Microsoft, Cyanogen'e yatırım yapmayı planlıyor





Görünen o ki geçtiğimiz günlerde "Android'i Google'dan uzaklaştırmak istiyoruz" açıklaması yapan Cyanogen'in bu sözü bazı şirketlerin dikkatini çekmiş durumda. Mobil kısımda kendi işletim sistemini yaratan ve Nokia'yı aldıktan sonra daha aktif bir şekilde mobil pazara dahil olan Microsoft son olarak kendi markasını taşıyan Lumia cihazları da piyasaya sürmüştü.

Cyanogen'e yatırım yapmayı düşündüğü iddia edilen teknoloji devi Microsoft'un 70 Milyon dolarlık bir yatırım yapacağı söylentileri ise şirketin "Android'i Google'dan uzaklaştırmak" fikrine sıcak bakmasının bir sonucu olarak görülüyor.

Cyanogen şimdiye kadar 100 Milyon dolardan fazla yatırım aldı ve Dünya'da 50 Milyondan fazla cihazda kendi geliştirdikleri Android sürümü kullanılıyor.