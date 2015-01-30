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Microsoft, Cyanogen'e yatırım yapmayı planlıyor

4 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft, Cyanogen'e yatırım yapmayı planlıyor

Görünen o ki geçtiğimiz günlerde "Android'i Google'dan uzaklaştırmak istiyoruz" açıklaması yapan Cyanogen'in bu sözü bazı şirketlerin dikkatini çekmiş durumda. Mobil kısımda kendi işletim sistemini yaratan ve Nokia'yı aldıktan sonra daha aktif bir şekilde mobil pazara dahil olan Microsoft son olarak kendi markasını taşıyan Lumia cihazları da piyasaya sürmüştü.
Cyanogen'e yatırım yapmayı düşündüğü iddia edilen teknoloji devi Microsoft'un 70 Milyon dolarlık bir yatırım yapacağı söylentileri ise şirketin "Android'i Google'dan uzaklaştırmak" fikrine sıcak bakmasının bir sonucu olarak görülüyor. 
Cyanogen şimdiye kadar 100 Milyon dolardan fazla yatırım aldı ve Dünya'da 50 Milyondan fazla cihazda kendi geliştirdikleri Android sürümü kullanılıyor. 

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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaslar ipler googlenin elinde cm nin ki biraZ Simariklik kaynak kodlari vermeyi kestigi anda cm diye birsey kalmaz
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WiiSmash 4 yıl
Google zaten yeterince ilgisiz bence android'e. yıllardır daha yeni yeni bi şeyler yapmaya başladı
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bytradm 4 yıl
gugıl sütten çıkmış akkasık sanki ha.
tekelleşmiş her şirkete şüphe ile yaklaşmalısınz.
adamlar sanal ticareti öyle yönlendirebiliyorki
onlarsız bu dünyada var olamazsınız.
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Want to 4 yıl
Bende s3'de suan android 5.0.2 kullanabiliyorsam cm sayesinde
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
CM fikren güzel bir cemiyet olmasına rağmen berbat bir şirkettir..Özellikle son yıllarda şirketleşme sürecinde cemiyet içerisinde ve şirket olduktan sonra da izlediği parasal politikalarla bunu gözler önüne seriyor..
Evet büyük ve çok geniş bir topluluk neticesinde de bunun getirisi kendilerine bağışlardan milyon dolarlar şeklinde dönüyor(şu kadar cihaz sattım şu kadar arge yaptım şu kadar giderim oldu gibi bir dert yok google'ın yayınladığı android kodlarını alıp özelleştirme yapıyorlar, asla yaptıkları işi küçümsemek için söylemiyorum bunu telefon üreticileri gibi hem donanım hem yazılıma eğilmek zorunda değiller) yani babalarının hayrına eski cihazlara destek vermiyorlar..
CM güzel bir oluşum,topluluk ama çok kötü bir şirket.. Kısaca Microsoft kanını emer CM'nin..
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OverClocK1ng 4 yıl
Düşmanımın düşmanı dostumdur.
Ne pislik bir firma Microsoft.
Amacı ticaret yapmak da değil, para kazanmak da.
Sadece Cyanogen, Android'i Google'dan uzaklaştırmak istiyor diye, Google'a köstek olsun diye Cyanogen'e destek oluyor.
Amaç kemiği Google'ın üzerine atıp, Cyanogen'i acıkmış köpek gibi Google'ın üzerine saldırtmak.
Hiç etik bulmadım..
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soralalp 4 yıl
Teknolojide rekabet iyidir, sonuç olarak doğacak gelişimden biz faydalanacagiz. Teknoloji dünyasına mevcut bakış açımda Apple'ı ve Google'ı destekliyorum. Ancak yıllardır bir konuda düzgün dikiş tutturamayan Microsoft'un bir de etik olmayan yollarla rekabete kalkışmasını doğru bulmuyorum. Bir teknolojiyi al geliştir ancak hali hazırda kullanmaya çok uzak olduğun bir alana, o alanda emek vermiş firmaları baltalamaya giriyorsan bu yaptığın ayıptır. Cyanogen ortalama bir iş tutturdu ama şimdiye kadar bir telefonumda bile düzenli kullanabileceğim bir sonuçla karşılaşmadım. Biraz çabuk simardilar ve Google gibi teknolojinin vizyonunu değiştiren bir firmaya çamur at izi kalsın yaklaşımı çok ayıp. Androidin ilk zamanını hatırlıyorum ve sistem çok ilkeldi ancak beni bu ekosisteme dahil eden sistemin kendisi değil Google'ın beni sömürmeden sunduğu teknolojileri Android'de kullanabilecek olmamdı. Yani Androidi android yapan Google'ın yaklaşımı ve servisleriydi. Şimdi sen kalk yakında google sizi sömürecek suçlamasıyla ekosistemi onlardan kurtaricam de. Bu adamlar sizin geçtiğiniz yollardan bin kere geçti sevgili Cyanogen ekibi, ancak sizin gibi üç kuruş görünce akılları şaşmadi. Biraz teşekkür etmeyi bilin, saygısızlık etmeyin.
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kpln04 4 yıl
google olmasa androidi kim üretecek pardon!açık kaynak olabilir ama sonuçta google yapıyor veriyor piyasaya
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Public_Enemy 4 yıl
Bunun altında android uygulamalarını windowsda çalıştırma isteği yatıyor olabilir.
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sercandk 4 yıl
Cyanogen de para babası oldu. Ama kafa tuttukları google bunları havada karada yer haberleri yok.
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