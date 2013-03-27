Microsoft, BUILD konferansını 26-28 Haziran tarihleri arasında düzenleyecek





Microsoft'un başkan yardımcısı Steve Guggenheimer, şirketin blog sayfası üzerinden yayınladığı bir bildiriyle bu yılki BUILD konferansının duyurusunu gerçekleştirdi.





Şirketin geliştirici etkinliği BUILD'in bu yıl 26 – 28 Haziran tarihleri arasında San Francisco'nun Moscone Center binasında gerçekleştirileceği açıklandı. 2 Nisan tarihi itibariyle katılımcı kayıtlarının başlayacağı etkinlik kapsamında Windows'un geleceği hakkında bilgilerin paylaşılacağının işaretlerini verdi.





Son etkinlikte olduğu gibi fantastik bir sunumla karşımıza çıkmayı planladıklarını dile getiren Guggenheimer'in ne denli haklı olduğunu etkinliğin düzenleneceği 26 – 28 Haziran tarihleri arasında hep birlikte göreceğiz.

http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2013/03/26/announcing-build-2013.aspx