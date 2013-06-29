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Microsoft BUILD: Internet Explorer 11, Windows 7 de geliyor

5 yıl
1,4b
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15
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft BUILD: Internet Explorer 11, Windows 7 de geliyor

Microsoft’un geliştiricilere yönelik etkinliği BUILD kapsamında ortaya çıkan bir başka önemli bilgi de Internet Explorer’a yönelik oldu. Şu an 10. Sürümü ile kullanımda olan ve Windows 8.1 ile birlikte hem sekme yönetimi hem de yeni teknolojilere destek gibi çeşitli açılardan önemli güncellemelere sahip 11. Sürümü pazara girecek Internet Explorer, Windows 8.1’in dışında Windows 8 ve Windows 7’de de en güncel sürüme yükseltilecek. 
BUILD süresinde konuşulan bilgilere göre Internet Explorer 11, Windows 7 için de kullanıma sunulacak. Üç boyutlu görüntüler ve video yayınları için daha yüksek performans vaad eden Internet Explorer 11, performans tarafındaki gelişimleri WebGL ve MPEG Dash gibi standartlara gelen destekten sağlıyor. 2000’lerin başlarında pazar payı %95’lere kadar tırmanan ancak daha sonrada sürekli pay kaybeden ve gelinen nokta itibariyle Google Chrome ve Apple Safari gibi güçlü rakiplere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gereken Internet Explorer’ın en son sürümü olan 10. Versiyon, tüm Internet Explorer ailesi arasında da en düşük pazar payına sahip versiyonlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Eski bilgisayarların kullanım yaygınlığına bağlı olarak Internet Explorer 8 ve 9’un daha sık kullanıldığı tarayıcının 11. Sürüm ile birlikte yeniden yükselişe geçeceği ve içerdiği modern teknolojiler ve yeni özelliklerle ciddi gelişim kaydedeceği belirtiliyor.


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alprkrkmz 5 yıl en beğenilen
Ilk once kullanici yorumlarini dinlesinler kullanici sayisini arttirmak icin. Ustte kalan o gereksiz boslugu kaldirin, sekmeleri uste tasiyin dedik. Bos yere yer kapliyor dedik. Ekranda kullanılacak yer artar dedik. Ama su an oyle planimiz yk diye donus yaptilar. O zaman gule gule explorer dedik biz de.
Ilk once kullanici yorumlarini dinlesinler kullanici sayisini arttirmak icin. Ustte kalan o gereksiz boslugu kaldirin, sekmeleri uste tasiyin dedik. Bos yere ye...
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gokhans19 5 yıl
İE hız açısından gerçektende çok iyi ama kullanışlı değil. Firefoxtaki kullanışlık iede olsa hiç düşünmeden geçerdim.
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cenkcolak 5 yıl
Farkındamısınız o kadar paraya ragmen microsoft google'ın ceyreğinin ceyreği atılım yapamadı...
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umut_baris 5 yıl
Ne yalan söyleyeyim en iyi gpu hızlandırmasını ie kullanıyor bence. Ardından firefox. Chrome bu konuda son sürümlerde daha da batırdı tarayıcıyı.
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SystemApps 5 yıl
en stabil en düzgün çalışanı şuanda internet explorer...
ancak özellikleri çok iyi değil.şu maxthonun özelliklerini kullansa başka tarayıcı düşünmem.eklentide istemiyorum...
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Créw 5 yıl SystemApps
hocam firefox'un config ayarlarını yapınca muhteşem oluyor , forumda konusu var. google'da firefox yavaş diyenler diye aratırsanız forumdaki konuya ulaşırsınız. deneyipte memnun kalmayan görmedim bu zamana kadar.
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Nf 5 yıl
ie 10'da adblock için fanboy.co.nz/...
adresindeki üstre yer alan add tpl tıklayıp abone olun, reklamlardan kurtulun.
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dreamblue35 5 yıl
explorer 10 ekran kartının işlemcisini kullandığı için bana kullanımı daha akıcı gelmişti yinde güvenlik ve add block gibi özellikleri nedeniyle chrome kullanımına devam ediyorum, ama explorer 11 chrome gibi eklentilerle gelirse hiç düşünmem chrome' un üstünü çizerim, gereksiz bellek kullanımı var arka planda çalışan
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butze 5 yıl
bende hala 8 var sanırım ama kullanmıyom zaten
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alprkrkmz 5 yıl
Ek olarak en buyuk eksikliklerinden biri de eklenti destegi. Adam akilli reklam engelleyici eklenti olsa kullanacagim ama yok maalesef. Ilk getirmeleri gerekn eklenti destegi.
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serona 5 yıl alprkrkmz


internet explorer için ücretsiz bir reklam önler var. adı da


adfender 1.75


indirin, kurun, ie'de reklamlardan kurtulun.

ancak bendeniz ebediyen firefoxçuyum.

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alprkrkmz 5 yıl en beğenilen
Ilk once kullanici yorumlarini dinlesinler kullanici sayisini arttirmak icin. Ustte kalan o gereksiz boslugu kaldirin, sekmeleri uste tasiyin dedik. Bos yere yer kapliyor dedik. Ekranda kullanılacak yer artar dedik. Ama su an oyle planimiz yk diye donus yaptilar. O zaman gule gule explorer dedik biz de.
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