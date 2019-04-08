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Microsoft Edge’in Chromium tabanlı sürümü indirilmeye sunuldu

Microsoft kısa bir süre önce Edge tarayıcısını Chromium tabanlı hale getireceğini duyurmuştu. Yazılım devinin güncel tarayıcısının yeni halinin deneme sürümleri indirilmeye sunuldu
1 ay
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28
Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Yazılım devi Microsoft gerek çeşitli web sayfalarıyla uyumluluk gerekse de popüler eklentilerden faydalanma amaçla Edge tarayıcısının temelini Chromium’a kaydırma kararında kararlı bir şekilde ilerliyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kararsız sürümü ortaya çıkan yazılım şimdi firma tarafından indirmeye sunuldu.

Çeşitli dosya paylaşım sitelerinden ve torrent ağları üzerinden edinebildiğiniz sızıntı versiyonundan daha kararlı da olsa henüz nihai yapıda olmayan yazılımı Microsoft Canary ve Developer olmak üzere iki kola ayırmış durumda.
Canary sürümü her gün güncellenirken, Developer branşı haftada bir güncelleme alacak. İlerleyen dönemde eklenecek Beta sürümünde ise güncelleme döngüsü 6 haftaya uzatılacak.

Gelecekteki planlar 

Mevcut sürüme eklenti desteği de ekleyen Microsoft ayrıca tarayıcıya eşitleme desteği de eklemeyi planlıyor. Böylelikle kullanıcılar farklı cihazları arasında yer imlerini ve favori eklentilerini aktarabilecekler. Diğer taraftan Chromium bildiğiniz üzere Google tarafından geliştirilmekte.
Görünüşe göre firma emekleme sürecindeki tarayıcısını Windows altında avantajlı hale getirmek için kolları sıvamış durumda. Zira Microsoft’un tarayıcı motoru için ürettiği 150 000 önerme çoktan kabul edilmiş bile.
Son olarak şu anda sadece 64 bit mimarili İngilizce Windows 10’a has tutulan yeni Edge için Microsoft’un planladığı yol haritasına baktığımızda Windows 7,8 ve hatta macOS desteğini de görmekteyiz. Tarayıcıyı deneyimlemek isteyen meraklı okurlarımız için insider sayfası burada
https://www.kitguru.net/channel/generaltech/matthew-wilson/microsofts-chromium-powered-version-of-edge-now-available/ Yorum Yaz
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The Hollow 1 ay en beğenilen
Denedim. Eh işte. Chrome Store eklentileri falan sorunsuz çalışıyor. Fakat video playerında ciddi bug var. O yüzden kaldırdım. Stabil sürümü çıkınca şu anki Edge faciasından her türlü daha iyi olacaktır. Tarayıcıyı asıl kurtaran ve diğerlerinden ayıran özellik PlayReady 3.0 DRM desteği. Yani Netflix & Amazon Prime Video gibi streaming servislerinde 1080p ve 4K görüntü kalitelerini destekliyor.
Denedim. Eh işte. Chrome Store eklentileri falan sorunsuz çalışıyor. Fakat video playerında ciddi bug var. O yüzden kaldırdım. Stabil sürümü çıkınca şu anki Ed...
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smart1978 1 ay
Zahmet olmus ki editor kardes sunu da ekleyememis :
Indirmek isteyenlere resmi sitesinden :
microsoftedgeinsider.com/...
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northwood 1 ay

smart1978
Zahmet olmus ki editor kardes sunu da ekleyememis :
Indirmek isteyenlere resmi sitesinden :
microsoftedgeinsider.com/...

Attığın link haberin sonunda var dikkatinden kaçmış galiba hocam :)
smart1978Zahmet olmus ki editor kardes sunu da ekleyememis :Indirmek isteyenlere resmi sitesinden :microsoftedgeinsider.c...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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expressimo 1 ay
Denedim ve Chrome dan çoğu konunda daha stabil.
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a_y_k_u_t 1 ay
Normal edge'i beğenen tek kişi benim herhalde.. Operadan sonra en çok kullandığım tarayıcı normal edge :/
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Darktowertr 1 ay a_y_k_u_t
Tarayıcılar arasında en çok çöken ve sadece Windows 10 güncellemeleri ile kendini geliştiren İE görünümü değişmiş halinden daha öteye gidemeyen kötü bir tarayıcı.
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R0llingMan 1 ay
Yazık bu adamlara yav 😂😂
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cem650 1 ay
saçmalamayın yahu chrome tabanlı program nasıl chromeden daha hızlı çalışabilir tarayıcı işte... microsoft tarihi zamanda escape diye bir tarayıcıyı bitirmişti.. şimidi aynısı başına geldi...
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FatihAsl 1 ay cem650
150 000 kod önerisini google kabul etmiş. yani beta olması sebebi ile henüz bu öneriler chrome da yoktur. bu söylediğin ancak canary sürümü için geçerli olabilir.
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grupima 1 ay cem650
Küçük bir noktayı kaçırıyorsunuz. Chrome tabanlı değil, Chromium tabanlı olacak. Hatta Chrome'un kendisi de Chromium tabanlı. Chromium dediğiniz boş bir tarayıcıdan ibarettir, Chrome'da ise bir sürü Google Update servisleri, takip servisler, Google Ads vs. bir sürü ıvır zıvır konularak şişirilmiş hâldedir. E hâliyle tabii ki başka bir Chromium tabanlı tarayıcı daha hızlı olabilir Chrome'dan.
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FatihAsl 1 ay
Bir gün gelecek Windows da Linux tabanlı olacak
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astegon 1 ay FatihAsl
Windows XP'den beri *BSD kernel'inden esinlendiği çekirdeği kullanmakta.
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Father Torque 1 ay
Microsoft ilk kez adam gibi bir tarayıcı yapabilmiş, üstelik Chromium bazlı olmasına rağmen Chrome'dan çok daha iyi gibi görünüyor.
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FatihAsl 1 ay Father Torque
ilerki zamanlarda microsoftun yaptığı iyileştirmeler chrome da yansır. şuan beta sürecinde olduğu için bu iyileştirmeler chrome da yoktur. bir elin nesi var iki elin sesi var. bu iş birliği diğer tarayıcıların yarışta çok geride kalmasına neden olacak
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NeroWin 1 ay
Beta olmasına rağmen çok tepkisel ve stabil çalışıyor. Kararlı sürüm çıktığında Chrome yerine tercih edebilirim. Gözlemlediğim kadarıyla sayfaların yüklenme süresi Chrome göre daha hızlı.
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brnk 1 ay
Netlix 1080p destekliyor mu bu düz edge gibi
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PoseiGok61 1 ay
Yapılan sızıntıya göre 4K destekleyeceğini sölediler
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dr20mouse 1 ay
Performans olarak çok iyi olmuş deneme sürümü bile chrome’dan çok akıcı.
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-1- 1 ay yeni yorumcu
amaçla değil, 'amacıyla' olacaktı.
türkçe yazmayı bir öğrenemediniz develer.
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scorpion20 1 ay -1-
develer.
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