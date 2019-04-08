Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu

Yazılım devi Microsoft gerek çeşitli web sayfalarıyla uyumluluk gerekse de popüler eklentilerden faydalanma amaçla Edge tarayıcısının temelini Chromium’a kaydırma kararında kararlı bir şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kararsız sürümü ortaya çıkan yazılım şimdi firma tarafından indirmeye sunuldu.

Çeşitli dosya paylaşım sitelerinden ve torrent ağları üzerinden edinebildiğiniz sızıntı versiyonundan daha kararlı da olsa henüz nihai yapıda olmayan yazılımı Microsoft Canary ve Developer olmak üzere iki kola ayırmış durumda.

Canary sürümü her gün güncellenirken, Developer branşı haftada bir güncelleme alacak. İlerleyen dönemde eklenecek Beta sürümünde ise güncelleme döngüsü 6 haftaya uzatılacak.

Gelecekteki planlar

Mevcut sürüme eklenti desteği de ekleyen Microsoft ayrıca tarayıcıya eşitleme desteği de eklemeyi planlıyor. Böylelikle kullanıcılar farklı cihazları arasında yer imlerini ve favori eklentilerini aktarabilecekler. Diğer taraftan Chromium bildiğiniz üzere Google tarafından geliştirilmekte.

Görünüşe göre firma emekleme sürecindeki tarayıcısını Windows altında avantajlı hale getirmek için kolları sıvamış durumda. Zira Microsoft’un tarayıcı motoru için ürettiği 150 000 önerme çoktan kabul edilmiş bile.

https://www.kitguru.net/channel/generaltech/matthew-wilson/microsofts-chromium-powered-version-of-edge-now-available/

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Son olarak şu anda sadeceWindows 10’a has tutulan yeni Edge için Microsoft’un planladığı yol haritasına baktığımızdadesteğini de görmekteyiz. Tarayıcıyı deneyimlemek isteyen meraklı okurlarımız için