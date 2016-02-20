Microsoft Garage ekibinden, Windows'a not alma uygulaması





Bugüne kadar pek çok farklı uygulamaya imza atan Microsoft Garage ekibi, Windows işletim sistemine özgü olarak dikkat çekici bir not alma uygulaması geliştirdi.





Plumbago adındaki uygulama, daha çok ekran kalemi ile not almaya yönelik olarak hazırlanmış ve bu açıdan Surface cihazlarını hedefliyor. Bununla birlikte, fare kullanarak veya dokunarak da çizimler yapabiliyorsunuz. Üst kısımda dairesel bir seçim menüsü ile palet erişimini kolaylaştıran uygulama, sol kısımda da bir ana menü çubuğu barındırıyor.





Gerçek bir defter hissiyatı vermeyi amaçlayan Plumbago, popüler rakip uygulamaların ekosistemdeki eksikliğini de kapatmaya çalışacak. Uygulama sadece Windows 8 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu.



