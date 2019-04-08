Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor

Kimileri tarafından şehir efsanesi olarak görülse de bilgisayara bağlı bir USB depolama aygıtını çıkarmadan önce sağ alt kısımdaki bildirim çubuğundan veya Bilgisayarım penceresinden sağ tıklayarak Güvenle Çıkar seçeneğini seçmemiz gerekiyor.
Gelenek yıkıldı
Genelde USB aygıtı ile yapılan veri alışverişlerinde tampon bellek kullanıldığı için sistemin kaldırmasına zaman tanımadan belleği çıkarmak veri kaybına ve hatta HDD sürücülerde mekanik arızaya sebep olabiliyor. Bu bakımdan biraz zahmetli olan sistem üzerinden kaldırma işlemini yapmak tavsiye ediliyor.Ayrıca Bkz. "Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi"
Bu fonksiyonun geri planını muhtemelen pek azımız merak ediyordur ancak Windows işletim sistemi en verimli veri transferi için yukarıda bahsettiğimiz tampon bellek kullanan performans modunu tercih ediyordu. Windows 10 Ekim güncellemesi ile bunda önemli bir değişiklik yapıldı.
Büyük sorunlarla adını duyduğumuz Windows 10 update 1809 yani Ekim 2018 güncellemesinde USB aygıtları için performans modu yerine Hızlı Kaldırma modu aktif hale geldi. Yazma verimliliğini biraz azaltsa da artık USB belleği sistemi beklemeden çıkarabileceksiniz.
Verimliliğin düşmesi sizin için önemliyse Ayarlar kısmından tekrar performans moduna geçebileceğiniz ifade ediliyor. Bununla birlikte hızlı kaldırma modu genelde tercih edilecektir. Birkaç kez durdurulup yeniden başlatılan Ekim 2018 güncellemesi şu sıralar tamamlanmak üzere.
https://www.slashgear.com/windows-10-will-soon-let-you-pull-out-usb-sticks-at-any-time-08572350/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bir ara USB harddiskimi kasanın önündeki USB 3.0 portlara bağladım. İçine bazı RAR dosyaları attım ve dosyaları bilgisayarımdan kaldırdım. Dosyalar lazım olduğunda sürprizle karşılaştım. Dosyalar attığım yerdeydi ama hiçbiri Rar arşivinden çıkamadı. Durumun öndeki USB'ler nedeniyle olduğunu doğrulamak için aynı işlemi tekrar ettim ve yine dosyalar bozuldu. Kasanın arkasındaki USB 3.0 portlarına harddisk taktığımda ise bir sorun olmadı. Kasanın önündeki USB portlarına veri ve gücün uzatma kablosu üzerinden geldiğini düşünürsek ve buna bir de harddiskin kablosu eklenince durum böyle oldu. O gün bu gündür harddiskimi kasa önündeki bağlantı noktalarına takmıyorum. Güç bağlantılı hub varsa ona, yoksa uğraşıp arkadaki porta takıyorum.
Bir diğer sorunsa doğrudan bu güvenli çıkar nedeniyle oldu. Windows XP, 7 ve 10 üzerinde USB belleği doğrudan çekmeme rağmen hiç veri kaybı yaşamadım. Ancak Android'de bu çok başıma geldi. Hem önceki LG G2 telefonum hem de şimdiki Meizu 16'da OTG'yi doğrudan çekersem kopyalanmış görünen dosyaları kaybediyorum. Ondan dolayı her zaman güvenli kaldırma kullanıyorum. Windows'da sorun yaşanmazken Android'de yaşanması da ilginç.
Okulda hocalar alışkanlık edinmişler güvenli kaldır diyolar ama bazen hata veriyor o zaman direkt çekip çıkartıyorlar. Eğer başka bir aygıt varsa ona tıklayıp kaldır deyip çıkartabiliyorlar.
O değil şaka maka 11 sene geçmiş. 11 yıl benim ömrümden gitmiş. İnşallah bozulur. Haa ayrıca kapağını bile kaybetmedim o derece.
;)
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