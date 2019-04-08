Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor

Kimileri tarafından şehir efsanesi olarak görülse de bilgisayara bağlı bir USB depolama aygıtını çıkarmadan önce sağ alt kısımdaki bildirim çubuğundan veya Bilgisayarım penceresinden sağ tıklayarak Güvenle Çıkar seçeneğini seçmemiz gerekiyor.

Gelenek yıkıldı

Genelde USB aygıtı ile yapılan veri alışverişlerinde tampon bellek kullanıldığı için sistemin kaldırmasına zaman tanımadan belleği çıkarmak veri kaybına ve hatta HDD sürücülerde mekanik arızaya sebep olabiliyor. Bu bakımdan biraz zahmetli olan sistem üzerinden kaldırma işlemini yapmak tavsiye ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi"

Bu fonksiyonun geri planını muhtemelen pek azımız merak ediyordur ancak Windows işletim sistemi en verimli veri transferi için yukarıda bahsettiğimiz tampon bellek kullanan performans modunu tercih ediyordu. Windows 10 Ekim güncellemesi ile bunda önemli bir değişiklik yapıldı.

Büyük sorunlarla adını duyduğumuz Windows 10 update 1809 yani Ekim 2018 güncellemesinde USB aygıtları için performans modu yerine Hızlı Kaldırma modu aktif hale geldi. Yazma verimliliğini biraz azaltsa da artık USB belleği sistemi beklemeden çıkarabileceksiniz.

Verimliliğin düşmesi sizin için önemliyse Ayarlar kısmından tekrar performans moduna geçebileceğiniz ifade ediliyor. Bununla birlikte hızlı kaldırma modu genelde tercih edilecektir. Birkaç kez durdurulup yeniden başlatılan Ekim 2018 güncellemesi şu sıralar tamamlanmak üzere.