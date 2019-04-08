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Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor

Bundan sonra USB depolama aygıtlarını çıkarmak için sistemden güvenle kaldırma işlemine gerek kalmıyor. Yeni güncelleme ile doğrudan aygıtı yuvasından çıkarabileceksiniz.
1 ay
12,4b
1
27
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Kimileri tarafından şehir efsanesi olarak görülse de bilgisayara bağlı bir USB depolama aygıtını çıkarmadan önce sağ alt kısımdaki bildirim çubuğundan veya Bilgisayarım penceresinden sağ tıklayarak Güvenle Çıkar seçeneğini seçmemiz gerekiyor.

Gelenek yıkıldı

Genelde USB aygıtı ile yapılan veri alışverişlerinde tampon bellek kullanıldığı için sistemin kaldırmasına zaman tanımadan belleği çıkarmak veri kaybına ve hatta HDD sürücülerde mekanik arızaya sebep olabiliyor. Bu bakımdan biraz zahmetli olan sistem üzerinden kaldırma işlemini yapmak tavsiye ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi"

Bu fonksiyonun geri planını muhtemelen pek azımız merak ediyordur ancak Windows işletim sistemi en verimli veri transferi için yukarıda bahsettiğimiz tampon bellek kullanan performans modunu tercih ediyordu. Windows 10 Ekim güncellemesi ile bunda önemli bir değişiklik yapıldı.

Büyük sorunlarla adını duyduğumuz Windows 10 update 1809 yani Ekim 2018 güncellemesinde USB aygıtları için performans modu yerine Hızlı Kaldırma modu aktif hale geldi. Yazma verimliliğini biraz azaltsa da artık USB belleği sistemi beklemeden çıkarabileceksiniz.

Verimliliğin düşmesi sizin için önemliyse Ayarlar kısmından tekrar performans moduna geçebileceğiniz ifade ediliyor. Bununla birlikte hızlı kaldırma modu genelde tercih edilecektir. Birkaç kez durdurulup yeniden başlatılan Ekim 2018 güncellemesi şu sıralar tamamlanmak üzere.

 

https://www.slashgear.com/windows-10-will-soon-let-you-pull-out-usb-sticks-at-any-time-08572350/ Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
Zaten milletin umrunda değildi.
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edd121 1 ay
benim başıma bi çok kez geldi,güvenli kaldır demeden çıkardığım için usb bellek okunamaz oldu ve verilerimi kaybettim.format atıp ancak o zaman kullanabiliyordum.benim için pek sorun değil alıştım zaten güvenli kaldıra ama pek bu işlerle alakası olmayan için güzel olmuş en azından buna bağlı sorunlarını çözmüşler sonunda.
benim başıma bi çok kez geldi,güvenli kaldır demeden çıkardığım için usb bellek okunamaz oldu ve verilerimi kaybettim.format atıp ancak o zaman kullanabiliyordu...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Cute Hentai 1 ay
Bozulacağı varsa güvenlide kaldırsak bozulur. Garantisi yok. :D
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radical 1 ay
Life is too short for remove USB safetly
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ataince 1 ay
İlk aldığım kingston marka 128 mb lık USB’im bu yüzden bozulmuştu. Bimeks direkt yenisini vermişti. Hey gidi günler.
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Hasan07-36 1 ay
Veri kaybı açısından bazı USB cihazlarımda sorun yaşadığım oldu ama bundan biraz farklıydı bunlar.
Bir ara USB harddiskimi kasanın önündeki USB 3.0 portlara bağladım. İçine bazı RAR dosyaları attım ve dosyaları bilgisayarımdan kaldırdım. Dosyalar lazım olduğunda sürprizle karşılaştım. Dosyalar attığım yerdeydi ama hiçbiri Rar arşivinden çıkamadı. Durumun öndeki USB'ler nedeniyle olduğunu doğrulamak için aynı işlemi tekrar ettim ve yine dosyalar bozuldu. Kasanın arkasındaki USB 3.0 portlarına harddisk taktığımda ise bir sorun olmadı. Kasanın önündeki USB portlarına veri ve gücün uzatma kablosu üzerinden geldiğini düşünürsek ve buna bir de harddiskin kablosu eklenince durum böyle oldu. O gün bu gündür harddiskimi kasa önündeki bağlantı noktalarına takmıyorum. Güç bağlantılı hub varsa ona, yoksa uğraşıp arkadaki porta takıyorum.
Bir diğer sorunsa doğrudan bu güvenli çıkar nedeniyle oldu. Windows XP, 7 ve 10 üzerinde USB belleği doğrudan çekmeme rağmen hiç veri kaybı yaşamadım. Ancak Android'de bu çok başıma geldi. Hem önceki LG G2 telefonum hem de şimdiki Meizu 16'da OTG'yi doğrudan çekersem kopyalanmış görünen dosyaları kaybediyorum. Ondan dolayı her zaman güvenli kaldırma kullanıyorum. Windows'da sorun yaşanmazken Android'de yaşanması da ilginç.
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tesbihcekenhoroz 1 ay
Güvenli kaldır demezseniz USB bozulmaz son yazdirdiginiz dosya gozumeyebilir kaybolabilir.
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Spider_hip 1 ay
Hayret performans modunuda seçenek olarak koymuşlar. Normalde kaldırdık oldu bitti güncellemeyi aldınız artık geri dönüş yok seçenek yok, ne diyorsak o tarzı takılırlardı. Neyse ben Win 7 devam ^^
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enja 1 ay
Direk pc yi kaptyom ben
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GoldPunch 1 ay
Benim gördüğüm kadarıyla bu fonksiyonu 40+ yaş üstü kişiler kullanıyordu.
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Yeni_kullanıcı 1 ay GoldPunch
Gördüğümü söylemek istiyorum

Okulda hocalar alışkanlık edinmişler güvenli kaldır diyolar ama bazen hata veriyor o zaman direkt çekip çıkartıyorlar. Eğer başka bir aygıt varsa ona tıklayıp kaldır deyip çıkartabiliyorlar.
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kaazto28 1 ay
11 yıldır kullandığım kingstone siyah8 gb flaş belleği hep direkt çıkartırım. Hatta bi ara çamaşır makinesinde yıkandı. Yıkama bittikten sonra suyun içine koydum bir gün beklettim sonra saç kurutma makinesiyle ısttım sonra sobanın yanına koydum 1-2 gün beklettim. Halen canavar gibi çalışıyor maşallah.
O değil şaka maka 11 sene geçmiş. 11 yıl benim ömrümden gitmiş. İnşallah bozulur. Haa ayrıca kapağını bile kaybetmedim o derece.
;)
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BigMuffin 1 ay
İlginç değişiklikler
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The.Mafia 1 ay
Sonunda böyle bir özellik gelmiş zaten pekte kullanan yoktu da
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