Microsoft, Cyanogen'e yatırım yapmayı planlıyor

Görünen o ki geçtiğimiz günlerde "Android'i Google'dan uzaklaştırmak istiyoruz" açıklaması yapan Cyanogen'in bu sözü bazı şirketlerin dikkatini çekmiş durumda. Mobil kısımda kendi işletim sistemini yaratan ve Nokia'yı aldıktan sonra daha aktif bir şekilde mobil pazara dahil olan Microsoft son olarak kendi markasını taşıyan Lumia cihazları da piyasaya sürmüştü.
Cyanogen'e yatırım yapmayı düşündüğü iddia edilen teknoloji devi Microsoft'un 70 Milyon dolarlık bir yatırım yapacağı söylentileri ise şirketin "Android'i Google'dan uzaklaştırmak" fikrine sıcak bakmasının bir sonucu olarak görülüyor.
Cyanogen şimdiye kadar 100 Milyon dolardan fazla yatırım aldı ve Dünya'da 50 Milyondan fazla cihazda kendi geliştirdikleri Android sürümü kullanılıyor.
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tekelleşmiş her şirkete şüphe ile yaklaşmalısınz.
adamlar sanal ticareti öyle yönlendirebiliyorki
onlarsız bu dünyada var olamazsınız.
Evet büyük ve çok geniş bir topluluk neticesinde de bunun getirisi kendilerine bağışlardan milyon dolarlar şeklinde dönüyor(şu kadar cihaz sattım şu kadar arge yaptım şu kadar giderim oldu gibi bir dert yok google'ın yayınladığı android kodlarını alıp özelleştirme yapıyorlar, asla yaptıkları işi küçümsemek için söylemiyorum bunu telefon üreticileri gibi hem donanım hem yazılıma eğilmek zorunda değiller) yani babalarının hayrına eski cihazlara destek vermiyorlar..
CM güzel bir oluşum,topluluk ama çok kötü bir şirket.. Kısaca Microsoft kanını emer CM'nin..
Ne pislik bir firma Microsoft.
Amacı ticaret yapmak da değil, para kazanmak da.
Sadece Cyanogen, Android'i Google'dan uzaklaştırmak istiyor diye, Google'a köstek olsun diye Cyanogen'e destek oluyor.
Amaç kemiği Google'ın üzerine atıp, Cyanogen'i acıkmış köpek gibi Google'ın üzerine saldırtmak.
Hiç etik bulmadım..