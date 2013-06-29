Microsoft BUILD: Internet Explorer 11, Windows 7 de geliyor

Microsoft’un geliştiricilere yönelik etkinliği BUILD kapsamında ortaya çıkan bir başka önemli bilgi de Internet Explorer’a yönelik oldu. Şu an 10. Sürümü ile kullanımda olan ve Windows 8.1 ile birlikte hem sekme yönetimi hem de yeni teknolojilere destek gibi çeşitli açılardan önemli güncellemelere sahip 11. Sürümü pazara girecek Internet Explorer, Windows 8.1’in dışında Windows 8 ve Windows 7’de de en güncel sürüme yükseltilecek.

BUILD süresinde konuşulan bilgilere göre Internet Explorer 11, Windows 7 için de kullanıma sunulacak. Üç boyutlu görüntüler ve video yayınları için daha yüksek performans vaad eden Internet Explorer 11, performans tarafındaki gelişimleri WebGL ve MPEG Dash gibi standartlara gelen destekten sağlıyor. 2000’lerin başlarında pazar payı %95’lere kadar tırmanan ancak daha sonrada sürekli pay kaybeden ve gelinen nokta itibariyle Google Chrome ve Apple Safari gibi güçlü rakiplere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gereken Internet Explorer’ın en son sürümü olan 10. Versiyon, tüm Internet Explorer ailesi arasında da en düşük pazar payına sahip versiyonlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Eski bilgisayarların kullanım yaygınlığına bağlı olarak Internet Explorer 8 ve 9’un daha sık kullanıldığı tarayıcının 11. Sürüm ile birlikte yeniden yükselişe geçeceği ve içerdiği modern teknolojiler ve yeni özelliklerle ciddi gelişim kaydedeceği belirtiliyor.



