelik uygulamasını da kullanıma sundu. Bireysel ihtiyaçlara yönelik son kullanıcı versiyonu uzunca bir süredir kullanımda olan SkyDriver’ın Pro sürümü ise daha çok SharePoint Online kullanıcılarını hedef alıyor.

Windows 8 ve Apple IOS için yayınlanan SkyDrive Pro uygulamasında, kullanıcılar Office 365 hesap bilgilerini girdikten sonra buluttaki dosyalarına diledikleri yerden istedikleri zaman erişebilecekler. SkyDrive Pro uygulaması ile aynı zamanda kullanıcılar, SkyDrive Pro klasöründe yer alan dökümanları görüntüleyebilecek, belirledikleri dosyaları çevrimdışıyken de çalıştırabilecekler. Kullanıcıların buluttaki dosyalarını organize etmesine olanak tanıyan SkyDrive Pro uygulamasının indirilebileceği adresler;

Windows 8 için;

Apple IOS için;



