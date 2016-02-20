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Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması

Dokunmatik ekranlı veya ekran kalemi destekli Windows cihazı sahibi olanlar, Microsoft Garage ekibinin Plumbago adındaki not alma uygulamasına bir göz atabilirler.
3 yıl
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3
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması


Bugüne kadar pek çok farklı uygulamaya imza atan Microsoft Garage ekibi, Windows işletim sistemine özgü olarak dikkat çekici bir not alma uygulaması geliştirdi. 

Plumbago adındaki uygulama, daha çok ekran kalemi ile not almaya yönelik olarak hazırlanmış ve bu açıdan Surface cihazlarını hedefliyor. Bununla birlikte, fare kullanarak veya dokunarak da çizimler yapabiliyorsunuz. Üst kısımda dairesel bir seçim menüsü ile palet erişimini kolaylaştıran uygulama, sol kısımda da bir ana menü çubuğu barındırıyor. 

Gerçek bir defter hissiyatı vermeyi amaçlayan Plumbago, popüler rakip uygulamaların ekosistemdeki eksikliğini de kapatmaya çalışacak. Uygulama sadece Windows 8 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu. 


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smart1978 3 yıl
Surface Pro ya katma deger uygulama
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Bi yanlışlık vardır, önce iOS ve Android'e çıkmış olması lazım.
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Fenomenon 3 yıl
Ayıp etmişler önce androide çıkarmaları gerekirdi :D
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